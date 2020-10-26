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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Конец эпохи Ляшко и фиаско Тимошенко: Кто теперь будет бороться за избирателя центральной Украины

18:24 26.10.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Выборы-2020 показали, что в центре страны возникло свободное место. Причем это верно не только в смысле географическом, но и относительно центра политического спектра в Украине.

Двести восьмой округ - это Бахмач, Борзнянский, Куликовский, Менский, Талалаевский и часть Ичнянского района Черниговской области. Именно жители той территории в декабре 2012-го уже однажды выбирали Олега Ляшко своим депутатом (затем, в 2014 и 2019-м, он дважды подряд баллотировался в Раду по избирательному списку своей партии). И на этот раз серьезных оппонентов в округе у Ляшко не просматривалось. Власть руками "Слуги народа" выставила на округ, казалось бы, непроходимого конкурента без опыта успешного участия в избирательных кампаниях - Анатолия Гунько, 44-летнего директора коммерческого предприятия из далеких от границ округа Броваров Киевской области.

СМИ даже писали, что таким образом мог быть разыгран договорняк Банковой с Ринатом Ахметовым, который в случае победы "радикального" кандидата получал бы в свою копилку нелишний "штык" в Раде и больше вариантов комбинаций с участием Ляшко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. А злые языки говорят, что Юлия Владимировна на этом этапе своей длительной карьеры обнаружила способность хорошо слышать каждого из числа самых богатых украинцев - пусть и из взаимно антагонистических лагерей.

По этой или иной причине, но вокруг баллотирования Олега Ляшко сложилась интересная "коалиция": после того, как в июне Юлия Владимировна удостоила коллегу личной встречи в одной из киевских кафе, она даже посетила округ на авто, водителем которого был сам Ляшко. Тогда же на брифинге Тимошенко без экивоков назвала кандидата "человеком, которого на этом округе уже поддерживают более 30%" и отметила, что "Батькивщина" поддержала Олега Ляшко.

Такая мощная группа поддержки должна была бы обеспечить ему уверенную победу. Тем более, что против его конкурента работали не только харизма Ляшко, но и пара "клонов": Игорь и Анатолий Гунько, безработные из Чернигова и Кременчуга. Забегая наперед, скажем, что эта технология сделала свое: на двоих они отхватили у "настоящего" Гунько более 4% голосов.

Поэтому явный лидер спокойно работал себе в округе, готовясь принимать поздравления. В последний день агитации даже появился новый клип Ляшко с песней, которым мог бы позавидовать сам Михаил Поплавский. Там Ляшко в образе некоего сельского Бэтмена "спасает мир" и обещает "скотыняк поднять на вилы" ... Пел Олег Валерьевич и в студии Савика Шустера на канале Ахметова, едва не испортив присутствующим последние минуты избирательной кампании.

Как оказалось, праздновал победу Ляшко несколько преждевременно. Одной из сенсаций избирательного дня 25 октября 2020 стал возможный "пролет Бэтмена" над 208 округом, а затем и над Верховной Радой. Прямо сейчас окружная избирательная комиссия подсчитывает голоса. На данный момент подсчитана почти половина протоколов из избирательных участков, и разрыв между двумя конкурентами составляет сотню - полторы голосов. Правда, еще утром Ляшко оппоненту уступал, но впоследствии наверстал, и сейчас кандидаты идут ноздря в ноздрю, поочередно опережая друг друга. Тут бы и пригодились голоса, фактически украденные парой "двойников" у Анатолия Гунько. Также на пятки первым двум претендентам наступает самовыдвиженка Людмила Давыденко, частный нотариус из столицы, жена погибшего народного депутата от этого округа Валерия Давыденко.

Конечно, силы, которые стоят за спиной лидера Радикальной партии, имеют огромный потенциал и могут предложить свои аргументы в пользу новоявленного певца. Но конфуз уже случился, при любом результате этих выборов: если Ляшко и пройдет в Раду, то очень "на тоненького".

На первый взгляд, это удивительный результат, принимая во внимание не только задействованный мощный ресурс медиаимперии Ахметова, но и большой опыт самого кандидата. Возможно, на пути Ляшко стала самоуверенность - политик почти наверняка уже видел себя с новеньким депутатским значком на груди. С другой стороны, есть материал для осторожного предположения, что в центральных регионах Украины уже в 100 процентах случаев срабатывает ставка на апеллировании к "простым людям" и сельской тематике.

Похожая история происходит с политической силой, которая традиционно работала с избирателями центрального региона нашей страны, и в своих прошлых избирательных кампаниях тоже использовала символы "берегини", "земли", "защитницы простых людей". И сейчас эта тема не оставлена в покое - Юлия Тимошенко и ее коллеги были в первых рядах тех, кто наиболее активно протестовал против принятия земельной реформы. Напомним, что здесь интересы и посылы "Батькивщины" полностью совпали с заявлениями "Оппозиционной платформы - За жизнь" (вспомним блокирование трибуны парламента силами двух фракций) и ориентированных на Игоря Коломойского депутатов от фракции "Слуги народа".

Так вот, по итогам 25 октября, кроме Кировоградской области, "Батькивщина", кажется, больше нигде в центральной Украине не получила весомый результат. Фракция этой партии пройдет в ряд местных советов, но в основном малым числом. Бесспорно, Тимошенко и Ко еще поплавают, потому что могут пригодиться другим игрокам в процессе формирования ситуативных и постоянных коалиций в местных советах, а без таких объединений разных политсил ни один, за редким исключением, местный совет работать не сможет. Но речь идет разве что о "взять свое", но не о расширении электорального поля.

Почему так случилось? Информированные наблюдатели из регионов не раз отмечали, что на многих округах "Батькивщина" могла быть такой себе франшизой для представителей региональных элит. И такая картина диссонирует с очень неплохим результатом этой политсилы, которого она достигла на выборах в объединенных общинах в прошлом и позапрошлом годах.

Итак, выборы-2020 показали, что в центре страны возникло свободное место в политическом смысле. Полтора года роль среды между крайними позициями пытался выполнять проект "Слуга народа". Но провал его уже очевиден не только социологам. Поэтому прямо сейчас возникает вопрос: кто сможет занять это место. Которое, между прочим, является наиболее выигрышным для успеха на общенациональных выборах: кто имеет влияние на центр, тот выигрывает выборы по стране в целом. На это поле может попытаться зайти "Европейская солидарность" Петра Порошенко, но для этого ей придется сместиться левее в своей риторике, чего могут не понять традиционные избиратели "ЕС". Или с заявкой на роль лидера в центральном регионе попытается выйти другая политсила. Какая именно? Борьба за избирателя центральных регионов сейчас только начинается.
 

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