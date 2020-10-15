Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур

Ольга Циктор / Depo.ua

Снятие с дистанции, обыски, провокации - в Одессе не на шутку дерутся за потенциальное "серебро" мэрских выборов.

В Одесском окружном административном суде 13 октября повторно сняли с выборов кандидата на пост мэра Одессы Дмитрия Голубова, рейтинги которого, как и его партии, в Одессе достаточно высоки. А несколькими днями ранее прошли обыски в одесском офисе политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь". СБУ также посетила кандидата в мэры от "ОПЗЖ" Николая Скорика. Портал Depo.Одесса разбирался, совпадение ли это и кто пытается дисквалифицировать конкурентов на предвыборной мэрской гонке.

Взлет и падение Голубова

Народный депутат восьмого созыва Дмитрий Голубов 24 сентября был выдвинут на пост городского главы Одессы. Позже, 5 октября, суд отменил и его регистрацию, и регистрацию партии "Блок Дмитрия Голубова", а 11 октября возобновил. Обратилась в суд относительно снятия кандидата областная организация "Слуги народа". Официальным поводом стала неправильно оформленная квитанция об уплате предвыборного залога.

Поговаривают также, что Голубову отомстили за "технических кандидатов": появление в гонке минимум трех (из четырех) ложных Филимоновых приписывают именно ему. Правда, во второй раз с выборов Голубова сняли не поэтому, а официально из-за нарушения сроков регистрации.

Голубов, комментируя снятие с выборов, заявил, что судьям звонили из Офиса президента, угрожали увольнением и уголовными делами, чтобы добиться такого решения. По версии Голубова, дирижировал процессом якобы глава государства, и даже привлек к борьбе с ним руководителя областного СБУ Виктора Доровского, чтобы тот лично встретился с председателем апелляционного суда Одесской области. Параллельно, как говорит Голубов, сотрудники СБУ приезжали домой к членам территориальных комиссий и пытались заставить дать показания о каких-то нарушениях в представленной Голубовым и партией документации.

Несмотря на то, что рейтинги Голубова довольно неплохие, как показывают результаты последних социологических опросов КМИС, шансы выиграть мэрские выборы в Одессе у него мизерные. Однако Голубов - один из вероятных "проходных" во второй тур. Возможно, именно поэтому его и сбивают на взлете.

Обыски в офисах ОПЗЖ и кокаин

НАБУ и СБУ в офисах одесской ячейки партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 8 сентября провели обыски. Тогда правоохранители сообщили, что это связано с расследованием злоупотреблений в отношении предприятия "Украинское Дунайское пароходство", которому был нанесен ущерб в особо крупных размерах. Обыски провели также приемной кандидата в мэры Одессы от "ОПЗЖ" - экс-губернатора Николая Скорика и кандидата в депутаты городского совета от этой политсилы - действующего депутата облсовета Виктора Баранского. По слухам, у последнего правоохранители нашли кокаин.

У одесситов 47-летний Скорик - член фракции партии Медведчука-Бойко, бывший председатель Одесской ОГА и областного совета при Януковиче - пользуется незаурядными симпатиями. Хотя позиции партии довольно неустойчивы, "ОПЗЖ" имеет значительную поддержку в регионе. В частности потому, что выступает в резкой оппозиции к местной власти и имеет конфликт с действующим мэром Одессы и кандидатом на эту должность Геннадием Трухановым. Сам Скорик ни разу не покидал первую пятерку рейтинга кандидатов в мэры. Следовательно, и он имел шансы пройти во второй тур выборов в Одессе.

Дорогу Филимонову!

Политологи до сих пор не берутся со стопроцентной уверенностью прогнозировать, кто будет мэром Одессы. Не вызывают сомнений только две вещи: второму туру выборов в Одессе быть и одним из его участников будет действующий мэр. Поэтому главный вопрос: кто составит конкуренцию Труханову. Если не Голубов и не Скорик, стоит присмотреться к кандидату от "Слуги народа" Олегу Филимонову.

В течение последнего года "зеленые" теряли рейтинги на всеукраинском уровне, в регионах же росли симпатии к местным партиям. Переломить ситуацию в Одессе "Слуга народа" как раз и пытается с помощью узнаваемого кандидата без антирейтинга. Если во второй тур выйдет яркий противник, у него будут шансы затмить действующего мэра. История знает случаи, когда давнишние "лузеры" гонки, проходя во второй тур, вдруг становились лидерами.

Несмотря на высокий рейтинг Труханова, его антирейтинг тоже весомый. И может случиться, что количество людей, которые готовы поддержать действующего мэра, не превысит количества людей, которые ни при каких условиях не согласятся голосовать за Труханова. Тогда и появится шанс у "одесского джентльмена" - не политика, хозяйственника, зато кандидата, за которым нет никакого негативного шлейфа. Для этого лишь надо "расчистить" Филимонову путь во второй тур.

Но даже если победа Филимонову не светит (скорее всего потому, что его рейтинг сейчас невысок - 5%), выход кандидата от "Слуги народа" во второй тур в Одессе является стратегически важным для партии на общеукраинском уровне. Одесса - весомый в имиджевом плане регион. А нынешние местные выборы, по мнению экспертов, - очередной тур президентских и парламентских. Поэтому "зеленым" крайне важно получить поддержку.

Кроме того, потенциальный выход Филимонова во второй тур привлечет дополнительное внимание к кандидатам, которых он ведет на выборы. Это даст шанс "Слугам", чей рейтинг в Одессе сейчас колеблется около 7%, получить более значимое представительство в горсовете, куда прогнозируемо войдут кандидаты от "Доверяй делам" Труханова, "ОПЗЖ", "Украинской морской партии Сергея Кивалова".

Учитывая это, скандалы вокруг потенциальных "серебряных" призеров мэрской гонки уже не кажутся совпадением, очевиден, будто бы, и их главный бенефициар.