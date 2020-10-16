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Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили и Коломойский подал апелляцию
15:28 16.10.2020 |
Дело об отмене национализации ПриватБанка возобновили и бывший собственник ПриватБанка подал апелляцию на возобновление процесса в Хозсуде об отмене договора купли-продажи банка Минфину.
Как стало известно НВ Бизнес, Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка. Согласно системе судебных реестров слушания назначены на 26 ноября 2020 года.
19 декабря 2019 года Шестой апелляционный административный суд отложил дело до окончательного решения Верховного суда по делу о признании семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и обмена их вкладов в ПриватБанке на акции. Это решение было принято в пользу государства 15 июня текущего года.
Решения Шестого апелляционного административного суда Киева в пользу Коломойского сразу дает возможность Людмиле Шкурдовой, судье Хозсуда Киева, возобновить производство и признать недействительным продажу ПриватБанка Минфину за 1 грн и вернуть акции бывшим владельцам.
Также, как стало известно НВ Бизнес, бывший собственник ПриватБанка Игорь Коломойский подал апелляцию на то, чтобы возобновить судебный процесс под председательством судьи Шкурдовой.
Как ранее писала НВ Бизнес, после решения Верховного суда по делу семьи Суркисов о признании процедуры bail-in незаконной, у Национального банка Украины есть ожидания, что в дальнейшем суды, ссылаясь на нормы так называемого антиколомойского закона 590-IX, закроют производства.
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