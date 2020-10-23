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Кругом враги. Какая злая сила мешает Зеленскому получить деньги МВФ
22:24 23.10.2020 |
Президент считает выполненным Украиной Меморандум с МВФ, а в отсутствии очередного транша обвиняет "отдельных людей", которых стесняется назвать по фамилиям.
Украина выполняет все требования МВФ, изложенные в меморандуме с фондом, но второй транш по программе, который должна была получить Украина несколько месяцев назад, до сих пор не выделен Киеву. По мнению Владимира Зеленского, виновато в этом "противодействие отдельных людей, которые лоббируют собственные интересы и работают против государства".
"Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение", - также сказал Зеленский в интервью четырем телеканалам 22 октября, которое было больше похоже на теплую ванну, чем серьезный разговор.
Для начала разберемся, насколько слова главы государства совпадают с видением МВФ и реальным положением вещей. Тут стоит напомнить, что в мае МВФ сменил трехлетнюю программу финансирования EFF на более гибкий формат Stand-by, который предполагает, что Украине для получения очередного транша нужно будет провести несколько новых реформ. Сам по себе Stand-by усложняет игру украинских политиков под названием "больше денег, меньше реформ".
После смены формата помощи Украине 9 июня Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с нашим государством на $5 млрд. Первый транш был перечислен 12 июня, днем ранее появились полные тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по программе Stand-by для поддержки Украины. В Нацбанке и Минфине не единожды с оптимизмом заявляли, что следующий транш вот-вот будет перечислен, но не тут-то было. Сейчас глава Национального банка Кирилл Шевченко надеется, что Украина получит транш до конца 2020 года.
"Мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", - заявил Шевченко, отметив, что значительная отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и подстегнуть инфляцию и девальвацию.
Почему завис второй транш
Но действительно ли Украина выполнила все пункты, а МВФ задерживает деньги из-за происков неких злых сил?
Пожалуй, самым показательным является выполнение пункта "Бюджетная программа для расходов, связанных с COVID-19." В меморандуме записано: "Принятые изменения в бюджет предусматривают создание бюджетной программы «Фонд борьбы с COVID-19 и его влиянием». Мы обеспечим, что этот фонд будет временным, прозрачным, а его расходы эффективными. Фонд будет использоваться прежде всего для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19". Конечно, формально еще не проведен аудит Фонда борьбы с COVID-19 и его влиянием, но он лишь зафиксирует общеизвестный факт: средства из этого фонда Зе-власть потратила на что угодно, только не на борьбу с коронавирусом и профилактические мероприятия.
Или взять один из важнейших пунктом меморандума - продолжение судебной реформы, которое предусматривает прозрачный отбор кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Этот конкурс должен будет проводиться с привлечением иностранных специалистов и под присмотром западных партнеров Украины, как ранее уже было с отбором судей ВАКС. Пока в этом направлении у Зе-власти большие проблемы - после прошлогоднего скандала с попыткой полностью переформатировать Верховный суд, Банковая оставила попытки что-либо изменить в реформе судов. Есть и откровенный негатив, которым явно недовольны в МВФ, и который непосредственно связан с судебной реформой. Речь идет о назначении непрофессионалов в комиссию по отбору главы САП, по поводу чего свое неудовольствие выразили в Европарламенте и Еврокомиссии, расценив это как потенциальную атаку на антикоррупционную инфраструктуру, так долго выстраиваемую в Украине при поддержке и под контролем наших западных партнеров.
"Стрелочники" по версии Зеленского
Но Зеленский предпочитает не замечать бревна в своем глазу, и на интервью старательно озвучил полностью оторванные от жизни тезисы, написанные пиарщиками с Банковой. "Я считаю, и это правда, что и внутри страны, и снаружи есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", - сказал он, добавив, что эти люди сейчас находятся в политике. "Я не хочу перед выборами называть их фамилии. Я понимаю, что они делают и какие средства они украли у государства и сейчас их тратят на лоббизм на Западе", - заявил Зеленский.
Если рассудить здраво, то единственная сила, заинтересованная сегодня в отсутствии стабильности в Украине, а также в том, чтобы наша страна была отрезана от международной финансовой помощи, является ОПЗЖ. Но общий обвинительный тон Зеленского и "хитрые" намеки на лоббизм на Западе подсказывают, что он имел в виду кого-то другого. "Зеленому" президенту все полтора года мешает почивать на лаврах прозападная демократическая оппозиция, которая своими действиями часто нейтрализует реверансы Банковой в сторону Москвы и предупреждает всяческую зраду вроде сползания в объятия "той стороны", как любит говорить Зеленский.
Так что в целом затронутый в интервью вопрос о деньгах МВФ оказался весьма познавательным. Он показал, что Зеленский с трудом отличает причины от следствий, правых от виноватых, а правду от лжи. Собственно, подобный подход ко многим ключевым проблемам нашей страны, увы, становится нормой для нынешнего президента.
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