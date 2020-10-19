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АНАЛИТИКА

Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет

11:47 19.10.2020 |

Политика

 Виталий Портников / Espreso.tv

О бессмысленности каждого из вопросов, которые предложены президентом страны Владимиром Зеленским для проведения его «недореферендума», сказано достаточно. Мы, конечно же, имеем дело с примитивной политической технологией, единственная манипулятивная цель которой - каким-то образом увеличить рейтинг несуществующей партии Зеленского на местных выборах и облегчить олигархии доступ к финансовым потокам еще и на уровне регионов, городов и сел. Но зачем при этом Зеленскому Будапештский меморандум?

А затем, что имитация политической активности президентом и его ближайшим окружением продолжается. Для Зеленского уже стало очевидным, что Минский процесс не работает. И дело не в том, что Владимир Путин потерял процессу переговоров в Минске всякий интерес. Он никогда этого интереса не имел. Путин потерял всякий интерес к Зеленскому после того как понял, что новый украинский президент не собирается перед ним капитулировать. Путина интересует Медведчук. Зеленский для него - временное явление, человек, власть которого нужно ослаблять, а страну - дестабилизировать. Оказалось, что просто перестать стрелять - не достаточно.

Но Зеленскому нужно имитировать готовность продолжать поиск мира. Ведь каждый новый день его пребывания у власти для олигархически кланов - это время пира во время чумы, пардон, во время коронавируса.

И тогда появляется идея Будапештского меморандума. Пусть украинцы ее поддержат и мы обратимся к гарантам нашей безопасности.

Неувязочка только в том, что среди этих гарантов - Российская Федерация. В Кремле своя интерпретация Будапештского меморандума. Там убеждают, что страны-гаранты обязались не защищать нашу страну, а не применять против неё ядерное оружие. То есть Россия нарушит меморандум только тогда, когда сбросит атомную бомбу на Киев - и ни днём раньше.

Но даже если другие страны придерживаются текста и духа меморандума, а не его российской интерпретации - нет никакого понимания того, как документ может сработать, если его нарушает один из гарантов безопасности Украины. И при этом если этот гарант безопасности - ядерная держава. С момента появления ядерных держав ни у кого нет ответа на вопрос, как им выяснять отношения между собой, даже если они нарушают свои обязательства. Но есть одно чёткое понимание с которым придётся считаться даже нам: ядерные державы не могут воевать между собой, потому что это приведёт к исчезновению планеты. Всей планеты, включая Украину. А если выяснять отношения будут из-за Украины - Украины в первую очередь. Вначале исчезнем мы, а потом уже все остальные. Впрочем украинцам это уже будет не важно. Они этого не увидят.

И при всей гипертрофированности этого объяснения факт остается фактом: другие страны-гаранты не пойдут на открытый конфликт с Москвой. Санкции против России они уже и так ввели. Для того, чтобы ужесточать эти санкции, никакой меморандум не нужен. Тем более, что его обсуждение только продемонстрирует бессилие других гарантов - кому такое понравится?

Почему же наши политики - Зеленский здесь не первый - постоянно эксплуатируют тему меморандума? А потому что это гораздо проще, чем сказать украинцам правду - впереди у нас десятилетия ожесточённого противостояния с Кремлем. Это, разумеется, в том случае, если мы хотим выжить как государство, а не превратится в очередной федеральный округ - даже если правителям этого округа будет проще реализовывать низкопробные сериалы для просмотра в московских или петербургских кинотеатрах.
 

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