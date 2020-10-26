Финансовые новости
- |
- 26.10.20
- |
- 17:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?
14:36 26.10.2020 |
Количество рекламы двух главных лузеров этой кампании зашкаливало. Но они сумели повторить подвиг Королевской и ее знаменитой мечты.
Начнем с Палицы. По разным прикидкам он потратил около $10 млн на эти выборы. По слухам, это были в основном его деньги - Коломойский подсобил в первую очередь безлимитным телевизором. Но при этом Палица проиграл практически везде. Давайте попробуем понять, почему.
Во-первых, его технологи (в основном, это доморощенные «плюсовские» ребята) не ответили на главный вопрос: «кто такой Палица?» Зрителям показали импозантного лысого мужчину, который нападает на Порошенко и защищает Коломойского. Как технологи не поняли, что это «не взлетит», сказать сложно.
Во-вторых, технологи предложили продавать будущее. И правда, любые выборы - это продажа будущего. Но каким будет это будущее с Палицей так никто не понял. Фактически, Палицу просто развели на деньги, взамен не дав публике ни одного внятного месседжа. Мифа о будущем так никто и не построил.
В-третьих, технологи так и не смогли определить, а кто же избиратель этого самого будущего. Как результат - ковровое бомбометание по зрителю «1+1» и по интернет аудитории 18+ без элементарного поиска ядра.
И наконец, в-четвёртых, - катастрофически ужасная цветовая гамма. С такими цветами будущее не продашь.
Что Палица будет делать дальше? Судя по всему, будет пробовать и дальше тянуть проект. Сможет ли он наступить на горло своей песне и сменить технологов или же попробует все списать на слабую явку, коронавирус или ещё что-то - вопрос риторический. Но от этого, на самом деле, зависит его политическое будущее.
Пальчевский же провел кампанию за деньги Вадима Столара и частично - Павлюка. По самым скромным подсчетам потрачено около $3 млн, плюс безлимит на каналах Медведчука.
Почему проиграл этот проект? Во-первых, из-за отсутствия какого-либо смысла месседжей. Нельзя продавать победу, если эта победа с тобой не ассоциируется.
Во-вторых, Пальчевский проиграл из-за излишней самовлюбленности - люди не хотят голосовать за самовлюбленную пустышку. Рейтинг на телеканале программы, где всех мочат, - это одно. А выборы - это другое. Давайте вспомним, что последний год рейтинги программ Пальчевского стабильно падали, сам он к ним особо не готовился. Как тут не вспомнить пассажи Пальчевского для простого избирателя о шампанском Moët.
Технологи предложили простой рецепт: берешь известного разговорчивого ведущего, запускаешь максимум наружной рекламы и рекламы в соцсетях, вкладываешь в его рот множество слов о том, как все плохо. Но это, оказывается, тоже «не взлетает».
Что будет с проектом Пальчевский? Пока это чемодан без ручки. Наверное, спонсорам стоило бы сказать самим себе: мы потеряли время и деньги. Смогут ли они это сказать? Пока непонятно. Ведь, как известно, у жадности нет логики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Фурса: Почему мне понравились итоги местных выборов
|Виталий Портников: Новая опасность популизма
|Итоги выборов. Что дальше будет делать Зеленский?
|Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Кругом враги. Какая злая сила мешает Зеленскому получить деньги МВФ
|Проблемы с нацией. Почему выборы 25 октября станут началом конца Зеленского
|Новость плохая и хорошая. Когда ждать подорожания автогаза и снижения цен на бензин
|Увидели и ужаснулись: Как Зеленский использует поездку «слуг» на Донбасс
|Новый поворот в «опросе от Зеленского». Почему президент решил прикончить свою партию
|Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
Это интересно
|Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года
|Honda откажется от бензиновых автомобилей уже в 2022 году
|Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
|Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года
|Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч
|iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G
|Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы