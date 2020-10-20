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АНАЛИТИКА

Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского

08:54 20.10.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Предложить народу набор из пяти вопросов - идея не из дешевых. Кто заплатит за этот "пир демократии" и как власть будет отбиваться от подозрений в политической коррупции? Ответов на эти вопросы нет, а выборы и "опрос" - уже через пять дней.

Удовлетворять любопытство Владимира Зеленского за бюджетные деньги не будут, в один голос утверждают представители власти. Но это только расширяет круг поисков ответа на вопрос - чьи же деньги будут потрачены на президентский опрос, в законности которого сильно сомневаются специалисты.

Возможные нарушения Конституции и законов при организации и проведении опроса Depo.ua уже проанализировал. А сейчас о другом - кто этот тайный и богатый фанат "прямого волеизъявления народа", готовый потратиться на этот смелый эксперимент. Ответа, кажется, точно не знают даже "слуги" при должностях. Так, заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук пообещала, что когда будет названо имя или имена спонсоров этой затеи, "все удивятся". Мол, это украинские легально заработанные средства, которые будут внесены в декларацию. Но в другом телеэфире она дала понять, что это могут быть только ее догадки, и даже не исключила, что заплатить за "опрос" может и сам Зеленский.

Но на самом деле может оказаться, что спонсором акции станет кто-то вне президентского офиса. При этом как-то не верится в бескорыстие этой персоны. Эксперты, знакомые с поведенческими моделями представителей украинской бизнес-политической среды, убеждены, что спонсоры "опроса" просто обязаны заложить в него свой интерес. Ну в самом деле, кому из серьезных людей хочется приобрести имидж "лоха", которого власть доит просто так?

Достаточно вероятным кажется предположение, что чьи-то бонусы заложены непосредственно в содержание вопросов, на которые предложат ответить гражданам без отрыва от избирательных участков.

Напомним, о чем власти собираются интересоваться у народа:

1. о целесообразности пожизненного заключения за топ-коррупцию. Это точно не "коммерциализованный" вопрос, скорее наоборот - такую популистскую тему бросили, чтобы заинтересовать людей, склонных поддерживать простые решения сложных проблем. Иными словами, мобилизовать коренной электорат партии власти;

2. о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Вот здесь становится "горячее", и к этому вопросу мы еще вернемся;

3. о сокращении количества народных депутатов до 300. Еще одна любимая песня популистов - о "депутатах-дармоедах" (как будто не существует у нас чиновников-дармоедов, неэффективных министров, коррумпированных депутатов советов местных или членов наблюдательных советов госпредприятий с сверхвысокими зарплатами и непонятными функциями и т. д.);

4. о возможности легализации каннабиса как медицинского обезболивающего. И здесь "тепло". Кроме того, что это действительно может быть нужным шагом в медицинской сфере, это еще и ход, призванный привести на избирательные участки какую-то часть молодежи. Той, видимо, для которой тема легалайза актуальна и которая при этом не очень понимает, чем медицинская марихуана отличается от наркотика. Однако здесь можно найти и третий уровень, коммерческий, о котором далее;

5. о праве Украины на использование гарантий, определенных Будапештским меморандумом, в сфере безопасности Здесь в смысле поисков интересов спонсора - пусто. Как пусто и со смысловой нагрузкой этой словесной конструкции.

Итак, практический "бизнес-интерес" гипотетически может стоять за двумя вопросами из пяти. Чей это может быть интерес?

Относительно каннабиса можно предположить, что такая тема интересует или нынешних (теневых) операторов этого рынка, созревших, чтобы стать "белыми", или тех, кто хочет зайти в эту безусловно интересную тему. Так или иначе, посвященные в тайны этой сферы имена вряд ли назовут.

А вот о создании (или восстановлении в новых условиях) СЭЗ "Донбасс" говорят открыто и уже не первый год. В 2014-м даже Петр Порошенко обнародовал такую инициативу, но дальше разговоров тогда не последовало. Реанимировал идею этим летом новый руководитель украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук. С тех пор представители украинской власти регулярно пропагандируют преимущества создания "витрины" для жителей ОРДЛО. Но напомним, что СЭЗ уже создавались в Украине, и, по большому счету, эта практика не доказала своей экономической эффективности. А вот коррупцию СЭЗ плодили на отлично, благодаря чему стали инкубатором для региональных бизнес-элит, которые затем выросли до масштабов всего государства экономически и политически, но не ментально. Поэтому в 2005 году прежнее правительство отменило привилегии для очень свободных, но не очень экономических образований. Но дело было сделано: специалисты "донецкой школы менеджмента" уже закрепились в столице. Был среди них и Ринат Ахметов.

Почему бы ему и сегодня не попробовать пролоббировать восстановление еще больших экономических преимуществ своему и партнерскому бизнесу? Тем более что аналитики указывают на возросшие возможности и активные контакты этого миллиардера и его группы влияния с главными лицами нынешней власти. Мол, акции владельцам футбольного "Шахтера" сейчас растут - в противовес позициям бывшего владельца футбольного "Днепра", к которому имеет выразительные претензии западное правосудие.

Кто еще может быть причастен к финансированию президентской затеи, если это не члены клуба олигархов? Порог вхождения на самом деле не так и высок. Стоимость "опроса", которую эксперты ориентировочно оценивают в миллион долларов, могут позволить себе "потянуть" и бизнесмены уровня выше среднего, имеющие практический интерес в своем приближении к Банковой. Напомним, легальных владельцев капиталов в размере миллиард долларов и более с украинскими паспортами насчитывается несколько больше, чем два или три. Добавить к ним еще несколько десятков тех, кто "стоит" от полумиллиарда до миллиарда долларов, - вот и вырисовывается круг потенциальных спонсоров идеи Зеленского. В стране точно есть люди, готовые выложить миллион на "прямую демократию" по-украински взамен за какие-то преференции. Между прочим, Банковая может и диверсифицировать круг "спонсоров", создав из них пул.

Конечно, в Офисе президента могут утверждать, что их "опрос" стоит какие-то копейки, потраченные только на услуги типографии, а с людьми общаются "волонтеры", которые работают за идею. Но в любом случае непрозрачное (по крайней мере по сей день) для общества финансирование этой инициативы повлечет подозрения в политической коррупции, которые развеять будет крайне сложно. Поэтому для имиджа нынешней власти было бы лучше не создавать своими силами почву для "теорий заговора", а назвать тех, кто дал деньги на "опрос". А еще лучше - на основании полученной негативной реакции вообще отказаться от этой идеи. Но, кажется, власть твердо решила дать всей стране сполна ощутить "аромат" этого "пробника" референдума.
 

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