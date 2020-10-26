Итоги выборов. Что дальше будет делать Зеленский?

Вадим Денисенко / Depo.ua

Это первые выборы за всю историю, которые не позволят выпустить пар со всеми вытекающими последствиями. Проблемы внешнего управления и ползучий сепаратизм всех без исключения регионов станут ключевыми для всего медиапространства Украины.

Почему такая низкая явка?

Все сводить к коронавирусу неправильно и нечестно, хотя свои несколько процентов явки он забрал. Кроме пандемии надо выделить еще несколько аспектов. Первый - глубинная апатия общества. Сейчас мы проходим одну из самых низких точек общественной активности (как по мне, последний раз такое было в 2012-м). И наконец третий аспект - эти выборы были невероятно скучные. Такую скучную кампанию в общенациональных масштабах даже тяжело вспомнить.

Какую роль сыграли "пять вопросов от президента"

Уже сейчас надо сказать, что это была ошибка, мобилизовавшая электорат оппонентов Зеленского. Замысел провести формирующий опрос перед выборами прямо на участках - действительно интересный полузаконный замысел технологов. Но воплощение его в жизнь оказалось не по силам тем, кому поручили это сделать. Авторы этого проекта поступили по принципу "Публика дура" и не подготовили даже элементарные вещи: номерные бюллетени, какие-то качественные урны для голосования. А главное - они не имели ответа на элементарные вопросы: сколько это стоит и кто дал деньги. Одним словом, на месте Зеленского я бы полностью сменил команду технологов.

Действительно ли "слуги народа" проиграли вчистую эти выборы?

У нас образовалась тройка партий, которые имеют примерно одинаковое количество сторонников, - это ОПЗЖ, "ЕС" и "слуги". В сумме они забирают до 60% электората. С точки зрения логики, этим силам важно немного расширить свою базу (нарастить 3-5%) и не дать соперникам резко вырасти (быть некими церберами друг для друга). Параллельно им всем трем просто жизненно важно не допустить появления и роста третьих сил. Но это теория, в которой есть одно слабое звено: "слуги" не понимают этого (читайте предыдущий пункт о технологах Банковой).

Поэтому сейчас, судя по всему, по всей стране "слуги" с помощью различных возможностей будут пробовать входить в коалицию с победителями и получать руководящие должности в советах всех уровней. Проще говоря, они станут младшими партнерами различных политических сил и могут посыпаться.

Возможны ли внеочередные выборы в Раду?

С точки зрения логики, они не нужны Зеленскому - он их проигрывает и превратится в Ющенко периода 2009-10 гг., когда был чужой прокурор, чужой председатель СБУ и т. д. Более того, предыдущий результат партии "За будущее" показывает, что выборы не нужны и сателлитам Коломойского, которые были одними из апологетов перевыборов в следующем году. Они выгодны ОПЗЖ и "ЕС". Поэтому, с точки зрения инстинкта самосохранения, Зеленский может идти на перевыборы, только если будет иметь серьезную победу, которая даст реальный электоральный скачок (мир на Донбассе, например). Но пока в это слабо верится.

Конечно, технологи Банковой сейчас могут завести старую песню, что перевыборы нужны Зеленскому, ведь после них он не будет отвечать за монобольшинство и за все в стране. Но эта история превратит президента в британскую королеву.

Уволит ли он правительство? Можно предположить, что сейчас группы влияния в Раде активизируются в этом направлении.

Возможна ли коалиция Зе с ОПЗЖ?

Первая реакция лидеров ОПЗЖ (Левочкина и Шуфрича) говорит о том, что эта политсила нацелена на "добивание" Зеленского. То есть высока вероятность, что все возможные шлюзы будут открыты и ОПЗЖ включит по полной персональное мочилово Зе и его ближайшего окружения.

Какая главная цель? Возвращение во власть и возможная реинтеграция Донбасса на условиях россиян. Поплывет ли Зеленский? Не понятно. Но тема внешнего управления станет ключевой для всего медиапространства Украины. И чем больше ЕС будет ее игнорировать, тем хуже будет для проевропейских сил в стране.

Действительно ли эти выборы были такими грязными, как об этом пишут?

Это не совсем правда. Уровень подкупа избирателей был примерно таким же, как и на предыдущих местных выборах. То есть стабильно высоким. И здесь мы просто должны указать на то, что эта модель избирательного законодательства с якобы открытыми списками вообще не влияет на уровень подкупа избирателя.

Но для власти жесткие заявления от организаций-наблюдателей (они, кстати, были авторами этого закона и уверяли, что теперь подкупать избирателя станет невыгодно) - плохой звоночек, потому что это станет еще одним инструментом давления на Украину. А на фоне истерии с внешним воздействием это может создать очень негативный фон как внутри страны, так и за ее пределами.

Немного о будущем

Напомню, что главный посыл выборов Зеленского в массовом сознании звучал так: давайте дадим ему шанс, а если он не справится, то мы иммигрируем. Сейчас разочарование действиями центральной власти и отсутствие выхода из ситуации (отсутствие возможности массового бегства из страны) приводит к очень плохой смеси: это первые выборы за всю историю, которые не позволят выпустить пар в обществе.

Конечно, ни о каком Майдане сейчас речь не идет. Есть история намного хуже- это автономизация и капсулирование определенных регионов и, что не менее важно, региональных элит. У нас началось очень кулуарное сепаратистское движение практически по всей стране. И главный вызов для нас как для государства - это не коронавирус и даже не мировой экономический кризис. Главный вызов - тихий развал страны.