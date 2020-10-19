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Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
09:19 19.10.2020 |
Кулуарное противостояние в руководстве Офиса президента вырвалось наружу - подчиненный Андрея Ермака на публику заговорил о промахах его первого зама, Сергея Трофимова. Куратора региональной политики, похоже, ждет отставка, а "правая рука" президента концентрирует все больше власти в своих руках.
В Офисе президента усилилась борьба между топ-чиновниками, т.е. руководителем Офиса Андреем Ермаком, его первым замом Сергеем Трофимовым и еще одним замом Ермака, Кириллом Тимошенко. Из формата подковерной борьбы и интриг противостояние между "башнями" ОП вылилось в публичную плоскость благодаря резкому комментарию советника руководителя ОП Михаила Подоляка, который раскритиковал работу Трофимова.
"Мне кажется, что первый заместитель, отвечающий за региональную политику, должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов. Потому что децентрализация сделала так, что на первый план вышли региональные общины, а губернаторы оказались на втором плане ", - сказал он в интервью "Украинской правде".
Стоит отметить, что Подоляк, нынче отвечающий за медийную политику в ОП - "голос" Андрея Ермака. То есть такое откровенно враждебное по отношению к Трофимову публичное заявление свидетельствует об уверенности Подоляка и, видимо, его шефа в том, что вскорости первого зама уволят с должности.
Складывается впечатление, что Ермак, чье влияние на Зеленского сегодня сложно переоценить, почти добился своего. Буквально сразу после увольнения его предшественника, Андрея Богдана, заместители руководителя ОП Трофимов и Тимошенко усилили интриги против друг друга и против новой "правой руки" Зеленского. Но уже летом из ОП перестали долетать значимые сигналы о внутренних конфликтах.
Тем временем Ермак продолжал усиливать влияние и на внутреннюю, и на внешнюю политику, пытаясь взять под контроль внешнеполитический блок правительства и укрепив себя в Офисе силовиком Олегом Татаровым, который во времена Януковича работал в системе МВД. Естественно, "украинским Ришелье", как его называют лояльные "Телеграм"-каналы, Ермак не стал - в частности, ему пока не удалось наладить работу с монобольшинством, которое со все большей неохотой голосует за нужные ОП инициативы.
Не найдя ключика к фракции СН, Ермак вместо этого нашел слабое место своего заместителя. Речь идет о работе Трофимова с регионами, за которую он отвечает, расставив в большинстве областей своих людей на должности глав облгосадминистраций и контролируя райгосадминистрации. Провал за провалом подобранных Трофимовым кадров играет на руку Ермаку, желающему контролировать вертикаль "центр - регионы" и постоянно влезающему на поле своего первого заместителя.
Примером ослабления влияния Трофимова является назначение черниговским губернатором бывшего депутата от СН и советницы трех министров обороны Анны Коваленко, состоявшееся 15 октября. В этом кадровом решении президента замруководителя ОП, судя по всему, не принимал ни малейшего участия - как, кстати, и в истории с увольнением предыдущего черниговского губернатора, Андрея Прокопенко.
"Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть когда губернатор приезжает и говорит, что" вот у меня такая история ", то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе, не совсем понимают свой функционал ", - так охарактеризовал губернаторский провал Трофимова вышеупомянутый Подоляк, и эту критику не назовешь беспочвенной.
Ответ Трофимова на критику со стороны Подоляка не заставил себя ждать - буквально в тот же день он опубликовал обиженный пост в своем "Телеграм"-канале. "Я так понимаю, мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздает советник, который не так давно появился в Офисе. Этак дойдет до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять", - написал он.
Примечательно, что имени своего обидчика Трофимов так и не назвал, как и не стал рассуждать о том, кто мог сподвигнуть Подоляка к таким оценкам. Впрочем, даже в такой форме ответ скорее говорит о том, что отвечающий понимает - все мосты сожжены, отставка неминуема.
Что касается другого зама Ермака, Кирилла Тимошенко, то поначалу он курировал медийную политику ОП, но был отодвинут в конце лета от этой работы Ермаком, доверившим ее Подоляку. После того как позиции Тимошенко в Офисе сильно пошатнулись из-за скандала с "гуманитарным" грузом "Мрии", он сумел выбить себе кураторство над проектом "Большая стройка", и старался поменьше раздражать Ермака. Вплоть до последнего времени, когда попробовал вернуть себе влияние, предложив Зеленскому идею опроса с пятью вопросами. И тут же попал в новую аппаратную интригу. Речь о сливе в информпространство последних трех вопросов в день обнародования второго. После чего пришлось отказаться от спектакля оглашать в день по вопросу, и утром в прошлую пятницу огласить сразу все оставшиеся. Здесь по большому счету не важно, кто поспособствовал сливу - Ермак или Трофимов - сама история прекрасно иллюстрирует "высокие отношения" между топ-менеджерами ОП.
Пока Зеленский считает "Большую стройку" успешным кейсом, если ему в конечном итоге понравится и то, во что удастся превратить опрос и его последствия, Тимошенко, скорее всего, сможет на еще какое-то время задержаться в Офисе.
Что касается Трофимова, то до последнего времени его выручала близость к одному из видных членов команды Рината Ахметова, Вадиму Новинскому - чиновник и олигарх сошлись на ниве поддержки филиала РПЦ в Украине. Впрочем, результат "слуг" 25 октября может стать последним доводом для Зеленского подписать указ об увольнении. Вторым кандидатом в козлы отпущения за проваленную кампанию, поговаривают, может стать председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Отставки статусных чиновников и партфункционеров из ближайшего окружения Зеленского, скорее всего, окончательно разбалансируют работу Офиса и спровоцируют новую череду скандалов, которая перекинется из ОП в Верховную Раду и Кабмин. Это создаст для Ермака хорошую возможность превратиться в фигуру, каковой был Виктор Медведчук для позднего Леонида Кучмы (когда руководил его администрацией в 2002-2005 гг.).
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