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Увидели и ужаснулись: Как Зеленский использует поездку «слуг» на Донбасс
08:53 23.10.2020 |
Впечатления «слуг народа» от визита в зону проведения операции Объединенных сил выдают полное непонимание ими процессов, которые происходят в государстве; но, похоже, все так и было задумано.
Поездка 118 народных депутатов от президентской фракции на Донбасс уже приобрела признаки скандальности, но мы предлагаем посмотреть на эту историю под другим углом.
В рамках поездки народные депутаты от "Слуги народа" получили возможность воочию увидеть жизнь местных жителей, пообщаться с военными и гражданскими людьми, проверить, как соблюдается режим тишины на линии разграничения. Но то, как они описывают увиденное, откровенно озадачивает.
В частности, народный депутат Галина Янченко сравнила впечатление с 2015-2016 годами, когда она, по ее словам, регулярно бывала на Донбассе.
"Провели ночь на линии фронта. Ночевали в блиндажах. В полевых условиях вместе с нашими военными на опорных пунктах на нулевке. Утром поели солдатской каши в закопанной под землей столовой. Ощущения и эмоции похожи с 2015-16 годами. А вот ситуация во многом изменилась", - рассказала Янченко на своей странице в Facebook.
Ее коллега по фракции Марьяна Безуглая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что больше всего ее поразила история одной из школ, в которой дети уже привыкли к обстрелоам и учатся при любых условиях.
"В частности, наша подгруппа посетила сегодня как сводные ротные опорные пункты, так и военно-гражданскую администрацию. Местную школу, детсад. Посмотрели, каким образом и соблюдается ли вообще режим тишины, есть ли провокации", - рассказала нардеп.
Кстати, Безуглая призналась, что провокации все же есть, однако наши военные достойно держатся на линии разграничения.
"Я увидела абсолютно профессиональную реакцию", - добавила она.
В свою очередь председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия подтвердил, что депутаты побывали на позициях нашей армии. Арахамия заявил, что многим открылись глаза на происходящее.
"С военными и местным населением обсуждались мирные инициативы президента Владимира Зеленского. У опрошенных была разная реакция", - сообщил Арахамия.
Хотя какой была реакция на самом деле, хорошо видно на видеозаписи встречи "слуг народа" в Константиновке. По крайней мере, реакция ветеранов АТО, которые с порога высказали претензии Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии.
"Что вы сделали для армии? Продались... По пять тысяч и вам платят", - с такими словами ветераны АТО встретили "слуг народа".
Кстати, отдельные вопросы вызывает военная форма на народных депутатах. Ведь в зоне проведения ООС ее имеют право носить только военнослужащие. Еще можно понять, когда ее носит там президент, - он одновременно является верховным главнокомандующим. Но с какой стати в нее вырядили депутатов - непонятно.
Также "слуги" в своих постах пишут о мире, который сейчас царит на Донбассе, и что за его продление стоит бороться. Однако, согласно официальной сводке штаба ООС, в эти же "мирные" сутки, которые нардепы провели на Донбассе, "та сторона" из стрелкового оружия вела обстрел позиции Объединенных сил. Причем этот обстрел был настолько серьезным, что для сохранения собственной жизни и здоровья наши воины вынуждены были открыть огонь - едва ли не впервые с начала так называемого режима прекращения огня.
Похоже, выдача желаемого за действительное - это системная черта всех "слуг народа", а не только президента.
Как бы там ни было, а уже объявили, что после поездки депутаты все услышанное сведут в один документ и уже на Комитете Верховной Рады по национальной безопасности и обороны будут пытаться это реализовывать в виде конкретных законодательных инициатив.
Каких именно - догадаться не трудно. В своем интервью четырем украинским телеканалам 22 октября президент Зеленский четко дал понять, что в его видении свободная экономическая зона на Донбассе является важным элементом для завершения войны.
Похоже, именно эту тему и будут педалировать в ближайшее время как одну из основных миротворческих инициатив президента. А для того, чтобы у его депутатов не возникало лишних вопросов и соблазнов дискутировать о целесообразности этого вопроса, для них и провели экскурсию на Донбасс - чтобы показать, как там все плохо, и только инициативы президента, которые они должны поддержать в парламенте, смогут улучшить ситуацию.
В целом же данная поездка и особенно рассказы о ней "слуг народа" производят впечатление показухи. Собственно, как почти все, что делает нынешняя власть, - от организации празднования Дня Независимости до "режима прекращения огня".
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