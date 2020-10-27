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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Трианонский реваншизм на Закарпатье. Как Будапешт испытывает Зеленского

23:58 26.10.2020 |

Политика

 Владислав Гирман / Деловая столица

Власти Венгрии, включая министра иностранных дел Петера Сийярто, вмешиваются в украинские выборы.

Местные выборы, прошедшие в Украине 25 октября, стали не только лакмусовой бумажкой поддержки электоратом президентской компании и лично Владимира Зеленского, но и инструментом влияния на него извне. В частности, со стороны Венгрии.

Хотя еще не так давно казалось, что диалог между Киевом и Будапештом налаживается.

Такое впечатление (ошибочное, как теперь очевидно) могло возникнуть после встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы со своим венгерским коллегой Петером Сийярто 23 сентября в Ужгороде.

По итогам этих переговоров глава украинской дипломатии объявил о начале работы трех межправительственных групп курирующих вопросы образования, трансграничного сотрудничества и национальных меньшинств.

Сийярто в свою очередь, напомнив о том, что Будапешт "влил" в развитие Закарпатья 90 млрд форинтов (около $292 млн), признал: "Однозначно, ситуация, которая сейчас существует, не является хорошей ни для Венгрии, ни для Украины, ни для закарпатских венгров. Чтобы решить наши проблемы, необходимо делать много маленьких шагов".

В целом же ту встречу венгерский министр назвал успешной и в который раз напомнил, что премьер Виктор Орбан желает повидаться с Зеленским.

Однако проходит чуть более двух недель - и отношения двух стран вновь обостряются. Причем существенно.

Начало тому положил визит на Закарпатье госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который, по данным Гражданской сети "Опора", 8-9 октября агитировал за местную "КМКС" Партия венгров Украины" ("Общество венгерской культуры Закарпатья - Партия венгров Украины").

Его агитация на выборах не осталась незамеченной в МИДе Украины. Спикер ведомства Екатерина Зеленко отметила, что венгерские чиновники довольно часто проводят такую агитацию на территории Украины, и это говорит о наличии "скрытой цели у венгерской стороны, что неприемлемо в межгосударственных отношениях".

Также украинское ведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.

В Венгрии в ответ на письмо из Киева подчеркнули, что агитация Потапи - это не политическое вмешательство, а выполнение им "своего конституционного обязательства" по поддержке венгерской общины.

"Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности", - цитирует МИД Венгрии местная служба "Радио Свобода".

Петер Сийярто, между тем, решил еще больше подлить масла в огонь, в день выборов в Украине на своей странице в Facebook (его заявление также опубликовано на официальном сайте его ведомства) обратившись к закарпатским венграм поддержать "КМКС" на выборах в Закарпатскую облраду, а мэра Берегово Золтана Бабяка - на пост главы Береговской ОТГ, поскольку нельзя "решать за закарпатских венгров без закарпатских венгров".

Ответ Министерство иностранных дел Украины дало в тот же день. И он был куда жестче, чем неделей раннее.

В частности, МИД заявление Сийярто назвал "прямым вмешательством" Будапешта в местные выборы в Закарпатье, неуважением к украинским законам и подрывом двухсторонних переговоров.

"Официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины прийти к конструктивному решению существующих в украинско-венгерских отношениях проблем", - говорится в сообщении ведомства, которое пообещало венгерской стороне дать "жесткую реакцию".

"ОТГнаша"

Какой эта реакция будет и насколько жесткой, пока неизвестно. Но в Будапеште внимания на обещание Киева решили не обращать. И празднуют победу.

Все тот же Потапи сегодня утром написал в Facebook, что "закарпатские венгры показали свою силу", и поздравил КМКС и ее лидера Ласло Брензовича, как и Золтана Бабяка с успехом на выборах.

Результаты выборов будут известны еще не скоро. В ЦИК вчера предупредили, что они появятся, по меньшей мере, через три дня.

Однако некоторые цифры уже известны. Явка на Закарпатье составила 41,86%.

Также Бабяк объявил на своей странице в Facebook, что 72% избирателей поддержали его кандидатуру на пост главы Береговской ОТГ, в которую входят помимо Берегово села: Затишное, Яноши, Белажер, Гать, Чикош-Горонда, Геча, Кидеш, Большая Бакта, Бадалово, Галабор.

А согласно перспективном плану формирования ОТГ, введенному постановлением Кабмина за подписью премьера Дениса Шмыгаля 13 мая 2020 г., также войдут села Бене, Боржава, Вары, Мужиево, Оросиево, Четфалва, Чома.

Т.е. те населенные пункты, где более 50% жителей назвали своим родным языком венгерский.

Мало того, Партия венгров Украины также проходит в Ужгородский местный совет, по данным экзит-пола, проведенного "Студией Савика Шустера", телеканалом "Украина 24" и социологической компанией Liberty Report, набрав 5,35% голосов и заняв шестое место.

Пятерка лидеров выглядит так: "Слуга народа" - 18,91%, ВО "Батькивщина" - 12,21%, "Родное Закарпатье" - 8,87%, "Европейская солидарность" - 7,17%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 5,88%.

Последствия вмешательства

В условиях, когда на местном уровне "слуги", согласно данным экзит-поллов, хорошим результатом похвастать не могут, условный президентский "Центр" заметно слабеет, зато влияние именно местных элит и различных политико-идеологических и бизнес групп возрастает многократно.

В том числе и во взаимоотношениях с Киевом. Власти на местах смогут говорить "громче" и даже дерзить.

В случае Закарпатья, речь идет о КМКС, и, следовательно, о влиянии Будапешта через эту политическую силу непосредственно на украинскую столицу.

По-прежнему опираясь на национальное меньшинство, Венгрия сможет жонглировать пресловутыми межправительственными группами. И при случае прибегать к политическому шантажу вроде того, который мы наблюдали на примере комиссии Украина-НАТО, заседания которой длительное время блокировал Будапешт.

Т.е., если отношения с Киевом накалились, или же Венгрии нужно поиграть мускулами перед выборами у себя или саммитом, например, ЕС или НАТО, работа этих трех групп будет блокироваться в произвольном порядке. Если они вообще когда-нибудь заработают, учитывая нынешний скандал. А значит диалога, которого хочет Банковая, тоже не будет.

Разрешится кризис в отношениях или нет, кабмин Орбана оказывается в более выигрышном положении, нежели Зеленский и его команда. Тем более, что сейчас проукраинская позиция и жесткое реагирование на такого рода выходки для Банковой, живущей, преимущественно, рефлексами, а не рефлексией, в число приоритетов не входят.

Венгерской же стороне более удобен перманентный конфликт. Почему? Потому что Будапешт продолжает консолидировать венгерское меньшинство в Украине, Румынии, Сербии, мечтая о Великой Венгрии.

Характерно, что в день местных выборов в Украине все тот же Янош Потапи посетил Румынию, а конкретно - коммуну Сикулень, расположенную в админрайоне Харгит. Это один из трех районов, где компактно проживают румынские мадьяры - секеи.

Там Потапи отмечал день автономии секеев, призвав их и всех венгров за рубежом сохранить "свою венгерскую самобытность, культуру" и защищать свои гражданские права.

В другом своем посте венгерский чиновник активно поддержал тезисы из статьи издания Pesti Srácok, являющейся еще одним элементом кампании по вмешательству в украинские выборы и с обвинением в адрес "экстремистских украинских партий", которые во время выборов разыгрывают "венгерскую карту".

В материале собраны заявления в поддержку КМКС лидеров венгерских общин Карпатского бассейна - "от Трансильвании до Воеводины". Дескать, успехи венгерских партий в Румынии, Сербии, Хорватии является доказательством того, что "колесо истории может крутиться в обратную сторону".

Это прямая отсылка к трианонскому реваншизму, ставшему в столетнюю годовщину одноименного соглашения одним из столпов популистской политики правительства Виктора Орбана.

Чаяниями Будапешта с сепаратистским душком Киев может противопоставить собственную жесткую политику, пользуясь тем, что в глазах Брюсселя Орбан и его Кабмин, наряду с властями Польши, являются возмутителями спокойствия.

У руководства ЕС уже давно зуб на Орбана из-за его нападок на демократические ценности и институты Европы.

Впрочем, венгерский премьер в противовес может выставить какие-никакие, но все же неплохие отношения с президентом США Дональдом Трампом, которого он публично поддержал не так давно.

Поэтому, вероятно, для Киева есть смысл дождаться результатов выборов уже в США, и выстраивать дальнейшую стратегию отношений с Будапештом с поправкой на то, кто будет сидеть в Белом доме следующие четыре года. Впрочем, независимо от этого примирительный тон, к которому имеет изрядную склонность нынешняя Банковая, в отношении Будапешта сейчас не уместен совершенно.
 

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