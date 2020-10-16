«Коломойскому не нужен ни Приват, ни компенсация. Это блеф». Интервью с Корбаном за минуту

Самые важные цитаты из большого интервью Геннадия Корбана "Бабелю" - о Коломойском, Богдане, Филатове, Тимошенко, Слугах народа и президенте Зеленском.

Издание "Бабель" опубликовало больщое интервью с Геннадием Корбаном - главой общественного совета при горсовете Днепра. Сейчас он помогает мэру города Борису Филатову, но утверждает, что публичной политикой заниматься не собирается.

В каких отношениях Корбан с олигархом Игорем Коломойским, экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, замглавы ОП Кириллом Тимошенко и что он думает о нынешней власти?

LIGA.net выбрала самое интересное из беседы.

"С Филатовым не разговаривал полгода"

Мы крупно поссорились во время президентской избирательной кампании, мне не понравилось, что он поддержал Петра Порошенко. Мы не разговаривали полгода и при этом каждый делал свою работу. Я тогда находился в Израиле, чтобы не рисковать: мне начали передавать приветы от Петра Алексеевича. А перед этим Борис съездил на предвыборный форум Петра Порошенко.

Я считаю, что тут он поступил несогласованно. Это было плохо для нашего общего союза. Такая поддержка вызвала [негативную] реакцию у другой стороны, а лидирующим кандидатом уже был Владимир Зеленский.

"Отношения с Коломойским - это как вязкое болото"

Я знаком с Коломойским около двадцати лет, и я его тонко чувствую. Я знаю, о чем он думает, что он скажет в следующий момент, как ответит этому человеку, как отреагирует в той или иной ситуации.

Отношения с ним - это как вязкое болото. У него есть уникальное свойство: даже когда он ссорится с людьми, он не ссорится до конца. Он может судиться с [бизнесменом Виктором] Пинчуком, но при этом звонить ему и разговаривать, когда заруба не на жизнь, а на смерть. Такая же история - с Петром Порошенко и Александром Грановским.

Мы перестали общаться после нескольких бесед перед вторым туром президентских выборов (в апреле 2019 года).

"Быть должным - намеренная тактика Коломойского"

Все люди, которые находятся рядом с ним, от него зависят. Он им всем должен. Мы же сотрудничали на взаимовыгодных условиях. Я никогда не лез в общие проекты. Хотя он не раз предлагал.

Пока [Коломойский] не платит, ты к нему привязан. Все время за ним ходишь, потому что он тебе должен. Многие партнеры потерялись, потому что надеялись, что он что-то даст. А он ничего не дает. Это намеренная тактика - быть должным. Я думаю, он и Зеленскому должен. Поэтому они, возможно, и поссорились. Нужно просто плюнуть на эти долги и все. Списать для себя. Не брать трубку и не слушать этот кошмар. Он никогда не вернет.





"Коломойский никогда не инвестировал свои деньги"

Вы думаете, он вынес $5 млрд из Приватбанка? Нет. Он их потратил. С 2008 года он черпал оттуда, инвестировал в провальные проекты. Инвестировал не свои, а чужие деньги. Он вообще никогда не инвестировал свои деньги. Оперировал исключительно деньгами вкладчиков. Например, канал 1+1 в хорошие времена тянул под $75 миллионов в год - и это чистый минус. Футбол и баскетбол - чистый минус. Такие развлекухи. Были проекты по модернизации нефтеперерабатывающих заводов на западной Украине, были другие проекты. Он - очень плохой менеджер.

"Цель - подписать мировое соглашение"

На самом деле ему (Коломойскому - Ред.) не нужны ни ПриватБанк, ни компенсация. Это обычный блеф, за этим стоит единственная цель - подписать мировое соглашение с государством в лице Зеленского.

На это он рассчитывал с самого начала, поскольку подписывая мировое соглашение с государством, он освобождается от всех своих судебных процессов, которые продолжаются в Великобритании, США, Швейцарии, на Кипре и в Израиле. Это дает ему долгожданную свободу и возвращение к привычной жизни.

"Суркис - такой же заложник в 1+1, как и все остальные в других бизнесах Коломойского"

Я слышал, что Коломойский сам предложил 25% Петру Алексеевичу. Может, непосредственно через Игоря Суркиса, а может, пытался расторговать долю Суркиса даже без его участия и его согласия. Суркис - такой же заложник в "плюсах", как и все остальные в других бизнесах Коломойского.

Суркис бьется за другое. В ПриватБанке лежали их личные депозиты. Я Суркисам еще с 2008 года говорил, чтобы деньги забрали оттуда. Я общался, дружил с Коломойским, но никогда не держал там ни копейки. Я знал, что если туда что-то положить - уже никогда не заберешь. Что бы ты ни сделал, он всегда найдет, в чем тебя обвинить.

"С Андреем Богданом и Кириллом Тимошенко свои счеты"

Зеленского это не касается, он-то мне ничего не должен, а эти должны. Речь не о деньгах, больше о морали. Я достаточно поучаствовал в их судьбе. А они плюнули мне в спину и сделали вид, что меня не знают. Мне они перестали быть интересны.

У Богдана была возможность повлиять как минимум (на ход дел против Корбана при генпрокуроре Руслане Рябошапко. - Ред.). Он, будучи главой Офиса президента, приехал ко мне в офис, и у нас состоялся разговор. Я ему прямым текстом сказал: "Я для тебя немало сделал, и ты обязан протянуть мне руку в этой ситуации". А он положил в нее камень.

А Кирилл дал интервью Гордону и сказал: "А кто такой Корбан?". Ну, если Корбан никто, то что может быть между нами дальше общего? Дело в том, что Корбан - это имя, достаточно известное в Украине, а Кирилл Тимошенко - это должность. Вот и вся разница.

"Хватит грузить президента"

Как-то в ОП пригласили [главного редактора Цензор.нет] Юрия Бутусова, который им долго и детально рассказывал, что такое война, армия, разведка, что нужно делать. И в этот момент от Богдана прозвучало: "Так, хватит грузить президента, он в этом ничего не понимает, потом придешь ко мне и расскажешь". Поэтому того, кто грузил президента, обычно отодвигали. И все - к Богдану, потому что президент этого не понимает.

Выгода была в том, чтобы замкнуть процессы на себя - так, чтобы без тебя не могли обойтись. А вот оказалось и могут, незаменимых людей нет.

"Славу мало кто может пройти достойно"

Они (депутаты Слуги народа, которые ранее работали в штабе Укропа) вживаются в профессию, которая им абсолютно не близка. Все эти люди - Евгения Кравчук, Никита Потураев, Кирилл Тимошенко - мои хорошие знакомые.

Многие люди, попадающие во власть, не проходят испытание этой самой властью и славой. Деньги, работа, другие соблазны красивой жизни - как-то проживают. Но славу мало кто может пройти достойно. Даже у моего друга и товарища Бориса Филатова были скачки.