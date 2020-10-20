Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца

Юрий Вишневский / Деловая столица

Вместо программы действий на будущее Украина услышала от Зеленского детские оправдания и ребяческую похвальбу.

После трехнедельного перерыва Верховная Рада собралась 20 октября, чтобы послушать Зеленского и обсудить борьбу с коронавирусом. Владимир Зеленский должен был наконец-то реализовать свою конституционную обязанность - выступить с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. Он занимает должность президента уже год и пять месяцев, но с ежегодным посланием собрался выступить лишь сейчас. Словно двоечник, не сдавший экзамены в срок и теперь явившийся на осеннюю пересдачу.

Можно было бы ожидать, что дополнительное время, потраченное на подготовку послания, положительно скажется на результате. Однако чуда не произошло.

Депутаты, собравшиеся в зале, и все, кто смотрел бенефис Зеленского онлайн, надеялись услышать программу действий государства на ближайший год. Прежде всего - как мы будем отвечать на стоящие перед нами внешние и внутренние вызовы.

Но президент ничего не сказал по существу проблем. Не дал ответов на те вопросы, о которых украинцы говорят на кухнях и в соцсетях. Содержание президентского послания можно уместить в трех фразах: реальность отрицаю, во всех бедах виню предшественников, а все достижения предыдущей власти приписываю себе.

Вместо обещанного мира - бесконечный нормандский формат

«Хватит мерять развитие Украины политическими каденциями», - заявил Зеленский в послании. И подчеркнул, что «нам нужно четкое видение» «до 2030 года». Итак, какое же видение предложил нам он сам?

Начнем с внешнего положения Украины. Все знают, что свою предвыборную программу Зеленский начал с обещания «Украины, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождениях». И что это - «Украина ближайшего будущего». Сейчас, выступая с посланием перед парламентом, он вспомнил о своей программе и даже признал, что самый главный ее пункт - «это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей и возвращение наших территорий».

Однако он отказался отчитываться перед нами, когда он выполнит свое обещание о завершении войны. Вместо этого он стал хвастаться Нормандским процессом. «Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года... Наши дипломаты постоянно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира».

Итак, в январе прошлого года Зеленский пообещал нам завершение войны «в ближайшем будущем». А сейчас вместо этого рассказывает нам о Нормандском процессе, который будет продолжаться и продолжаться - наверное, до бесконечности, потому что Зеленский не пообещал завершить его даже до 2030 года.

Тут, конечно, напрашивалось признание: «У меня не получается завершить войну, потому что Путин не хочет мира». Но Зеленский не посмел сказать хоть одно кривое слово в адрес Кремля и предпочел сделать вид, что Путина вообще не существует.

Отрицание реальности - это верный признак инфантилизма. И вот такой президент - это наша реальность.

Не посмев хоть словом тронуть Путина, Зеленский решил отыграться на тех, кто смел оказывать Путину реальное сопротивление. На Александре Турчинове и Петре Порошенко. В частности, он заявил, что «те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность». И при этом похвастался, словно своим собственным достижением, тем, что в Украине принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун».

«Почему ты не отвоевал Крым до сих пор?»

Зеленский уже привык, наверное, что особенно больно над ним издеваются представительницы «Европейской солидарности». Не далее как 19 октября Марина Порошенко на презентации концерт-холла «Рошен» в Киеве завершила свой спич словами: «И на фортепиано тут будут играть руками!». А в ответ на выступление Зеленского в парламенте ту же тему продолжила нардеп Виктория Сюмар (цитируем по официальной стенограмме): «Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться, который рассказывает, что он к двум революциям имел отношение... Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех майданах страны... Он говорит к стране на "ты". Я тоже скажу: ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014-м! Ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году. Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил! Ты присваиваешь себе то, к чему ты не имеешь никакого отношения... Ты рассказываешь о ракетных программах, ты угрожаешь Турчинову, который построил эти ракетные программы и к которым ты имеешь нулевое отношение?! Ты рассказываешь о силовых структурах и о правоохранительных органах, которые ты используешь для того, чтобы разбираться с оппозицией, потому что ты боишься Порошенко...»

Дальше ей вырубили микрофон, но Сюмар продолжила свою аргументацию в Facebook: «Где ты был в 2014-м? Взял автомат Калашникова и поехал в Крым?.. Ты сейчас имеешь всю полноту власти. Почему не отвоевал Крым до сих пор? Что фактически изменилось? Это территория Украины, ты сам это говоришь. Вперед! Страшно? Тебе же оставили армию, которой тогда не было и близко. Почему ты не отвоевал ни метра украинской земли? Не отдал ни одного приказа о наступлении на своей земле? И ты обвиняешь тех, кто принимал сложнейшие решения, когда стотысячная российская армия на восточной границе готова была зайти в Украину, чтобы вернуть "законного Януковича"? Ты недоразумение, а не президент. Ты звонил Турчинову в начале каденции и говорил, как его уважаешь. И угрожаешь, когда он организовывает оппозицию. Тому, кто построил ракетную программу, которую ты нацепил как "свое достижение"? В этом весь Зе - зеленый недопрезидент, что топает ножками и верещит, дабы закрыть Порошенко, ибо знаешь, что тебе до него - как до неба рачки».

Далее Сюмар заверила Зеленского в том, что он не досидит свой пятилетний срок в президентском кресле. «В украинской истории ты навсегда останешься таким - "голым королем" с булавой и дебильной игрой явно не тем органом на пианино. А я, зная в деталях, что было в 2014-м, никогда не прощу тебе этих примитивных PR-выпадов на теме величайшей трагедии моей страны - войны. И тех, кто в этой войне мою страну спас».

Вместо ответов - вопросы

Та часть послания Зеленского, которая касалась внутреннего положения Украины, точно так же базировалась на отрицании реальности. Для миллионов украинцев сейчас главная тема - страх перед лицом коллапса экономики, инфраструктуры и медицины, который ожидается сразу после местных выборов 25 октября. Верховная Рада 20 октября, заслушав послание Зеленского, сразу же возложила на президента всю полноту ответственности за борьбу с коронавирусом. Но сам он в своем выступлении усиленно игнорировал народные страхи.

Точно так же он игнорировал и вопросы, которые волнуют каждого из нас. В связи с катастрофическими провалами в сфере сдерживания коронавируса самые обсуждаемые вопросы на кухнях и в соцсетях - это «Кто разворовал миллиарды из Фонда борьбы с COVID-19?», «Почему эти мародеры не сидят?», «Какую долю этих денег получил Зеленский, раз никто не сидит?».

Вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, волнующие людей, Зеленский в своем выступлении бесцеремонно пиарил партию «Слуга народа» и заодно себя, любимого. Хвастался, хвастался, хвастался. А в конце выступления дошел до того, что стал изображать из себя строгого учителя, перед которым украинцы якобы обязаны держать ответ. То есть он не собирается отвечать на наши вопросы, а вместо этого собирается спрашивать с нас.

«25 октября в Украине пройдут местные выборы. Очень важные, - заявил он. - В этот день я задам вам пять вопросов. И буду ждать ответа».

Психопатологи знают, когда у инфантилов бывает такая реакция. Тогда, когда им очень страшно и они уходят в выдуманную реальность, где они над всеми и все их боятся.