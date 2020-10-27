Лозинский отсидел за убийство и выигрывает выборы: Как украинцы расписались в своем желании быть крепостными

Валя Котик / Depo.ua

Экс-нардеп Виктор Лозинский, отсидевший за убийство мужчины в охотничьих угодьях, побеждает на выборах главы Подвысоцкой ОТО. Люди говорят, что он - хороший хозяйственник.

Как сообщила hromadske председатель комиссии Подвысоцкой ТИК Марина Пичкур, подсчет голосов на пост руководителя ОТО продолжается, но предварительно можно считать, что Лозинский победил.

За него голосов уже больше тысячи. У самовыдвиженца Малкова только 358, а у "слуги" Балицкого - 211. В сюжетах из Голованевска, которые перед выборами снимали журналисты, местные жители говорят, что Лозинский - очень большой молодец. И садик сделал, и школу, и стадион. Помогает афганцам. А относительно криминального прошлого - не помнят уже этого, забыли и живут, как жили. Хотя кто-то, услышав этот вопрос, просто разворачивается и уходит подальше от камер.

Кто такой Виктор Лозинский?

С ноября 2007 - народный депутат Украины 6-го созыва от Блока Юлии Тимошенко, член фракции, член парламентского комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией органами государственной власти и местного самоуправления. На выборах 2006 года был уполномоченным лицом от Партии регионов в территориальном избирательном округе № 98 (пгт Голованевск).

Аграрный бизнесмен, на период выборов - генеральный директор сельскохозяйственного ООО "Манжурка". Люди говорили, что многим дает работу, помогает деньгами и полезными связями, если кто-то заболеет. Занимается родным поселком - он местный, из Голованевска.

В 2009 году Виктор Лозинский прославился уже на всю Украину - СМИ рассказали, будто он застрелил местного жителя, который без разрешения полез в его частные охотничьи угодья. Писали, что 16 июня 2009 вблизи пгт Голованевск, после инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря, погиб крестьянин Валерий Олейник 1954 года, безработный. Лозинский свое вины не признал и настаивал, что это была самооборона.

В 2010 году его задержали и обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, крестьянина убили из охотничьего дробовика. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. В 2013 суд снял с него обвинения в убийстве (статья 115), заменив статьей "Хулиганство" (часть 1 статьи 296). В 2014 он был освобожден "по состоянию здоровья", отсидев около трех лет, в том же году его вернули в тюрьму, а в 2016 выпустили уже по закону Савченко. В мае 2019 Днепровский районный суд Киева снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, по информации Лозинского, подтвердил Верховный Суд.

И вот теперь он выигрывает выборы и становится главой Подвысоцкого ОТО. Которая, кстати, относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство.

Здесь стоит спокойно осознать для себя одну вещь - в нашей европейской стране феодализм никуда не делся. Избиратели фактически подписались под правом господина наказывать их по своему усмотрению. Лишь бы господин был хороший хозяйственник, давал работу, уверенность в завтрашнем дне. Давал народу ощущение, что о нем заботятся. А если господин кого-то пристрелил, так, может, и справедливо. Потому что не нужно было лезть на барскую заимку. Вот не лез бы, и все было бы хорошо. И вообще, кто там знает, что это было. Журналистка ходит по селу со своим опросом, и ни один человек на камеру не сказал - я не буду голосовать за человека, о котором вы спрашиваете, потому что он отсидел за убийство. Наоборот, говорят, что это - крепкий хозяйственник и нет ничего удивительного, что все за него.





Поэтому когда мы в соцсетях возмущаемся, что кто-то проголосовал за Лозинского или Нелю Штепу, мы, видимо, просто не очень хорошо осознаем, что происходит в головах людей в сотне километров от Майдана Независимости. Результаты местных выборов это очень хорошо показали. Регионы все больше отдаляются от центра, замыкаясь в своих "феодах", избиратель все больше ориентируется на региональные элиты, а не на "новые лица". Это плохо и для страны, и для избирателя. Но что с этим делать - власть, похоже, не знает.