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АНАЛИТИКА

Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО

08:10 19.10.2020 |

Политика

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

14 октября, когда украинцы отмечали Покрову и День защитника Украины, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, от которого, впрочем, никто не ожидал ни зрады, ни перемоги. Так оно в целом и вышло - видеопосиделки в минском формате вновь ни к чему ровным счетом не привели, за исключением разве что традиционного «обмена любезностями» переговорных сторон через свою прессу, к чему сторонние наблюдатели за этим вялотекущим процессом также уже, в общем-то, привыкли.

Первым слил российским СМИ свою версию инсайда путинский представитель в ТКГ Борис Грызлов. По его словам, делегация России предложила поручить подгруппе по политическим вопросам доработать представленный самими россиянами проект то ли «плана действий», то ли «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Данный документ, детали которого Грызлов раскрыть отказался, предлагалось согласовать к следующему заседанию ТКГ 28 октября, но Киев, дескать, весь этот якобы «конструктив» воспринял в штыки. «Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», - посетовал Грызлов, тем самым попытался было заставить оправдываться главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

Однако первый украинский президент, как известно, не лыком шит. «Они (россияне. - "ДС") предложили сразу его рассмотреть. После длительных дискуссий нам удалось договориться о том, чтобы поручить разработку этого плана рабочей группе, чтобы они внимательно изучили не только то, что предложил Грызлов, но и все наработки, которые были на это время. Украина тоже работала над этими вопросами», - парировал Кравчук в своем комментарии украинским СМИ. Но делиться подробностями российской «дорожной карты» также не стал, мол, «вы их спросите».

Единственное, по словам Кравчука, - в этом плане уже нет вопроса о постановления Верховной Рады о назначении местных выборов, изменений в которое требовали как Кремль, так и его марионетки в ОРДЛО, причем в ультимативной форме. Но в целом очевидно, что мы сейчас имеем дело с полнейшим ТКГ-застоем, о чем в который раз констатировали в ОБСЕ, выступающей посредником на минских переговорах между Украиной и Россией. То есть никаких сенсаций на этом направлении ждать в ближайшее время точно не приходится.

Карантинный занавес

А вот следующий день, 15 октября, стал для живущих в оккупации, особенно на оккупированной части Луганщины, таким себе поворотным моментом. Все потому, что украинские пограничники закрыли единственный КПВВ на линии разграничения в Станице Луганской на карантин, как минимум, до конца октября. Перед этим Госпогранслужба отчиталась о недельной статистике пересечений пунктов пропуска с ОРДЛО, согласно которой через КПВВ «Станица Луганская» (с ОРЛО) проследовали в обе стороны почти 12,5 тыс. человек, в то время как через КПВВ «Новотроицкое» (с ОРДО) - всего чуть более 400. Как говорится, почувствуйте разницу.

То есть теперь на линии соприкосновения с оккупированным Донбассом де-факто установлен настоящий карантинный занавес. И такое решение украинской власти было достаточно прогнозируемым. Ведь еще до закрытия КПВВ «Станица Луганская» и попадания контролируемых правительством районов Луганской области в «красную» зону ее губернатор Сергей Гайдай заявлял о том, что семеро из восьми приезжих больных из ОРЛО инфицированы коронавирусом.

Параллельно в оккупированном Луганске и окрестностях также немного усилили карантинные меры, но тамошние «власти» поступили опять как-то имитационно. По сути, вся их актуальная борьба с COVID-19 банально свелась к закрытию кинотеатров и развлекательных центров, а также к сокращению работы кафе и ресторанов до 15:00. Плюс все ПТУ и колледжи переведены на заочную форму обучения, вузам продлили дистанционку, школы же отправлены на каникулы. Но даже на такой запоздалый метод, как введенный в ОРДО запрет на обслуживание в магазинах покупателей без масок, российская оккупационная администрация в ОРЛО почему-то не сподобилась.

Коронавирусный тупик

Тем временем сама по себе атмосфера даже в «столичном» Луганске более чем гнетущая, не говоря уже о других населенных пунктах оккупированной Луганщины. Перед местными поликлиниками и аптеками ежедневно выстраиваются длиннющие очереди, больницы жутко переполнены больными пневмонией (по два-три человека на одно койко-место), скорую приходится ждать чуть ли не полдня, при этом новых больных вообще отказываются лечить в стационаре, просто отправляя их домой.

В больницах в соседних ОРДО дела ничем не лучше - там в некоторых медучреждениях из всех врачей с высшим образованием остались только заведующие отделениями. Остальные - в отпусках за свой счет либо написали заявление на увольнение по собственному желанию. А из всех средств защиты медперсонал имеет только собственные халаты, самодельные маски и обычные полиэтиленовые пакеты на обувь вместо бахил.

Как говорят сами медики, наибольшие очаги заболеваний коронавирусом фиксируются в Ворошиловском районе Донецка, Енакиево и особенно в Горловке, где из семи обратившихся в больницу фактически у шести выявляют СOVID-19. Поэтому больных из этих очагов вывозят куда подальше - в Снежное, Шахтерск или Чистяково (бывший Торез), тем самым ухудшая до предела тамошнюю и так плачевную эпидемиологическую ситуацию среди гражданских.

Что же касается ихтамнетов, то для них российские военные врачи развернули только на территории базирования частей 1-го армейского корпуса ВС РФ (то есть именно в ОРДО) три дополнительных военно-полевых госпиталя - в районе Донецка, Макеевки и Новоазовска. Ну а наиболее «элитных» пациентов, на которых испытывают знаменитую путинскую вакцину от коронавируса, заперли в донецкой горбольнице №18. Туда вход посторонним, кроме специально прибывших из России военных вирусологов и эпидемиологов, строго воспрещен.
 

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