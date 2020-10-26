Деньги на ветер. Почему проиграли Палица и Пальчевский?

Вадим Денисенко / Деловая столица

Количество рекламы двух главных лузеров этой кампании зашкаливало. Но они сумели повторить подвиг Королевской и ее знаменитой мечты.

Начнем с Палицы. По разным прикидкам он потратил около $10 млн на эти выборы. По слухам, это были в основном его деньги - Коломойский подсобил в первую очередь безлимитным телевизором. Но при этом Палица проиграл практически везде. Давайте попробуем понять, почему.

Во-первых, его технологи (в основном, это доморощенные «плюсовские» ребята) не ответили на главный вопрос: «кто такой Палица?» Зрителям показали импозантного лысого мужчину, который нападает на Порошенко и защищает Коломойского. Как технологи не поняли, что это «не взлетит», сказать сложно.

Во-вторых, технологи предложили продавать будущее. И правда, любые выборы - это продажа будущего. Но каким будет это будущее с Палицей так никто не понял. Фактически, Палицу просто развели на деньги, взамен не дав публике ни одного внятного месседжа. Мифа о будущем так никто и не построил.

В-третьих, технологи так и не смогли определить, а кто же избиратель этого самого будущего. Как результат - ковровое бомбометание по зрителю «1+1» и по интернет аудитории 18+ без элементарного поиска ядра.

И наконец, в-четвёртых, - катастрофически ужасная цветовая гамма. С такими цветами будущее не продашь.

Что Палица будет делать дальше? Судя по всему, будет пробовать и дальше тянуть проект. Сможет ли он наступить на горло своей песне и сменить технологов или же попробует все списать на слабую явку, коронавирус или ещё что-то - вопрос риторический. Но от этого, на самом деле, зависит его политическое будущее.

Пальчевский же провел кампанию за деньги Вадима Столара и частично - Павлюка. По самым скромным подсчетам потрачено около $3 млн, плюс безлимит на каналах Медведчука.

Почему проиграл этот проект? Во-первых, из-за отсутствия какого-либо смысла месседжей. Нельзя продавать победу, если эта победа с тобой не ассоциируется.

Во-вторых, Пальчевский проиграл из-за излишней самовлюбленности - люди не хотят голосовать за самовлюбленную пустышку. Рейтинг на телеканале программы, где всех мочат, - это одно. А выборы - это другое. Давайте вспомним, что последний год рейтинги программ Пальчевского стабильно падали, сам он к ним особо не готовился. Как тут не вспомнить пассажи Пальчевского для простого избирателя о шампанском Moët.

Технологи предложили простой рецепт: берешь известного разговорчивого ведущего, запускаешь максимум наружной рекламы и рекламы в соцсетях, вкладываешь в его рот множество слов о том, как все плохо. Но это, оказывается, тоже «не взлетает».

Что будет с проектом Пальчевский? Пока это чемодан без ручки. Наверное, спонсорам стоило бы сказать самим себе: мы потеряли время и деньги. Смогут ли они это сказать? Пока непонятно. Ведь, как известно, у жадности нет логики.