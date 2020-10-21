«Фокин в рясе». Для чего Зеленскому понадобились религиозные деятели в ТКГ

Денис Захаров / Деловая столица

Удалить представителя УПЦ МП из ТКГ будет непростой задачей - сразу начнутся крики о "дискриминации по конфессиональному признаку".

В понедельник, 19 октября, состоялась встреча Владимира Зеленского с представителями Всеукраинского совета церквей, на которой президент обсудил с посланниками всех основных украинских религиозных течений волновавшие их вопросы. Впрочем, поговорили и о том, что волнует самого президента. Так, довольно неожиданно Зеленский предложил привлечь представителей религиозных организаций в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по Донбассу. По его словам, они могут помогать в области гуманитарных вопросов.

"Владимир Зеленский... высказался за добавление их (представителей религиозных организаций - "ДС") к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

О чем может свидетельствовать подобная инициатива? В свое время включение Витольда Фокина в ТКГ позволило поручать ему озвучивать спорные месседжи, которые Зеленский или руководитель его Офиса Андрей Ермак не могли озвучивать сами (чтобы еще больше не подставляться под огонь критики). Но Фокин слишком быстро "сгорел на работе". Теперь, решив использовать для внедрения в ТКГ нового Фокина, но уже в рясе, у Зеленского и пригласили на беседу в ОП представителей вышеупомянутого Совета церквей и озвучили предложение. Поскольку Украина - страна многоконфессиональная, будет логично, если в ТКГ войду представители всех популярных конфессий. То есть там гарантировано найдется место и представителю УПЦ МП, по сути являющейся филиалом РПЦ в нашей стране.

Между тем представители других религиозных организаций будут выполнять в ТКГ роль декора, и на Банковой это отлично понимают. Ведь на оккупированном Донбассе не признают никакого другого православия, кроме московского, да и мусульман с иудеями не привечают. Что касается протестантов (на встрече у Зеленского присутствовал глава Всеукраинского союза церквей баптистов Валерий Антонюк) - то их представителей оккупанты в ОРДЛО вообще истязали, мучили и убивали.

"Непотопляемый" делегат в ТКГ?

Понимают на Банковой и то, что отозвать "Фокина в рясе", который явно будет активно продвигать повестку, нужную для реализации планов Ермака и Козака, станет непростой задачей - сразу начнутся крики о "дискриминации по конфессиональному признаку" и так далее.

С другой стороны, вряд ли у президента не осведомлены о роли батюшек УПЦ МП в войне на Донбассе с другой стороны фронта - факты коллаборационизма широко известны. Но, похоже, на публику в ОП продолжают играть в наивность. Яркий пример последней - предложение церковникам перевести богослужения в онлайн-режим, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, как будто вся Украина не видела, как таких рекомендаций "придерживаются" в Почаевской или Святогорской лаврах УПЦ МП (РПЦ в Украине).

Однако Зе-власть рискует сама себе подложить мину, которая может взорваться в любой момент. Вместо выгоды в виде озвучивания нужных ОП "мирных инициатив" от якобы незаангажированной стороны Зеленский может получить такого "голубя в рясе", от которого захочет избавиться любыми способами, лишь бы рейтинг не падал. Но обезвреживать эту "мину" будет просто некому - нынешняя власть попросту не хочет противоречить подчиненным Кирилла (Гундяева), а некоторые ее представители и вовсе стараются всеми силами показать, как они преданны "единственной канонической церкви в Украине".

