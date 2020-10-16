Каким законам противоречит «опрос» Зеленского

Остановить авторов "опроса от имени президента" может жесткая критика со стороны большинства политических сил и отчетливо негативная реакция Запада.

На рассмотрении в Верховной Раде находится ряд законопроектив, относящиеся к теме опроса общественного мнения. Прежде всего это проект №4043 авторства видных представителей фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, Андрея Клочко и других, и 12 альтернативных к нему инициатив нардепов из разных фракций.

Поддержанный 4 сентября комитетом ВР по вопросам организации государственной власти документ пытается ввести опрос населения в законодательное поле. Он предусматривает наделение Центральной избирательной комиссии правом (точнее, обязанностью брать под козырек в ответ на команды с Банковой) проводить опросы общественного мнения "в случае принятия (на украинском "одобрения"- Ред.) Кабинетом Министров Украины решения о проведении такого опроса в день голосования на общегосударственных или местных выборах по всей территории Украины или в отдельных ее местностях".

В свою очередь некоторые альтернативные проекты имеют цель не допустить наделение ЦИК несвойственными полномочиями. Так или иначе 15 сентября все проекты были включены в повестку дня, и с тех пор процесс их прохождения остановился на стадии "Прорабатывается в комитете".

Каким законам противоречит "опрос"

Попытка власти провести "опрос" встретила жесткую критику большинства политических сил, которые считают эту инициативу шагом к государственной измене. Бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера для censor.net по полочкам разложил вопрос незаконности президентской инициативы. Он разъяснил, что Зеленский нарушил такие нормы законов:

- ст. 106 (определяет исчерпывающий перечень полномочий президента - права объявлять "опрос" там нет) и 19 Конституции Украины (должностные лица должны действовать исключительно в рамках полномочий)

- ст. 52 Избирательного кодекса запрещает агитацию накануне и в день голосования. А здесь есть скрытая агитация: президент фактически агитирует за свою партию благодаря продвижению тезисов ее предвыборной программы в день выборов;

- ч. 4 ст.248 Избирательного кодекса: избиратель может находиться в помещении избирательного участка только на время, необходимое для голосования. Никакого участия в опросах не предусмотрено;

- ч. 8 ст.36 Избирательного кодекса устанавливает перечень лиц, присутствующих при голосовании в помещении УИК. Это кандидаты, уполномоченные от партий, доверенные лица кандидатов, официальные наблюдатели, представители СМИ. Все. Некому проводить опрос: все остальные вне закона.

- чч. 3-5 ст.38 определяют права и обязанности членов избирательных комиссий. Привлекать избиркомы для опроса на участках невозможно;

- ст. ст. 11 и 12 Закона о Государственном реестре избирателей гарантируют безопасность личных данных и подконтрольность реестра политическим партиям, которые имеют фракции в парламенте. Проводить президентский опрос на базе Государственного реестра без решения Верховной Рады нельзя. Откуда организаторы "опроса" примут списки избирателей?

- нарушена организация работы избирательных комиссий, которая регулируется законом о ЦИК и постановлениями ЦИК. Каким образом будут проводить опросы без организации работы в пределах избирательного участка? Только по закону и решению ЦИК, - отмечает Андрей Магера.

Как попытаются сделать "опрос" легитимным

Несмотря на многочисленные замечания, по словам некоторых "слуг", монобильшинство попытается провести свою инициативу через парламент. Но в условиях, когда существование монобильшинства в Раде многими политиками и наблюдателями ставится под большое сомнение, намерение получить при голосовании 226 "за" имеет шанс провалиться. Скажем, если "фигу в кармане" президенту покажет группа нардепов, контролируемая миллиардером Игорем Коломойским. Возможная цель - продемонстрировать незаменимость олигарха в процессе поиска голосов и намекнуть на желательность его участия в новом большинстве в парламенте, которое имеет шансы возникнуть после прогнозируемой неудачи президентской партии "Слуга народа" на местных выборах.

Единственной датой до выборов, когда Банковая будет иметь шанс попробовать реализовать этот план, является 20 октября. На этот ден анонсировано выступление президента в парламенте с ежегодным посланием - может, Зеленский будет говорить и об "опросе". Кстати, в тот же день власти ранее обещали рассмотреть и проект закона о госбюджете на 2021. Но это не точно - по последним слухам из парламентских кулуаров, голосов за смету страны пока не могут найти. Отсюда напрашивается вывод, что и отыскать нужные 226 депутатов за легитимизацию опросов Банковой вряд ли удастся.

Как будет действовать власть, когда проект закона №4043 не будет принят? Из лагеря "слуг" раздаются голоса, что в таком случае инициированный президентом "опрос" пройдет за пределами избирательных участков, проведет его "некая общественная организация", а профинансируют - неизвестные "меценаты". Но проконтролировать честность тех, кто будет спрашивать и тех, кто будет считать "результаты", будет невозможно, поэтому легитимный характер этот эксперимент иметь не будет, как не будет иметь и никаких прямых правовых последствий. Тем не менее, Банковая рассматривает вариант юридического закрепления "результатов опроса": члены фракции "слуг" или сам гарант Конституции могут подать соответствующий законопроект (вот вам и "просто спросить мнение людей").

Более того, Зеленскому, похоже, так понравилась эта идея, что сегодня он, озвучив в новом видеоролике еще три вопроса на 25 октября, анонсировал новые "опрос" и призвал граждан написать ему еще вопросы. И привел их ориентировочный перечень: "легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, Еврономер, парламентская республика ...". То есть эта игра становится действительно опасным механизмом разрушения основ, на которых функционирует нынешнее украинское государство. И именно нынешнее заявление Зеленского действительно беспокоит, потому что так ярко демонстрирует: останавливаться с имитируемым "народовластием" он пока не собирается. Если не найдутся факторы, которые поломают эти планы без желания президентского офиса.

Как Банковая будет делать хорошую мину при плохой игре

Существует возможность, что от президентской затеи с "пятью вопросами народу" на Банковой в конце концов откажутся. Тем более что они вызвали не только раздражение большей части отечественного политического класса, но и настороженность западных партнеров Украины.

Еще со времен президентских выборов 2004 года у Запада не было принципиальных претензий к качеству украинских избирательных процессов. Да, определенные замечания были, но системных недостатков на наших выборах не фиксировали даже во время парламентской кампании 2012 года, когда страной правил режим Януковича - ОБСЕ в своем отчете довольно мягко отметила разве что недостаточный уровень состязательности. Зато сейчас, в ситуации с откровенно манипулятивным "опросом", суть которого - повлиять на выбор украинцев непосредственно на участках для голосования, такие вопросы неизбежно возникнут. Может случиться так, что после официального обнародования всех пяти вопросов и очевидного начала подготовки властей к "опросу" западные партнеры озвучат свою обеспокоенность. Обеспокоить их могут как непрозрачность процедуры проведения "опроса", которая ставит под сомнение возможность имплементации его результатов, так и содержание отдельных вопросов: скажем, о пожизненном заключении за коррупцию, критерии которой не определены.

Впервые за 16 лет Киев рискует попасть под критику Запада за электоральные процедуры. Не учитывать это нынешняя украинская власть не сможет. В реальной жизни - вот неожиданность! - не получится повторить сценарий легендарного сериала "Слуга народа", где президент Голобородько сначала прислушивался к Европу и МВФ, а тогда смело отправил их по известному адресу.

В обстоятельствах коронавирусного кризиса и прогнозируемых экономических проблем пренебрегать советами тех, кто дает нужные для выживания страны деньги, можно, только если развернуться в другом направлении, к русскому миру, где ждут такого развития событий и радостно дадут денег в обмен на возвращение Украины в московское стойло. Но этим путем уже пробовал пойти Янукович. Результат известен.

Поэтому если общая критическая позиция большинства политсил внутри страны по "опросу" будет четкой и действенной, то Банковая может прикрыться мнением западных институтов и отложить реализацию своей идеи. Мол, мы хотели как лучше, а нас не поняли. Но забудут о теме имитации "народовластия" ненадолго: к ней вернутся на волне рассмотрения в Раде законопроекта о всеукраинском референдуме - который, напомним, был принят в первом чтении 9 июня, но не нашел поддержки в целом даже у монобильшинства из-за сомнительности ряда ключевых положений. Новый подход к этому проекту ожидается в ближайшие после голосования 25 октября недели. Разве что позиции "зеленой" команды после местных выборов станут такими, что ей будет не до подобных попыток.