Новый поворот в «опросе от Зеленского». Почему президент решил прикончить свою партию

Юрий Вишневский / Деловая столица

Итак, теперь известно, кто будет нести юридическую ответственность за аферу с так называемым «всеукраинским опросом» 25 октября. Владимир Зеленский спрыгнул с этой темы - а отвечать будет его партия.

Напомним, что не далее как 15 октября на Банковой была совсем другая концепция. И о ней рассказала в эфире «Громадського радіо» замглавы парламентской фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она поведала, что проведение опроса организует некая общественная организация, а оплатят меценаты.

«Я думаю, что в ближайшее время об этой общественной организации заявят официально. Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами», - сообщила Кравчук.

Она добавила, что финансировать опрос будут меценаты. «Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс. Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса», - подчеркнула она и далее сделала очень важное уточнение о том, что «решение в любом случае будет приниматься в парламенте. Юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект».

Однако ничего из этого сделано не было. То есть ни общественная организация не объявилась, ни меценаты не захотели светиться, ни законопроект не был внесен. 20 октября состоялось заседание парламента, но вопрос об опросе Зеленского там вообще не рассматривался.

Впрочем, сам Зеленский в тот день, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил украинцам: «25 октября... я задам вам пять вопросов. И буду ждать ответа». Поэтому можно было предположить, что он решил показать себя человеком слова и возьмет ответственность на себя - например, организует свой опрос своим указом.

Но эти предположения оказались беспочвенными. В тот же день, 20 октября, Высший совет партии «Слуга народа» принял решение о том, что опрос «5 вопросов от Зеленского» будет профинансирован партией «Слуга народа». Партия почти целые сутки скрывала это решение, но днем 21 октября официально объявила о нем.

Юридическая ловушка для "слуг народа"

Возможно, на Банковой решили, что «какая разница», кто конкретно будет отвечать за опрос - некая общественная организация, президент или партия «Слуга народа». Тем не менее, разница есть, и даже две - политическая и юридическая.

Политическая разница заключается в том, что начиная с 13 октября, когда Зеленский анонсировал свой опрос, он постоянно подчеркивал в своих видеообращениях к украинцам, что это его вопросы. И ни о какой партии он не упоминал. А тут вдруг оказалось, что Зеленский в течение двух последних недель перед местными выборами 25 октября публично рекламировал опрос, заказанный и финансируемый партией «Слуга народа». Если это не политическая коррупция на высшем уровне, то что это тогда? Благотворительность?

Юридическая разница заключается в том, что ни общественная организация, ни президент не являются субъектами избирательного процесса на местных выборах 25 октября. А партия «Слуга народа» - является. Подчеркнем, что хотя это местные выборы, но решение об участии в них принимают партии на своих общенациональных форумах.

Статья 51 Избирательного кодекса относит «проведение публичных мероприятий при поддержке партии - субъекта избирательного процесса, а также обнародование информации о такой поддержке» к формам предвыборной агитации. А статья 52 того же кодекса гласит, что «предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается».

Таким образом, проведение опроса «5 вопросов от Зеленского» при поддержке партии «Слуга народа» в день голосования 25 октября является прямым и вопиющим нарушением Избирательного кодекса. Причем не локальным нарушением где-то на отдельных участках, а нарушением всеукраинского масштаба, в чем сама партия публично созналась своим официально объявленным решением профинансировать опрос.

Правда, сама партия «Слуга народа» пытается уверить нас в обратном. Она заявляет: «Не будет ли это агитацией? Нет. Во время исследования не будет использоваться партийная символика...»

Но Избирательный кодекс не говорит, что агитация - это только когда машут партийной символикой. Избирательный кодекс относит к агитации любые «публичные мероприятия при поддержке партии - субъекта избирательного процесса, а также обнародование информации о такой поддержке». То есть важен сам факт партийной поддержки этого опроса - а она налицо и публично признана самой партией.

К тому же партия «Слуга народа» уже включила этот опрос в свою агитацию. Повторим, что согласно Избирательному кодексу даже «обнародование информации о такой поддержке» является формой предвыборной агитации. Партия «Слуга народа» 21 октября официально объявила о своей поддержке опроса - и в этих официальных сообщениях, кстати, использовала партийную символику.

Более того, в тех же сообщениях партия похвасталась, что «проведение такого опроса является одним из пунктов предвыборной программы партии». И при этом партия смеет утверждать, что этот опрос - не агитация. Серьезно? Наверное, это просто партийная благотворительность с целью облагодетельствовать Зеленского?..

Какие решения могут принять суды

Теперь возникла совершенно новая юридическая ситуация. Раньше речь шла о том, что президентский опрос после выборов затаскают по судам. В Окружной административный суд Киева уже поступил иск с просьбой признать противоправным объявление Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках, а также с просьбой обязать Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения этого опроса.

Однако теперь подобные иски вряд ли будут иметь какие-либо последствия для Зеленского. Ибо он переложил всю ответственность за свой опрос на свою партию.

А вот для партии последствия могут быть. Скорее всего, она не отделается одними только судебными процессами относительно законности опроса 25 октября. Теперь возникла перспектива оспаривания уже не только одного опроса, а вообще деятельности партии «Слуга народа». То есть могут быть иски о незаконной деятельности партии в виде агитации в день выборов.

Кроме того, если не повсеместно, то по крайней мере в некоторых областях, городах, районах, громадах могут быть иски о снятии с выборов кандидатов от этой партии. В самом деле, желающие избавиться от конкурентов из числа «слуг народа» могут найтись в любой политической силе. А суды - они у нас разные в разных регионах. И не исключено, что где-нибудь «слуга народа», прошедший во второй тур выборов городского головы, будет снят с забега на основании того, что его партия занималась агитацией в день выборов.

Также не исключено, что обжалование итогов выборов 25 октября дойдет до Верховного суда. Напомним, что Зеленский хотел этот суд переполовинить, дабы избавиться от неподконтрольных ему судей, и даже провел через парламент соответствующую реформу, но ее отменил Конституционный суд Украины. Так что было бы интересно понаблюдать, захочет ли Верховный суд поглумиться над своим обидчиком и его партией.

Почему Зеленский пожертвовал своей партией

В любом случае партию «Слуга народа» ждут имиджевые потери. Из-за этого скандала она может недосчитаться голосов на выборах 25 октября, да и в дальнейшем получить дополнительное падение рейтинга.

Парадокс в том, что все обозреватели объясняли затею с опросом именно желанием Банковой повысить результат «слуг народа» 25 октября и замедлить падение рейтинга президентской партии. Кстати, Зеленский, судя по всему, действительно надеется на чудодейственную силу своего опроса. Ибо его окружение, придумавшее ему эту инициативу, уверяет его в том, что опрос - гениальный.

Но в самой партии «Слуга народа» на ситуацию смотрят более трезво. Верхушку партии, не говоря уж о региональных ячейках, никто не спрашивал, какие пять вопросов им больше всего помогли бы для мобилизации электората и завоевания новых сторонников. Каннабис для тяжело больных и СЭЗ для Донбасса - явно не те вопросы, которые способны зажечь энтузиазмом миллионы украинцев. Наоборот, подобные вопросы могут вызвать подозрение в том, что их коррупционным способом пролоббировали те, кому это выгодно и кто наварится в случае реализации этих инициатив.

Пока это считалось опросом Зеленского, партия была вынуждена относиться к «5 вопросам» в соответствии с поговоркой «дареному коню в зубы не смотрят». Но вот теперь выяснилось, что именно партия должна юридически отвечать за этого «коня», который по своей «полезности» вполне может оказаться «троянским». То есть теперь с помощью этого «коня» партию могут затаскать по судам и сделать виновной в авантюре, которую придумала не она, а Банковая.

И тут вопрос: почему партия была вынуждена на это пойти? Реальный ответ таков: Зеленский рискнул своей партией (ее имиджем, да и ее юридической судьбой) ради того, чтобы спасти свой опрос. Теперь его партии, а не ему, придется оправдываться в судах и доказывать законность незаконного опроса.

И это говорит о ценностях Зеленского. Он предпочел пустить на дно своих людей, чтобы выплыть самому.

Исключительно сам Зеленский и его офис виноваты в том, что не просчитали заранее все ходы и не проработали четкий алгоритм проведения опроса. Когда выяснилось, что юридически чистого способа провести опрос у президента нет, Зеленский мог (а точнее говоря - обязан был) отказаться от этой затеи. Но он (хоть и профессиональный комик) парадоксальным образом побоялся, что над ним в таком случае будут смеяться. И он решил идти до упора, то есть реализовать-таки свою затею, но только не своими руками, а руками своей партии. Чтобы вся грязь прилипла к ней, а он остался чистым.