Виталий Портников: Новая опасность популизма

Портников Виталий / Espreso.tv

Предсказуемое поражение президентской партии на местных выборах и провал инициированного Владимиром Зеленским опроса граждан позволяет многим говорить о закате популизма, разочаровании украинцев и возможности возвращения страны к цивилизованному развитию, к реформам и переменам.

Но эти надежды могут оказаться тщетными, если мы будем считать что изменения в настроениях граждан произойдут сами собой. Ведь нужно помнить, что Зеленский появился на политической сцене Украины не просто так. Это - продукт олигархического реванша, стремления остановить развитие страны, отбросить её в прошлое, не допустить деолигархизации и появления конкурентной экономики. И украинцы, которые проголосовали за Зеленского, были лишь статистами в олигархическом политическом театре. Но при этом не нужно думать, что олигархи такие уж идиоты и не понимали, насколько недолговременным может оказаться их триумф. Они изначально не верили в эффективность Зеленского и уж тем более в продолжительность дутой популярности бывшего телевизионного комика. Достаточно вспомнить интервью Игоря Коломойского, которые он давал сразу же после победы Зеленского. Это сейчас Коломойский молчит -а тогда был очень разговорчив. И утверждал, что о результатах деятельности президента можно будет судить уже через год-полтора. То, что Коломойский не дает никаких оценок сейчас, ещё не означает что ничего не видит. А означает, что он находится в поиске новых вариантов для сохранения своих позиций и позиции своих "коллег" по олигархическому клубу.

Нам будут пытаться предложить новую популистскую альтернативу. Мы можем её ещё не замечать, как не замечали Зеленского, когда он играл в сериале "Слуга народа"

и могли считать что это всего лишь кино, а не технология олигархического реванша. Но это не означает, что новой популистской альтернативы не будет. Будет! Тем более, что явка на местных выборах явно продемонстрировала разочарование большинства населения в существующих политических проектах. С этим-то население олигархи и будут работать, чтобы предложить ему новые пустышки в цветных обертках - пустышки, которые позволят им сохранять влияние и власть в стране, обрекая инфантильных сторонников своих симулякров на бедность и безысходность.