«Корона» уже жмет. Когда Путин сольет Пушилина под предлогом двухсторонней пневмонии

Олег Полищук / Деловая столица

Чувствуя приближение пушилинского конца, особенно активизировался Ходаковский - ключевой конкурент за место донецкого гауляйтера Кремля.

Пока тема голосования на местных выборах затмила в Украине дискуссии о продолжающейся пандемии коронавируса, жителей оккупированной части Донетчины и Луганщины за неимением предвыборной альтернативы актуальная COVID-тревога накрыла, что называется, с головой. Впрочем, для такой коронавирусной паники есть по-настоящему веские основания.

Ведь катастрофическую эпидемиологическую ситуацию на захваченных Россией территориях признали даже в погрануправлении ФСБ по Ростовской области, чей начальник Сергей Кудряшов на уходящей неделе публично назвал ОРДЛО одним из главных каналов распространения в РФ COVID-19. После чего многие сделали закономерный вывод - Москва готовится окончательно закрыть свою границу с оккупированными ею же районами Донбасса.

Ну а сами российские оккупационные администрации и в Донецке, и в Луганске продолжают кормить местных жителей сказками о сотнях миллионов рублей, которые вот-вот польются из России на «медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавирусной инфекции». Тем временем не в теории, а на практике в ОРДО уже привлекли для борьбы с эпидемией более 700 студентов местных медвузов, которыми компенсируют нехватку медперсонала в местных больницах, перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом. Параллельно в «минздраве ДНР» стали в открытую говорить о подготовке стадионов и других спортивных сооружений для размещения в них специальных COVID-госпиталей.

А в ОРЛО полицаи из «МВД ЛНР» устраивают настоящие рейды для выявления нарушений масочного режима в общественном транспорте. Пока пассажиров за отсутствие маски на лице либо ее неправильное ношение просто высаживают из маршруток, автобусов и троллейбусов, но их водителей ожидают за это штрафы в тысячу рублей. При этом «минздрав ЛНР» уже не может скрыть масштабных цифр заболеваний пневмонией, которой обычно прикрывают тут реальную коронавирусную статистику.

"Корона" уже жмет

Так вот, по словам «главного санитарного врача ЛНР» Дмитрия Докашенко, на вверенной ему территории еженедельно фиксируется до 1,4 тыс. случаев заболевания пневмонией. Зато, как сообщил Telegram-канал «Тайны Луганской республики», в день от пневмонии умирают только в одном Луганске от 43 до 62 человек.

И среди умерших в последнее время - целый ряд знаковых луганских персонажей. Например, вслед за «гимнотворцем ЛНР» Юрием Дерским двустороннее воспаление легких унесло в мир иной местных пропагандистов Николая Северина (бывший главред газеты «Ракурс», известный своей активной поддержкой оккупантов) и Виталия Сумкина (основатель сепаратистского рупора «Республика»). А его коллега из не менее одиозного издания «XXI век», «депутат парламента ЛНР» Юрий Юров также слег с двусторонней пневмонией, как и известный актер-коллаборант Михаил Голубович.

В соседней же квазиреспублике «корона» подкралась уже непосредственно к главарю оккупационной администрации в ОРДО Пушилину. Так, в одну из донецких больниц с двухсторонней пневмонией госпитализирован «главный по партстроительству», старый пушилинский знакомый еще по МММ, гражданин РФ Алексей Муратов. Данный так называемый «глава центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» постоянно и очень близко контактировал со своим «партийным лидером», то есть с Пушилиным, поэтому уже впору принимать ставки, когда объявят, наконец, о пневмонии самого дорогого и любимого «главы ДНР». Тем более что многие в Донецке не просто заждались, а буквально умирают от нетерпения.

Ходаковский начеку

Чувствуя приближение пушилинского конца, особенно активизировался Ходаковский - ключевой конкурент за место донецкого гауляйтера Кремля. От этого экс-«секретаря совбеза ДНР» давно не было такой прыти. То он размещает у себя в Telegram фото до сих пор стоящей в руинах под Донецком амбулатории, под реконструкцию которой из российского бюджета было списано более 2 млн руб. - с прозрачным намеком, что такая сумма попросту исчезла в широких карманах Пушилина.

То вообще аки «выдающийся государственный деятель» дает советы самому Путину: «Теперь, на фоне действий Украины по милитаризации, более тесного альянса с «партнерами» России, действующими, как правило, чужими руками, парадигма поменялась: именно отказ от активной позиции на Донбассе приведет к вовлечению в более тяжелый конфликт с Украиной через Крым. Может, в 14-м это было и не так понятно, думалось, что обойдемся политикой, но в 20-м - становится очевидным. Игры постепенно заканчиваются».

Кстати, это высказывание Ходаковского о необходимости «принятия политического решения по Донбассу» наделало такого шороху в "ихтамнетных" кругах, что не смог не отреагировать даже Гиркин по кличке Стрелков. И вложил в свою реплику всю свою ненависть к украинцам, даже к таким, как бывший высокопоставленный сотрудник СБУ. «До Ходаковского «дошла» простая истина: или РФ поддержит ОРДЛО открыто и в полной мере, или пану Ходаковскому придется эвакуироваться в заранее приобретенную собственность на территории РФ, окончательно распрощавшись с вожделенной надеждой «возглавить Донбасс», - весьма тонко подметил Гиркин.

И тут же отвесил словесных «люлей» тому, к кому, собственно, апеллировал Ходаковский: «Должен огорчить пана: наше Уникальное Стратегическое Преимущество израсходовало остатки своей решительности в Сирии. А теперь полно решимости пережить коронавирус в бункере. На большее Его не хватает... Оно не способно - зачем Его тревожить?». Впрочем, судя по этой словесной дуэли «башен Кремля», Путина уже растревожили не на шутку, и просто так все это не закончится.