Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

17:48 21.10.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Дискуссии о реинтеграции Донбасса без упоминаний о прекращении вооруженной агрессии против Украины могли бы показаться смешными. Если бы не выглядели удивительно похожими на те предложения, которые Кремль делает Киеву с самого начала конфликта.

После феерического скандала с Фокиным, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на время стал чуть ли не националистом. Он не только осудил заявления подчиненного, но даже публично отчитал уполномоченного представителя России Бориса Грызлова, напомнив ему, что "мы не в СССР и не под Кремлем, а Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия!".

Впрочем, после этого приступа жесткого патриотизма позиция Леонида Макаровича вновь стала "многовекторной". Что проявилось традиционным для украинских политиков образом. Кравчук начал в интервью различным СМИ говорить разные вещи. Конечно, имея определенный политический опыт и голову на плечах, первый президент Украины не делал совсем уж взаимно противоречивых или ложных заявлений, но определенное политическое лукавство начало проглядывать. Например, 6 октября в эфире "Украина 24" он рассказал, что вместо очередного заместителя Фокина было бы хорошо "не одного взять члена делегации в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать". Не уточнив при этом, что это будут за люди. И на каких территориях они должны жить на момент выполнения своих полномочий. Несмотря на явный демократизм подобной идеи, от нее невольно доносится дух предлагаемого россиянами и сепаратистами, и сначала поддержанного (а затем - осужденного) Ермаком "Координационного совета при ТКГ", куда также должны были войти "простые люди из Донбасса". Что характерно, давая через два дня интервью "Радио Свобода", Кравчук заявил, что "кандидатур на должность заместителя нет" - и точка. И что он сам пока даже не совсем понимает, какими будут обязанности этого лица, поэтому и говорить о каких-то назначения явно преждевременно. Про "совет людей" он не сказал ни слова, хотя за два дня до этого имел несколько другое мнение.

И вот во время вчерашнего эфира на том же ахметовском телеканале Леонид Макарович снова вернулся к теме Донбасса. Только на этот раз речь шла не о кадровых вопросах, а о вещах более глобальных. В частности, Кравчук, без преувеличения, фактически предложил свой собственный стратегический план разрешения конфликта на Донбассе.

Он включает "прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных территориях, формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях, принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)". И для его реализации нужен "огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

И все бы с этим планом было бы хорошо, если бы не одно "но". Представляя его, Кравчук почему-то ничего не сказал о том, что для "прекращения войны" чего-то не хватает, кроме "огромного массива документов" от украинского правительства и парламента. Не хватает желания российской стороны вывести войска, инструкторов и наемников из Донбасса. Не хватает желания вернуть контроль над границей украинским силовикам. Не хватает желания прекратить вооруженную агрессию.

Если послушать вчерашний пассаж Леонида Макаровича, может сложиться впечатление, что Донбасс - это некий "дикий Запад", куда надо прийти, восстановить экономику, накормить голодный люд, и, возможно, развесить на ветках десяток-другой местных бандитов. На которых, как недавно напоминал сам Кравчук, никакая амнистия распространяться не будет.

В то время, как в реальности речь идет о масштабном военном конфликте, без прекращения которого и без передачи контроля над этими территориями Украине "исполнительной властью" станут именно те бандиты, которых бы следовало если не повесить, то отправить за решетку на десяток-другой лет. А кравчуковский "пакет законов экономического характера ... которые создают условия для инвестиций и бизнеса", в реальности лишь создаст условия для обогащения тех же бандитов за счет украинских налогоплательщиков. А через несколько лет все последующие "огромные массивы документов", которые будут определять судьбу и стратегический курс Украины, Раде и исполнительной власти придется согласовывать с представителями фактически контролируемых Россией регионов.

Поэтому, как бы ни хотелось украинцам - в том числе и Кравчуку и его кураторам с Банковой - помечтать о послевоенном восстановлении, начинать стоит с окончания войны. Потому как восстановление без четко определенных параметров дальнейшего мира - это, как правило, капитуляция. Пусть и завернутая в красочную обертку "большого массива документов".
 

ПО РУБРИКАМ

17:40 PayPal разрешила покупать и продавать криптовалюту, а с 2021 года — делать покупки с её помощью

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

13:24 Доллар 21 октября дешевеет к евро до минимума за месяц

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

12:37 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.10.20

12:29 Справочный курс гривны 21 октября повышен на 8,33 коп до 28,2866 грн/$1

12:10 Азиатские биржи 21 октября закрылись в основном в плюсе на оптимизме из США

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 21.10.20

10:46 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.10.2020

09:50 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.10.20

09:16 Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов

08:42 Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара

08:12 Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Украина повысила ставки по 3-х и 12-мес. ОВГЗ на 0,1-0,3 п.п.

• дальше…

12:54 В ЕС одобрили новую сельхозполитику со средствами для защиты окружающей среды

11:42 Человек Бакиева с уголовным прошлым? Кто он - новый и.о. президента Киргизии

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 США заявили о готовности к немедленным переговорам с РФ по соглашению о ядерном оружии

20.10 «Золотые паспорта»: Еврокомиссия запустила процедуру нарушений против Кипра и Мальты

20.10 Французская Total впервые поставила партию СПГ с нулевым выбросом углерода

20.10 Китайские богачи смогли рекордно заработать на пандемии

20.10 США расширяют санкции в отношении судов, работающих в рамках проекта "Северный поток 2" - Госдеп

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей

20.10 Премьер Киргизии Жапаров оправдан по делу о попытке захвата власти в 2012 году

20.10 США и Польша заключили соглашение в сфере ядерной энергетики

20.10 Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году

20.10 Трампу и Байдену не позволят перебивать друг друга во время теледебатов

20.10 Financial Times: Десятилетию подъема глобальной миграции настал конец

• дальше…

19.10 Украина в воскресенье перейдет на «зимнее время»

16.10 Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Ляшко

16.10 Погрешность в более 5 млн га: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли в государственной собственности

15.10 Индекс паспортов: Украинский паспорт занимает 41-е место

13.10 Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

13.10 Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

13.10 Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

12.10 Минобразования официально рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение

12.10 Кличко анонсировал начало «длительного» закрытия крупнейшего мусорного полигона Украины

12.10 Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

08.10 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08.10 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

• дальше…

17:48 Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

17:30 Зеленский подписал закон о разведке, необходимый для движения Украины в НАТО

17:06 Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха

12:41 Рожкову лишили основных полномочий

08:49 «Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

20.10 Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка

20.10 Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

20.10 В Раде собираются уволить министра экономики Петрашко

20.10 Facebook заблокировал аккаунт депутата Андрея Деркача

20.10 Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

19.10 ЕС призвал Раду гарантировать финансирование Суспільного

19.10 «Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса

19.10 Кабмин создал комитет по вопросам безопасности, энергетики и инфраструктуры во главе с Уруским

19.10 Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

19.10 Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле

• дальше…

16:34 Аналитики рассказали о грядущих IT-тенденциях 2021 года

13:09 Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч

12:05 iPhone 12 и iPhone 12 Pro всухую проиграли Android-смартфонам по времени работы в сетях 5G

11:49 Hyundai и Kia заплатят почти три миллиарда долларов за дефектные моторы

10:00 Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году

09:38 Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

09:30 В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»

09:09 Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G

20.10 Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

20.10 Apple запустила Music TV

20.10 iPhone и Android научились воспроизводить игры с Xbox. Вышла стабильная версия приложения Xbox

20.10 Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

20.10 Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее

20.10 LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000

20.10 Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно