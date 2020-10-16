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Информация об агентстве
Совет НБУ отменил заседание в пятницу
10:49 16.10.2020 |
Заседание совета Национального банка Украины, назначенное на пятницу, отменено, такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил член совета Виктор Козюк.
По его словам, отмена произошла по техническим причинам, однако большей информацией он не может поделиться.
"Сразу укажу, что я был готов принимать участие в заседании дистанционно", - отметил Козюк.
В повестку дня заседания совета был внесен вопрос утверждения аудитора и пункт "разное". Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" член совета Василий Горбаль, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ - Ernst&Young - подписан был в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня - "разное", по его словам, является стандартным для заседаний Совета.
Ряд СМИ накануне заседания утверждали, что на нем мог быть поднят вопрос об увольнении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, которой недавно совет вынес выговор и выразил недоверие, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.
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