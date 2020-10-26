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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война беспилотников. Как Украина может использовать на Донбассе опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе

08:39 26.10.2020 |

Политика

 Михаил Жирохов / Деловая столица

Подтверждена способность таких аппаратов, как Bayraktar TB2, действовать за пределами эффективных зон поражения зенитных средств ближнего действия и малой дальности.

Уже вполне очевидно, что начатая 27 сентября Азербайджаном военная кампания переросла во вторую карабахскую войну, где целью Баку является освобождение своих территорий, потерянных в 1992-1994 годах. Причем эта локальная война значительным образом отличается от остальных, ныне ведущихся по всему миру, комплексным использованием беспилотной авиации. Впервые в боях массово используются не только разведывательные аппараты, но и одноразовые барражирующие БПЛА и разведывательно-ударные БПЛА тактического назначения с высокоточными малогабаритными боеприпасами.

Причем азербайджанская армия располагает целым спектром аппаратов как израильского, так и турецкого производства. Однако, судя по информации из зоны боевых действий, основной ударной силой стали тактические беспилотники Bayraktar TB2 производства турецкой фирмы Baykar Makina. С размахом крыла 12 м и взлетном весе 650 кг аппарат может нести до четырех малогабаритных бомб с лазерной полуактивной системой наведения MAM-L (масса 22 кг, фактически «обрезанный» вариант ПТУР без двигателя) и MAM-C (вес 8,5 кг, «обрезанный» вариант 70-мм ракеты без двигателя).

Bayraktar TB2 может подниматься на высоту до 8100 м, фактический радиус действия аппарата не превышает радиогоризонта (то есть 150-200 км), продолжительность полета без вооружения - до 24 часов.

Bayraktar TB2 стал эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, транспорта и средств ПВО армянской стороны. К настоящему времени на их счету, по данным издания Clash Report, 114 танков, 43 единицы бронетанковой техники, 141 единица артиллерии и РСЗО, 42 радара и систем ПВО, 249 единиц автомобильной техники и 44 командных пункта и склада.

Для Украины именно опыт применения «Байрактаров» представляет особенный интерес. И, похоже, что первые выводы наши военные уже сделали - так следует оценивать появившуюся информацию о том, что достигнута договоренность с турецкой фирмой о строительстве в Украине (предположительно в Николаеве или Одессе) предприятия по крупноузловой сборке Bayraktar TB2.

При этом речь идет о частичной локализации производства и возможности экспорта в третьи страны. Пока никаких деталей программы нет, но ранее озвучивалась возможность установки двигателя отечественного производства и модернизации для возможности нести боеприпасы на основе разработок противотанковых управляемых ракет производства ГКБ «Луч».

Однако в этом проекте могут быть подводные камни - дело в том, что турецкий аппарат создан с широким применением коммерческих компонентов, поставляемых из-за рубежа. И на фоне применения турецких Bayraktar TB2 в Сирии против курдов и азербайджанских военных в Карабахе уже начались проблемы с комплектующими. Так, Канада официально запретила поставку ряда компонентов, которые используются при производстве «Байрактаров», по некоторым сведениям, к подобным мерам вскоре присоединится ряд американских фирм. Скажется ли это на нашем проекте в дальнесрочной перспективе, сказать пока сложно.

Если же говорить о практическом опыте использования Bayraktar TB2 в ходе второй карабахской войны, то тут отметим, что в очередной раз (после Сирии и Ливии) подтверждена способность таких аппаратов действовать за пределами эффективных зон поражения зенитных средств ближнего действия и малой дальности. Так, за почти месяц боев потери составили всего один аппарат - и то обстоятельства точно неизвестны (возможно, это была техническая проблема самого БПЛА).

Господство в воздухе благодаря турецким аппаратам позволило Азербайджану вести реальную бесконтактную войну - расстреливать наземные цели противника в любое время суток. Хотя в некоторых случаях было очевидно, что мощности боеприпасов явно недостаточно, например, для полного уничтожения танков Т-72.

Конечно, боевую эффективность беспилотной авиации не стоит переоценивать: в условиях отсутствия у противника эффективной системы ПВО, ВВС в виде штурмовиков и боевых вертолетов справились бы с задачей нанесения максимального уровня потерь не хуже. Однако потеря даже одного вертолета или самолета с экипажем - это в первую очередь успех противника в медийной сфере (которая в нынешних войнах не менее важна, чем боевая составляющая), наносящий удар по морали собственных вооруженных сил. А относительно дешевые барражирующие боеприпасы и беспилотники в целом являются по сути расходным материалом, который можно возобновить относительно быстро.

Также следует понимать, что карабахский опыт показывает - очень важным моментом является внезапность атаки с полным уничтожением системы ПВО противника. Впрочем, для оккупированной территории Донецкой и Луганской областей это не очень актуально, так как за годы позиционной войны наша разведка уже давно определила места базирования зенитно-ракетных комплексов противника, РЛС и прочей инфраструктуры. Благо территория не очень большая.

Так что для нашей армии, при наличии достаточно большого количества дальнобойной артиллерии и артиллеристов с боевым опытом, и учитывая географический характер оккупированной территории Донбасса, еще одним важным направлением развития является создание такого себе ударно-разведывательного кулака, то есть связки «артиллерия плюс средневысотный беспилотный аппарат-корректировщик с максимальным количеством аппаратуры наблюдения и управления».
 

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