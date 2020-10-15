Новый «первый непроходной»: Как «Голос» и Притула копируют Гриценко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Кандидат в мэры Киева, который «здесь живет», Сергей Притула анонсировал объединение вокруг «Голоса» семи партий. Говорит, что предложение сделают и «ЕС».

Партия "Голос" продолжает играть за "зеленых". Но на местных выборах, как показывают последние социологические опросы, она может выступить менее успешно, чем на прошлых парламентских. Так в сентябрьском срезе общественного мнения, проведенном социологической группой "Рейтинг" (опрос методом телефонного интервью с использованием компьютера проведен 25-28 сентября 2020 года среди 5000 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 1,4%), рейтинг "Голоса" составил 1,8%. Где-то он выше, как вот в Киеве или Львове, где-то значительно ниже. Но в целом эта политсила не считается экспертами и политиками серьезным конкурентом для политических тяжеловесов. Скорее она будет отбирать голоса у "евросолидарности", что может быть на руку Банковой и "слугам". Не зря лидер "Голоса" Кира Рудык называла главным политическим врагом своей партии не "зеленую" власть, а Порошенко.

Столичное же лицо "Голоса", тернополянин Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что его партия ведет переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского направления. По его словам, в списках "Голоса" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли ДемАльянс, "Силу людей", "Самопомич" и "Решительных граждан". "Европейская солидарность" также получит предложение "влиться в нас" после окончания объединительных процессов, говорит Притула. "Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - отметил шоумен. Тем самым фактически подтвердив подозрения, что на выборах "Голос" работает на понижение результатов партии "ЕС" - она еще до местных выборов предложила объединение проевропейских сил. Но повысит ли результат самого "Голоса" анонсированное объединение с более мелкими проектами? Нет. Потому что оно, скорее всего, никогда не произойдет.

То, что в списках "Голоса" в Киевсовет идут люди, которые когда-то представляли названные партии, еще не означает, что объединяться с партией Рудык-Притулы согласны лидеры партий, из которых бежали нынешние члены списка "Голоса". Поэтому смысл фразы Притулы об объединении, очевидно, заключался исключительно в пассаже, нацеленном на "ЕС". Напомним, партия Порошенко еще раньше выступила с инициативой объединения проевропейских сил, в том числе и на киевских выборах, однако никто не согласился. Теперь Притула фактически занимается нехитрым политическим спойлерством: у "ЕС" не получилось, а "Голос" уже ведет переговоры. То есть, с Порошенко не хотят объединяться, а с Рудык и Притулой хотят.

Технология "давайте все объединимся" стара, как мир. Первый ее неудачный вариант был еще в рамках "Каневской четверки". А те партии, которые у нас принято называть демократическими или проевропейскими, в принципе не способны к единению. Единственный, пожалуй, удачный случай - это создание совместной оппозиционной партии на платформе ВО "Батькивщина" в 2012 году. Тогда этому объединению удалось согласовать (не без проблем и демаршей) общий список и договориться со "Свободой" о распределении мажоритарных округов. С тех пор примеров успешного объединения политсил этого спектра не было.

Последний по времени пример - попытка Анатолия Гриценко объединить вокруг своей фигуры несколько мелких, но амбициозных партий. На президентских выборах прошлого года его поддержали Виктор Чумак, Николай Томенко и Николай Катеринчук. Тогда Гриценко активно пиарился на теме "мы смогли объединиться", звал к себе даже Андрея Садового, но в итоге в первом туре Анатолий Степанович не дотянул по количеству отданных за него голосов и до 7%. Это немало, однако вряд ли Гриценко много добавили его временные политические попутчики.

Поэтому когда сейчас Притула рассказывает, что с кем-то там ведут переговоры - это ничто иное, как попытка "Голоса" показать свою статусность для избирателей. Но дальше разговоров это может и не пойти. А после 25 октября не особо и нужно.