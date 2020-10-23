Проблемы с нацией. Почему выборы 25 октября станут началом конца Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Зеленский перестал быть лидером, который диктует всем правила игры. Теперь он - всего лишь один из игроков. В одной лиге с Порошенко, Коломойским, Медведчуком.

В ожидании результатов местных выборов 25 октября так и хочется заглянуть немного в будущее. И главное, что просматривается там, на новой странице - это совершенно иная роль нынешнего президента.

Утрата лидерства

Конечно, сейчас нет смысла гадать о точных цифрах поддержки тех или иных партий на выборах 25 октября. Тем более что точных цифр вообще не будет. Например, если взять какую-нибудь область, то какая-то партия может набрать на выборах в облсовет 30%, но на выборах в райсоветы - в среднем 20%, а на выборах в советы ОТГ (объединенных территориальных громад) - в среднем 10%. Каждая партия, естественно, будет выпячивать те цифры, которые для нее наиболее красивые.

Тем не менее, все идет к тому, что во всеукраинском масштабе при любой методике подсчета получится явно выраженная тройка лидирующих партий - «Слуга народа» Владимира Зеленского, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука. Как они поделят места при той или иной методике подсчета - это вопрос, конечно, интересный, но второстепенный, ибо выборы 25 октября - все-таки не общенациональные, а местные.

И первостепенным будет вопрос о лидерстве именно в конкретных регионах, районах, ОТГ. Так вот, если взять выборы в областные советы, а также в горсоветы Киева и других крупнейших городов, то все идет к тому, что «Европейская солидарность» соберет наибольший урожай первых мест в западных и центральных регионах, а ОПЗЖ - в восточных и южных областях. При этом «Слуга народа» почти всюду будет вынуждена довольствоваться в лучшем случае вторым-третьим, а нередко - и четвертым-пятым или даже шестым-седьмым местом, пропуская вперед политпроекты местного значения.

Эта утрата лидерства партией «Слуга народа» напрямую затронет и самого Зеленского. Местные выборы покажут, что Зеленский уже практически нигде не воспринимается как лидер. И что у него фактически нет своей электоральной цитадели. Даже в Кривом Роге - родном городе Зеленского - партия «Слуга народа», похоже, окажется лишь второй. Это похоронит миф о лидерстве Зеленского на всеукраинском уровне.

Провал фейкового опроса

По имеющимся данным, на Банковой отдают себе отчет в том, что затея с фейковым опросом «5 вопросов от Зеленского» провалится. Тем не менее, сам Зеленский, его офис и партия «Слуга народа» упорно продолжают называть этот опрос «всеукраинским» и «общенациональным» - и тем самым закапывают себя еще глубже.

На прошлогодних парламентских выборах в статистике ЦИК фигурировало более 29,5 млн избирателей (без учета граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях и за рубежом). 15 октября замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире «Украинского радио» поделилась информацией из президентского офиса: «То, что я слышала: будет 5 миллионов бюллетеней напечатано. Возможно, они уже напечатаны». Из этого ее признания можно сделать вывод, что на Банковой смирились с тем, что 24,5 из 29,5 млн избирателей, то есть 83%, не собираются участвовать в фейковом опросе. Эти избиратели оказались более восприимчивы к аргументам критиков, призывающим игнорировать и бойкотировать опрос, а не к требованиям Зеленского, который заявил украинцам: «25 октября... я задам вам пять вопросов. И буду ждать ответа».

Правда, разные источники сообщают, что на самом деле будут напечатаны не 5, а 8 млн бюллетеней «5 вопросов от Зеленского». Дескать, половину заполнят люди, которые все-таки решат по приколу поверить Зеленскому, а оставшуюся половину заполнят сами организаторы опроса. Проверить все равно никто не сможет, ведь Зеленский не допустил к контролю над проведением опроса никого из сторонников отрицательных ответов на его пять вопросов.

Но даже если на Банковой нарисуют 8 млн участников опроса, это все равно будет менее 30% избирателей. То есть даже по официальным данным свыше 70% избирателей не придут на опрос от Зеленского. Столь массовое игнорирование и бойкотирование призыва Зеленского станет четким сигналом, что рейтинг недоверия Зеленскому превысил 70%, даже если не копаться в фальсификациях, предпринятых в ходе проведения опроса.

Второй тур выборов мэров

25 октября избирательная кампания не закончится, поскольку через три недели, 15 ноября, во многих городах необходимо будет провести второй тур выборов мэров. «Слуги народа» настолько боятся результатов выборов мэров, что 20 октября в парламенте даже был зарегистрирован проект постановления об отмене второго тура под предлогом коронавируса.

Впрочем, эта попытка вызвала такой шквал критики, что «слуги народа» быстро отказались от своих намерений. И теперь у них новая фишечка: они всеми силами пытаются занизить угрозу от пандемии. Это четко видно по поведению Зеленского. Не далее как 19 октября он публично заявил, что карантин будет существенно ужесточен в случае, если число заражений коронавирусом превысит 9,5 тыс. в день. Это была явная подготовка к сценарию срыва второго тура выборов мэров. А как только этот сценарий провалился, Зеленский 22 октября сообщил в интервью четырем телеканалам, что жесткий локдаун будет введен, если число заражений коронавирусом превысит 15 тыс. в день, а не 9,5 тыс. Если верить его словам, то всего за три дня, с 19 по 22 октября, наша система здравоохранения нарастила свою пропускную способность (в частности, число коек для больных COVID-19 и число медиков в соответствующих отделениях больниц) более чем в полтора раза.

Конечно, в этот поверить крайне трудно. Скорее дело в том, что Зеленский теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. По-видимому, вплоть до второго тура выборов мэров он и далее будет заверять украинцев в своих чемпионских победах в борьбе с коронавирусом, даже если все будет лететь в пропасть.

Но число ежедневных заражений растет значительными темпами. И с каждым днем люди будут все более возмущены тем фактом, что десятки миллиардов гривен государственного фонда, специально созданного для борьбы с коронавирусом, закопаны в пиар-проект Зеленского «Большое строительство» и в дороги, которые никого не спасут, разве что помогут быстрее добраться на кладбище.

Итак, можно предположить, что 25 октября в ряде городов выдвиженцы партии «Слуга народа» пробьются во второй тур выборов мэров. Но ввиду катастрофы с коронавирусом сомнительно, чтобы 15 ноября многие из этих кандидатов получили поддержку людей. То есть из десятков городов пойдут сообщения: на выборах мэра кандидат от партии «Слуга народа» с треском провалился.

Развал монобольшинства

Еще одним свидетельством начала конца Зеленского станет ожидаемый развал парламентского монобольшинства. Фракция «слуг народа» уже фактически распалась; она пока еще держится вкупе лишь из тактических соображений - чтобы не деморализовать свой электорат перед местными выборами. А вскоре после 25 октября (точнее, после 15 ноября) можно ожидать формального раскола фракции «слуг народа» и объявления о создании правящей коалиции.

О такой перспективе сообщают многие источники. Новым доказательством стало интервью главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, вышедшее на «Левом береге» 22 октября. Он говорит практически как о свершившемся факте о новой коалиции, которую создадут фракция партии «Слуга народа» и группа «За будущее», ориентирующаяся на Игоря Коломойского. Как поясняет Потураев, среди «слуг народа» тоже есть условная группа людей Коломойского из 40-45 депутатов. «У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция», - поясняет Потураев проблему внутри фракции «слуг народа».

Однако, по его словам, усиление Коломойского будет иметь негативные последствия для фракции. «Возможно, что и "Батькивщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За будущее"? Я вот не уверен. Потому что, если цель данной коалиции - защита конкретного гражданина от американской фемиды, Федерального бюро расследований США, то это точно не та политическая цель, которую я готов поддерживать. И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, посмотрим, вообще сколько человек во фракции это поддержит».

Самое главное, что следует из слов Потураева, - это что фракция «слуг народа» уже неспособна действовать и голосовать как единое целое. Ведь если бы она сохранила единство, то никакие коалиции ей были бы не нужны. Но сейчас ей легче расколоться на части, каждая из которых будет искать новых союзников.

Крах надежд на перевыборы

Потураев подчеркивает, что нынче у Зеленского «выбор невелик»: «если не "За будущее" и "Батькивщина", то "Европейская солидарность" и "Голос"... или роспуск парламента». Но тут стоит отметить, что вариант с перевыборами уже ничего хорошего Зеленскому не сулит. Это уже не более чем иллюзия выхода из кризиса.

Ибо суть кризиса - в том, что Зеленский перестал быть лидером, который диктует всем правила игры. Теперь он - всего лишь один из игроков. В одной лиге с Порошенко, Медведчуком, тем же Коломойским.

Конечно, он может сказать народу: «Эти "слуги народа" испортились, изберите мне следующих, получше». Но народ на этот раз не отдаст ему не то что половины парламента, а даже четверти. То есть можно ожидать, как и на местных выборах, приблизительно одинакового результата у трех партий - «Слуга народа», «Европейская солидарность» и ОПЗЖ. Также, вероятно, пробьются в парламент «Батькивщина» и «За будущее».

В итоге получится почти такая же расстановка сил, как и в нынешней Верховной Раде. Но при этом у «слуг народа» будет в два раза меньше мандатов, чем сейчас. А значит, Зеленскому все равно придется выстраивать союзы, только на еще менее выгодных условиях.

Короче, какой бы вариант ни избрал Зеленский, ему все равно придется смириться с новой политической реальностью. И чем быстрее он это поймет, тем лучше для него. Сейчас он еще имеет возможность договариваться с другими игроками. Затем может наступить момент, когда договорятся без него и против него.