Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции

Тарас Паньо / Depo.ua

Дискуссии о реинтеграции Донбасса без упоминаний о прекращении вооруженной агрессии против Украины могли бы показаться смешными. Если бы не выглядели удивительно похожими на те предложения, которые Кремль делает Киеву с самого начала конфликта.

После феерического скандала с Фокиным, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на время стал чуть ли не националистом. Он не только осудил заявления подчиненного, но даже публично отчитал уполномоченного представителя России Бориса Грызлова, напомнив ему, что "мы не в СССР и не под Кремлем, а Украина - независимое государство, которое не позволит диктовать ему любые условия!".

Впрочем, после этого приступа жесткого патриотизма позиция Леонида Макаровича вновь стала "многовекторной". Что проявилось традиционным для украинских политиков образом. Кравчук начал в интервью различным СМИ говорить разные вещи. Конечно, имея определенный политический опыт и голову на плечах, первый президент Украины не делал совсем уж взаимно противоречивых или ложных заявлений, но определенное политическое лукавство начало проглядывать. Например, 6 октября в эфире "Украина 24" он рассказал, что вместо очередного заместителя Фокина было бы хорошо "не одного взять члена делегации в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать". Не уточнив при этом, что это будут за люди. И на каких территориях они должны жить на момент выполнения своих полномочий. Несмотря на явный демократизм подобной идеи, от нее невольно доносится дух предлагаемого россиянами и сепаратистами, и сначала поддержанного (а затем - осужденного) Ермаком "Координационного совета при ТКГ", куда также должны были войти "простые люди из Донбасса". Что характерно, давая через два дня интервью "Радио Свобода", Кравчук заявил, что "кандидатур на должность заместителя нет" - и точка. И что он сам пока даже не совсем понимает, какими будут обязанности этого лица, поэтому и говорить о каких-то назначения явно преждевременно. Про "совет людей" он не сказал ни слова, хотя за два дня до этого имел несколько другое мнение.

И вот во время вчерашнего эфира на том же ахметовском телеканале Леонид Макарович снова вернулся к теме Донбасса. Только на этот раз речь шла не о кадровых вопросах, а о вещах более глобальных. В частности, Кравчук, без преувеличения, фактически предложил свой собственный стратегический план разрешения конфликта на Донбассе.

Он включает "прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных территориях, формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях, принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)". И для его реализации нужен "огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

И все бы с этим планом было бы хорошо, если бы не одно "но". Представляя его, Кравчук почему-то ничего не сказал о том, что для "прекращения войны" чего-то не хватает, кроме "огромного массива документов" от украинского правительства и парламента. Не хватает желания российской стороны вывести войска, инструкторов и наемников из Донбасса. Не хватает желания вернуть контроль над границей украинским силовикам. Не хватает желания прекратить вооруженную агрессию.

Если послушать вчерашний пассаж Леонида Макаровича, может сложиться впечатление, что Донбасс - это некий "дикий Запад", куда надо прийти, восстановить экономику, накормить голодный люд, и, возможно, развесить на ветках десяток-другой местных бандитов. На которых, как недавно напоминал сам Кравчук, никакая амнистия распространяться не будет.

В то время, как в реальности речь идет о масштабном военном конфликте, без прекращения которого и без передачи контроля над этими территориями Украине "исполнительной властью" станут именно те бандиты, которых бы следовало если не повесить, то отправить за решетку на десяток-другой лет. А кравчуковский "пакет законов экономического характера ... которые создают условия для инвестиций и бизнеса", в реальности лишь создаст условия для обогащения тех же бандитов за счет украинских налогоплательщиков. А через несколько лет все последующие "огромные массивы документов", которые будут определять судьбу и стратегический курс Украины, Раде и исполнительной власти придется согласовывать с представителями фактически контролируемых Россией регионов.

Поэтому, как бы ни хотелось украинцам - в том числе и Кравчуку и его кураторам с Банковой - помечтать о послевоенном восстановлении, начинать стоит с окончания войны. Потому как восстановление без четко определенных параметров дальнейшего мира - это, как правило, капитуляция. Пусть и завернутая в красочную обертку "большого массива документов".