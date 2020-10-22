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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы

23:49 21.10.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Зе-власть провела реформу районов настолько безграмотно, что вскоре она может быть отменена Конституционным судом.

Районные советы, которые будут избраны в областях 25 октября, вполне возможно, так и не приступят к работе. Вместо этого могут быть назначены новые выборы. Это не какие-то гипотетические планы, а вполне конкретный вопрос, ответ на который в скором времени даст Конституционный суд Украины (КСУ).

Как "слуги народа" создали хаос на районных выборах

Суть в том, что 20 октября в КСУ поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции постановления Верховной Рады №807-IX «Об образовании и ликвидации районов» от 17 июля 2020 г. Напомним, что это постановление поделило всю территорию Украины, кроме Киева и Севастополя, на 136 новых районов и ликвидировало все 490 старых районов, которые существовали на тот момент. Тем же постановлением парламент поручил Центризбиркому обеспечить проведение местных выборов с учетом новых районов, а также установил, что выборы депутатов райсоветов в ликвидированных районах не проводятся и что полномочия депутатов старых райсоветов прекращаются в день начала полномочий депутатов новых райсоветов.

Можно только удивляться, как «слуги народа» умудрились в одно постановление засунуть два совершенно разных вопроса - о новом районном делении и о проведении местных выборов. Им никто не мешал еще год назад принять закон о новом административно-территориальном устройстве. Но они дотянули до крайнего срока. Хуже того, они приняли 15 июля постановление №795-IX о проведении 25 октября очередных местных выборов - и лишь через день, 17 июля, вдруг приняли постановление №807-IX, которым переформатировали районы и потребовали от ЦИК провести местные выборы с учетом новых районов.

Теперь, если КСУ признает это второе постановление неконституционным, то новые райсоветы, избранные 25 октября, окажутся нелегитимными; новое районное деление утратит силу и будут восстановлены старые районы; в этих старых районах будут полномочны старые райсоветы, пока не будут проведены очередные выборы.

Как Зеленский провалил реформу районов

В конституционном представлении приводятся вопиющие факты, как режим Владимира Зеленского сейчас лишает всех украинцев (кроме разве что киевлян) доступа к правосудию. На сегодня в Верховной Раде не зарегистрировано ни одного проекта закона о ликвидации и образовании судов в связи с изменением административно-территориального устройства в соответствии с постановлением №807-IX. Тем самым, подчеркивают нардепы, заложена правовая неопределенность относительно функционирования судебной ветви власти и доступа граждан к правосудию. Принятие постановления привело к тому, что по состоянию на сегодня для рядовых граждан непонятно, в какой суд обращаться.

Ситуация усугубляется тем, что система органов прокуратуры, предварительного следствия, построена в соответствии с административно-территориальным устройством страны. При изменении территорий районов необходимо согласовать всю систему правоохранительных органов для определения их подведомственности и подсудности судов. Но всю эту работу режим Зеленского провалил.

На чью сторону встанет Конституционный суд

Главный юридический аргумент о неконституционности постановления №807-IX заключается в том, что, согласно статье 92 Конституции, территориальное устройство Украины определяется исключительно законами Украины. И если кто-то сомневается, касается ли это районов, так на этот счет уже есть решение КСУ от 13 июля 2001 г., где разъясняется, что это положение Конституции «надо понимать так, что вопросы территориального устройства Украины, в частности определение содержания этого понятия, правового статуса и видов административно-территориальных единиц, полномочия органов по решению вопросов административно-территориального устройства Украины, являются вопросами общегосударственного значения и регулируются только законом». А не постановлением.

Кстати, Зеленский об этом прекрасно знал и поначалу хотел действовать через законы. С целью законодательного урегулирования вопросов административно-территориального устройства уже предпринимались попытки внести изменения в Конституцию (законопроект Зеленского №2598 от 13 декабря 2019 г.) и принять соответствующий закон (законопроект Кабмина №2804 от 24 января 2020 г.). Однако эти законопроекты, как подчеркивают нардепы, были неудачными из-за большого количества замечаний к ним во время их подготовки к рассмотрению в парламенте, что привело к отзыву этих проектов субъектами законодательной инициативы.

Короче, поначалу Зеленский хотел провести реформу правильно, по закону, а когда не получилось - решил пойти вопреки закону. И сейчас судьба этой реформы в руках КСУ.

Идея обратиться в КСУ родилась у «Батькивщины». Первыми в списке 49 нардепов стоят Юлия Тимошенко и Сергей Власенко; они же уполномочены выступать от имени всех подписантов. Вообще же среди 49 нардепов - 18 представителей «Батькивщины», в т. ч. вице-спикер Елена Кондратюк. Поскольку своими силами «Батькивщина» не могла обойтись, она обратилась за поддержкой к другим фракциям и группам - и получила три подписи от группы «За будущее», затем девять - от фракции «Европейской солидарности», затем три - от группы «Доверие» и 16 - от фракции ОПЗЖ.

В своем конституционном представлении 49 нардепов констатируют, что на 25 октября назначены местные выборы, и в связи с этим просят КСУ «с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены» постановлением №807-IX, определить конституционное производство по этому вопросу как безотлагательное.

А Зеленский и «слуги народа» как раз вошли в жесткий клинч с судьями КСУ. Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский резко настроил против себя конституционных судей, когда принялся обвинять их в предвзятости на заседаниях КСУ 6 и 8 октября. Затем партия «Слуга народа» выступила с заявлением о том, что КСУ «грубо нарушает право Президента Украины и Верховной Рады участвовать в конституционных процессах». А КСУ публично назвал это заявление «попыткой подрыва авторитета Конституционного Суда Украины».

В такой ситуации не будет сюрпризом, если КСУ согласится с мнением 49 нардепов и признает постановление №807-IX неконституционным. Похоже, желание Зеленского и «слуг народа» действовать вопреки закону обходится украинцам все более дорогой ценой.

 

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