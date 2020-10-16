Афера с пятью вопросами. Как Зеленский хочет еще три раза всех обмануть

Юрий Вишневский / Деловая столица

Опозорившись из-за невыполнения своих предвыборных обещаний, Зеленский теперь намерен переложить ответственность на народ: вот ты подтверди, и тогда я выполню.

Владимир Зеленский наконец завершил анонсирование своего фейкового опроса, который, напомним, будет проводиться одновременно с местными выборами 25 октября вопреки законодательству и с вопиющими нарушениями профессиональных норм социологии.

На это шоу у него ушло четыре дня. Утром 16 октября он зачитал последние три из пяти вопросов, которыми собирается поднять свой рейтинг и мобилизовать электорат «слуг народа».

Мы сначала расскажем об этих трех вопросах и о тех подробностях, которые постеснялся сообщить сам Зеленский. А затем оценим результаты этого опроса в целом.

Вопрос о 300 нардепах-списочниках

Прежде всего процитируем официальный комментарий Офиса президента на официальном сайте президента: «25 октября мы... зададим те вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать напрямую своим согражданам в нашей стране».

Третий вопрос от Зеленского звучит так: «Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?»

Зеленский прекрасно знал, что этим вопросом он опровергает заявление своего офиса о том, что 25 октября будут заданы «вопросы, которые никто и никогда не хотел задавать». Ибо на всеукраинском референдуме 16 апреля 2000 г. уже был задан вопрос: «Согласны ли Вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300 и связанной с этим заменой в части первой статьи 76 Конституции Украины слов "четыреста пятьдесят" на слово "триста", а также внесением соответствующих изменений в избирательное законодательство?»

Явка составила 81,1%. И среди тех, кто принял участие в референдуме, 91,1% ответили «да».

Почему же Зеленский теперь решил соврать, что до него этот вопрос никто не задавал? Предвзятые люди могли бы сказать, что он врет ради вранья, но это не так. Вранье для него не самоцель, он врет ради аферы.

Дело в том, что 29 августа 2019 г. Зеленский внес в парламент законопроект №1017 «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)». Там говорится не только о сокращении числа нардепов до 300, но и о том, что все 300 нардепов будут избираться по пропорциональной системе (то есть по партийным спискам), тогда как согласно нынешнему законодательству половина парламента избирается по пропорциональной, а половина - по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Этот проект благополучно прошел через Конституционный суд и 4 февраля был предварительно одобрен Верховной Радой - его поддержали 236 нардепов. Сейчас самое время выносить этот проект на окончательное одобрение, однако Зеленский знает, что у него 300 голосов нет.

И вот он затеял аферу: попросить народ сказать «да» сокращению числа нардепов, а затем интерпретировать полученный результат как народное «да» законопроекту №1017. Об этой афере подробно рассказал Офис президента в своем комментарии к третьему вопросу Зеленского. Приведем прямую цитату:

«Еще в августе 2019 года Президент Владимир Зеленский во исполнение своей предвыборной программы инициировал законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым, в частности, предлагается уменьшить количество народных депутатов до трехсот... Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно воплотить силами исключительно фракции партии "Слуга Народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому Президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равно качеству. Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020 года, как уже известно, будет таким: "Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?" Если люди скажут «да», ни один политик - сколько бы у него ни было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа».

Источники из фракции «слуг народа» рассказывают, что эта афера Банковой будет провалена в любом случае, как бы народ ни проголосовал. Провалена именно «слугами народа» и именно потому, что законопроект №1017 имеет две компоненты (о сокращении числа нардепов до 300 и о переходе на чисто пропорциональную систему), а Зеленский спросит народ только об одной из них.

Законопроект №1017 изначально был нежизнеспособен. В самом деле, если ликвидируются одномандатные округа, значит, нынешним мажоритарщикам придется на следующих выборах искать места в партийных списках. И это проблема прежде всего фракции «слуг народа», которая более чем наполовину состоит из мажоритарщиков (нынешние фракции партий ОПЗЖ, «Европейская солидарность», «Батьківщина», «Голос» состоят в основном из списочников). Все понимают, что на следующих парламентских выборах партия «Слуга народа» получит гораздо меньшую поддержку, чем в 2019-м. И если сейчас она имеет более половины мандатов, то в новом парламенте у нее будет максимум четверть. Четверть от 450 - это более 110, а четверть от 300 - это всего лишь 75. И вот как в эти 75 проходных мест в списке втиснутся нынешние «слуги»-мажоритарщики, которых около 130?

То есть «слуги»-мажоритарщики прекрасно понимают, что в случае принятия законопроекта №1017 они почти все останутся за бортом следующего парламента. Поэтому многие из них (хотя, конечно, не все), собираются послать Зеленского с его аферой и найти себе другую партийную крышу. Короче, своим третьим вопросом в фейковом соцопросе Зеленский лишь ускорит и стимулирует процесс распада фракции «слуг народа».

Вопрос о марихуане

Источники на Банковой рассказывают, что фишка с опросом изначально была придумана для того, чтобы повысить явку молодежи на выборах 25 октября. И главной заманухой для юношей и девушек должен был стать вопрос о легализации легких наркотиков. Дескать, как только молодежь услышит этот вопрос, она бегом побежит голосовать за «слуг народа».

Говорят, что на лоббирование этого вопроса изрядно потратились заинтересованные структуры, которые хотят продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны).

Но затем Зеленского напугал аргумент о том, что старшее поколение будет недовольно. И проявит это свое недовольство в том, что пойдет и проголосует против «слуг народа» как партии, выступающей за легализацию наркотиков. А о самом Зеленском будут говорить, что он хочет легализовать наркотики для собственного потребления.

В итоге Зеленский остановился на формулировке: «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?». Как объяснил его офис, «на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва».

Если бы Зеленский прочитал свою официальную предвыборную программу, которую он обнародовал в январе 2019 г., он узнал бы оттуда, что он еще почти два года назад пообещал украинцам: «Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине». И 73% украинцев это одобрили еще в апреле 2019-го. Но Зеленский так и не удосужился выполнить это свое обещание, имея собственное монобольшинство в парламенте и собственное правительство. И теперь, вместо того чтобы извиняться перед народом за обманутые надежды, он перекладывает на народ ответственность: вот ты подтверди, что ты хочешь, чтобы я выполнил свое обещание, и тогда я выполню.

Вопрос о Будапештском меморандуме

Аналогичная история - с пятым вопросом. Цитируем предвыборную программу Зеленского: «Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб».

Никто не мешал Зеленскому выполнить это обещание. И мы все имели возможность услышать, какие вопросы поднял Зеленский в своем первом телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля 2019 г. «Было бы хорошей идеей для вас посетить Украину. Мы можем либо взять мой самолет и улететь в Украину, либо взять ваш самолет, который вероятно намного лучше моего», - говорил Зеленский Трампу. А о Будапештском меморандуме - забыл сказать.

Но сейчас вдруг оказалось, что Зеленскому мало 73% голосов, отданных за него и его предвыборную программу. И он хочет спросить народ: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?».

Зачем Зеленский это делает? Ответ очевиден: чтобы скрыть свою бездеятельность за почти полтора года в должности президента. Вместо того чтобы еще в мае прошлого года выполнить свое предвыборное обещание и поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, он сейчас вдруг решил переложить на народ ответственность: вот ты подтверди, и тогда я выполню.

Именно эту версию выдвинул Офис президента в своем комментарии: «Нашему государству нужен мандат от народа для того, чтобы обращаться к государствам-подписантам Меморандума насчет выполнения их обязательств». А 73% поддержки Зеленскому было недостаточно, это не был мандат от народа, чтобы обратиться к государствам-подписантам Меморандума? То есть на самом деле Зеленскому просто захотелось придумать себе оправдание за бездеятельность - вот он и придумал.

Какими будут результаты опроса

Сейчас главная интрига заключается в явке. Для сравнения приведем цифры по прошлогодним парламентским выборам. В списки избирателей (без учета участков за рубежом) было внесено более 29,5 млн человек, а проголосовало более 14,7 млн, то есть около половины. Вот на эту цифру и нужно ориентироваться.

Если Зеленский предъявит реальные 14,7 млн бюллетеней с ответами на его вопросы, тогда эту аферу можно будет считать удавшейся. В том смысле, что хотя Конституция не дает ему полномочий объявлять какие-либо опросы, но если половина избирателей все-таки примет участие в опросе, то Зеленский сможет апеллировать к «воле народа», продвигая свои инициативы.

Если же реально заполненных бюллетеней с ответами на вопросы будет меньше 14,7 млн, то результаты этого опроса будут говорить прежде всего о том, что большинство украинцев проигнорировало опрос Зеленского, выразив тем самым свое негативное отношение к этому политическому персонажу.

Можно предположить, что Зеленский начнет рассказывать о том, что в его опросе, дескать, приняло участие во много раз больше людей, чем в любом соцопросе. Но это оправдание сгодится разве что для самоутешения. Ибо социологи проводят свои исследования согласно своим профессиональным нормам. В частности, они стараются соблюсти выборку - то есть чтобы среди опрошенных были справедливо представлены разные регионы, возрастные группы и т.д.

А в составе участников опроса Зеленского, скорее всего, будет очень сильно завышена доля жителей восточных областей, а также симпатиков Зеленского. К тому же организаторы не смогут дать никаких доказательств, что какие-нибудь Зе-фанаты не голосовали по десять раз на разных участках.