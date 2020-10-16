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Шестой вопрос. Как украинцам правильно голосовать на «референдуме» Зеленского?
09:18 16.10.2020 |
Пять вопросов от Зеленского - примитивная манипулятивная технология, поэтому массовое игнорирование опроса избирателями стало бы полезным холодным душем для власти.
Итак, Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса во время местных выборов. В его рамках украинцам зададут пять вопросов, однако их содержание изначально озвучено не было. Позже президент в своем излюбленном формате коротких роликов сообщил, что первые два вопроса будут касаться тем высшей меры наказания (пожизненного заключения) для коррупционеров и свободной экономической зоны на Донбассе. Остальные три вопроса, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, будут касаться Верховной Рады, образования и медицины.
Примечательно - в своем видеообращении глава государства заявил, что парламент уже "работает над реализацией внедрения в Украине механизмов народовластия". Оппоненты Зе-власти в лице парламентской фракции "Европейская солидарность" уже выразили возмущение по поводу "праздника демократии", инициированного Зеленским, а в ЦИК заявили, что не проинформированы об инициативе президента. Зачем же Зе-команде понадобилась идея псевдорефререндума на выборах 25 октября?
Во-первых, основные проблемы, ради решения которых основная массе избирателей, собственно, голосовала за Зеленского, по сути не решены. Тут можно вспомнить и эфемерный мир на Донбассе, который больше походит на игру в одни ворота, и проваленную судебную реформу, о чем ярко свидетельствует скандальное дело ОАСК. Не лишним будет вспомнить и скоропостижно закончившуюся деолигархизацию. В нокдауне находится и реальная децентрализация - бюджеты местного самоуправления ограблены в пользу центра под шумок борьбы с коронавирусом. Венцом происходящего в течение полутора лет "праздника народовластия" можно считать жесткий экономический кризис, и своеобразную дань памяти Майдана в виде назначения подручного Виталия Захарченко, экс-милиционера Олега Татарова, замруководителя Офиса президента.
Во-вторых, критику в ответ на пассивность в решении всех вышеописанных серьезным проблем Зеленский слышать не хочет, как и нести реальную ответственность за действия и бездействие - свои и Зе-команды.
Почему не стоит участвовать в фарсе Зеленского
Итак, менее чем за две недели до выборов власть решила простимулировать электорат вопросами, характер которых сразу дает понять - у Зеленского сделали ставку на мощную порцию популизма.
А еще из президентского опроса торчат коррупционные уши, хотя первый вопрос - это якобы пример бескомпромиссной с ней борьбы. Очевидно, что государство может проводить какие-либо организационные решения только в том случае, если на эти цели выделен бюджет, или хотя бы есть консенсус в обществе, когда люди всем миром помогают власти, которой доверяют. Между тем опрос проведут за деньги неких спонсоров, у которых, конечно, может быть свой интерес.
Кроме финансовой стороны, нужно учесть еще и нетривиальную сложность организации опроса. В Украине около 30 тысяч избирательных участков, на каждом нужна группа подготовленных волонтеров, или временно нанятых работников, которые обеспечат голосование под участками. То есть это 90-120 тысяч человек, которых нужно где-то нанять и подготовить.
А кто и как будет считать ответы поучаствовавших в опросе украинцев? Думается, возможны любые фальсификации на всех этапах проведения опроса, включая массовое вбрасывание подложных бюллетеней.
То есть кроме финансовой и организационной составляющих, вызывающих массу нареканий, есть также вопрос доверия к результатам этого псевдореферендума. К слову, тут могли бы интересно вмешаться в ситуацию социологи. Формат местных выборов не предполагает организации всеукраинского экзитпола - в разных регионах в выборах участвуют разные наборы политических партий. Но вот урны Зеленского по всей стране подо всеми участками должны, по идее, стоять одинаковые. Неплохо было бы опросить уходящих от избирательных участков украинцев - подходили ли они к урнам, или нет.
И чем меньшим оказался бы процент подходивших, тем убедительнее звучал бы вывод о том, что украинцы раскусили инициативу Зеленского, представляющую из себя манипулятивную политтехнологию, и логично прошли мимо урн Зеленского.
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