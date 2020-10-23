Новость плохая и хорошая. Когда ждать подорожания автогаза и снижения цен на бензин

Дмитрий Прокопенко / Деловая столица





Моторное топливо дорожает, но это скорее коррекция рынка. Настоящую же революцию в ценах на топливо может произвести законопроект, который предусматривает унификацию акцизных ставок на разные его виды.

Моторное топливо после затяжного спада цен на него вновь начало дорожать. Еще 19 октября бензин А-95+ стоил 24,69 грн, А-95 - 23,04 грн, А-92 - 21,99 грн, дизельное топливо - 22,43 грн, а автомобильный газ - 12,30 грн. Ну а сегодня бензин А-95+ стоит уже 25,10 грн, А-95 - 23,54 грн, А-92 - 22,48, дизельное топливо - 22,85, а автомобильный газ - 12,44 грн (средние данные по Украине).

Цена на нефть на мировых рынках колеблется, а с ней колеблется и стоимость моторного топлива в Украине. Оно немного дешевело в начале сентября, когда цена на нефть снижалась до $38 за баррель, но потом черное золото пошло вверх (сегодня - $42,5 за баррель сорта Brent), а вместе с ней поползли вверх и цены на топливо.

К подорожанию горючего оптовых торговцев также подталкивает девальвация гривни, которая за пару месяцев подешевела относительно доллара на 80-90 коп. Своего рода «коэффициент пересчета» курсовых колебаний такой: каждая гривня в курсе доллара - это 85 копеек в цене литра бензина. Конечно, сдерживать или ускорять рост цен могут и другие факторы, но курс валют - это то, на что первым делом смотрит торговец топливом каждое утро.

«Подорожания моторного топлива мы ждали еще в августе. Тогда была беспрецедентная ситуация: цены на нефть и на нефтепродукты в мире выросли втрое, начиная с апреля, когда они упали до минимума, а цены на колонках не шелохнулись. То есть вот эта пружина, которая сжалась, она должна была выстрелить рано или поздно, - объяснил «ДС» директор компании «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн. - И вот в середине октября крупнейший игрок рынка, группа «Приват», подняла цены на одну гривну. У них основное снабжение идет со своего завода в Кременчуге, а у завода технологический цикл длинный. То есть, получается, сейчас октябрь, а они перерабатывают нефть еще августовскую, а в августе перерабатывали там нефть июньскую, которая была дешевле».

Но это бензин и дизтопливо. Что же касается автогаза (а кривая роста цены по нему куда более плавная), то там, по мнению эксперта, не было таких пружин для роста. Этот рынок в большой степени зависит от импорта.

«Сжиженный автомобильный газ негде хранить в Украине. На этом рынке все работают с колес, потребление очень большое, и поэтому там нет ситуации с таким отложенным подорожанием, удешевлением. Ситуация постоянно равновесная, - говорит Сергей Куюн. - И нынешние события в Беларуси никоим образом не скажутся на динамике рынка. Даже если Россия попытается повоздействовать как-то, надавить, то все равно не получится. Белорусам слишком выгодно поставлять автогаз в Украину, чтобы они от этого отказались».

Законопроект, который может все изменить

Впрочем, автомобилистам нужно быть готовыми к тому, что вскоре бензин может подешеветь, а сжиженный газ - заметно подорожать. Это связано с возможным изменением ставок акцизов на топливо, провести которое предлагают народные депутаты.

По мнению ряда нардепов, налогообложение горючего нужно изменить в том числе и потому, что сверхпопулярный у украинских автомобилистов сжиженный газ в основном либо российского, либо белорусского происхождения. Тогда как бензин все больше производится в Украине, так что вполне логично будет сделать так, чтобы потребитель принимал решение в пользу бензина, поскольку брать российский/белорусский газ ему невыгодно.

Итак, в Верховной Раде с 15 сентября лежит законопроект №4098 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо», цель которого - уравнять ставки акциза. Его авторы - сразу 17 депутатов фракции «Слуга народа». Среди них - Алексей Мовчан, который так пояснил свою инициативу: «Сейчас акцизы прописаны: для бензинов порядка 213 евро за 1000 л, для дизеля - 139 евро за 1000 л и для автомобильного газа - 52 евро за 1000 л. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам и ввести акцизную ставку для всех видов топлива одинаковую - на уровне 139 евро».

Понятно, что против такого решения выступила Украинская ассоциация сжиженного газа - то есть те участники рынка, которые делают бизнес на поставках автогаза в Украину. Однако это тот случай, когда решение уровнять акцизы на разное топливо выглядит справедливым с точки зрения и экономики, и политики.

С точки зрения экономики - это поддержка отечественного производителя бензина, он же - налогоплательщик в бюджет. Хотя здесь следует сделать важную оговорку. В данном случае имя одного из этих налогоплательщиков - Игорь Коломойский, ведь именно он контролирует крупнейший в стране Кременчугский НПЗ. И его не раз обвиняли в лоббировании подобных законодательных инициатив.

Впрочем есть и политический же момент во всем этом - снижение зависимости нашей страны от импорта автогаза из России и Беларуси в ущерб потреблению отечественного бензина.

«Этот законопроект, конечно, особенно лоббируют нефтепереработчики. Они говорят, что все должны платить одинаковый налог, что на дизель, что на бензин, что на газ. Это твой пропуск на дорогу. Тогда все будут равны и не будет вот этого «Это альтернативное топливо! Это экологически чистое!». Это минеральное топливо, оно делается из нефти, как и бензин, как и дизель», - объяснил Сергей Куюн.

Цены на бензин, автогаз и дизтопливо: к чему готовиться

По его оценке, в случае принятия законодательных изменений по выравниванию акцизов, к цене на автогаз добавится примерно три гривни. А с цены бензина те же примерно три гривни снимутся. Дизельное топливо остается на месте.

В результате получится, что газ будет уже не 46% от цены бензина, как сейчас, а около 65%. То есть он сохранит свою привлекательность для тех, кто уже на нем ездит. Потому что эти люди уже окупили стоимость установки газового оборудования, они просто экономят. И они будут все равно экономить по сравнению с бензином, причем достаточно существенно. Тот же, кто купил бензиновую машину и захочет перепрофилировать ее на газ, уже, наверное, не поставит соответствующее оборудование сейчас, потому что это будет невыгодно. Если сейчас переоборудование машины с бензина на газ окупается за три месяца, то после уравнивания акцизов на это потребуется, условно говоря, год.

Еще один момент: выравнивание акцизов позволит сделать бензин дешевле дизтоплива. По оценкам экспертов, за последние семь лет бензин потерял 50% рынка, и часть этой доли «украл» дизель. А дизельное топливо - это одна из главных страшилок всех экологов. В той же Европе сейчас все борются с ним как с очень загрязняющим воздух - куда сильнее, чем бензин.

Баланс бензин/газ надо менять

Как уже отмечалось, если законопроект примут, таким же выгодным для автомобилистов, как сейчас, автогаз не останется. По сути, «выгодность» для тех, кто ездит на газе, оборачивается огромными проблемами для всех остальных. Дошло до такой точки, что если не исправить ситуацию, не остановить экспансию сжиженного газа на рынке моторного топлива, то есть риск, что в Украине "ляжет" нефтепереработка.

При нынешнему соотношению акцизов автогаз просто делает невыгодными другие виды топлива. Прежде всего, бензин. А он дороже автогаза раза в два, потому что на него налог в четыре раза выше. То есть речь идет о том, чтобы не «убивать» рынок газа, а привести его к таким же параметрам, какие ему присущи во всем мире. В мире же цена на автогаз составляет 60% от цены бензина, тогда как в Украине - 46%.

«Поставщикам газа на самом деле все равно, что цены вырастут. Они как зарабатывали, так и будут зарабатывать. Другое дело, что, конечно, в перспективе, их выгода будет сокращаться, да и объем рынка газа, наверное, будет уменьшаться, - говорит Сергей Куюн. - Надо понимать, что мы останемся крупнейшим потребителем газа в мире. У нас сейчас ненормальная ситуация: мы номер один в мире по потреблению газа на транспорте - 33% ездит на газу, и мы входим в пятерку крупнейших потребителей сжиженного газа в мире. Это было бы нормально, если бы мы этот газ делали сами, Но газ на 70% импортный. А зачем нам стимулировать то, что мы не можем делать? Вот как раз бензин мы можем делать. Мы себя можем на 100% бензином обеспечить. И вот в этом один из главных смыслов этого всего: отказаться от импортного газа и заменить его, хотя бы отчасти, нашим бензином».