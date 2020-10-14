Тайное рандеву президента: Зачем шеф британской разведки встречался с Зеленским

Тарас Паньо / Depo.ua

Встреча Зеленского с Ричардом Муром свидетельствует о том, что традиционные механизмы дипломатической коммуникации украинского президента с союзными правительствами или от начала отсутствуют, или сознательно разрушены. А сам украинский президент радикально недооценивает осведомленность Запада относительно ситуации в Украине.

В последнее время украинские чиновники полюбили тайные дипломатические встречи. Так руководитель ОП Ермак, оставив свиту рассматривать красоты древнего Рима, убежит на тайные переговоры с ватиканскими кардиналами. Так вот теперь всплывают слухи о том, что сам глава государства, прихватив верного Баканова, успел во время визита в Британии встретиться с главой шпиков ее величества - пардон, с главой МИ-6 Ричардом Муром. При этом во всех этих случаях отсутствовали даже украинские переводчики, не говоря уже о кадровых дипломатах.

К факту, что украинский МИД мало представлен в дипломатических инициативах действующего президента, все уже как-то привыкли. Но на этот раз, по информации источника "Зеркала недели", на беседу к Муру не взяли даже Ермака.

Что и неудивительно, если учесть тот факт, что глава МИ-6 - не член королевской семьи, и вообще, фигура, весьма далекая от дипломатических протокольных мероприятий. Само существование этой службы было признано в 1994 году - без малого за столетие после создания. И зарубежных гостей к сотрудникам этого ведомства обычно не водят.

Относительно тем разговора, которые назвали журналисты - атака на антикоррупционные структуры, ситуация на Донбассе и пророссийское окружение Зеленского - то в них на самом деле не было ничего сверхтайного. По первой и второй теме абсолютно откровенно говорили представители ЕС. А дипломаты из США говорили обо всех трех.

Впрочем, в Великобритании приняли решение все это повторить - причем лично украинскому президенту и в исполнении именно руководителя разведывательного ведомства. Почему?

Для такого подхода есть несколько причин, и одна из них вряд ли порадует украинцев.

Во-первых, в Великобритании, похоже, считают, что украинскому президенту нельзя передавать информацию по традиционным дипломатическим каналам. Или потому, что она из этих каналов дорогой вытечет, или потому, что на пути в кабинет Владимира Зеленского могут быть установлены "фильтры", которые далеко не все пропускают внутрь, то ли с обеих причин сразу.

Во-вторых, союзникам Украины на Западе важно, чтобы на Банковой понимали - любые попытки смухлевать в вопросах законодательства, борьбы с коррупцией и принятия протекционистских законопроектов в пользу местных олигархов для британских дипломатов с их колоссальным опытом работы с третьим миром, являются не только абсолютно прозрачными, но и до обидного примитивными.

Третий момент заключается в том, что в Лондоне понимают - команда Зеленского, несмотря на остатки рейтинга, которые, впрочем, быстро тают, переживает сейчас не лучшие времена. И если появится прямое и публичное заявление должностных лиц Великобритании не только о торможении реформ, но и о сохранении российского влияния в администрации президента Украины - это может стать началом свертывания помощи Украине. Ведь если, к примеру, заявления Госдепа о том, что Деркач - российский агент, не наносят Зеленскому никакого имиджевого вреда - все же у того есть депутатская неприкосновенность и он принадлежит к другому политическому кругу. Если же прозвучат обвинения в отношении действующих чиновников ОП, все будет выглядеть совсем иначе.

При этом если бы речь шла о второстепенных чиновниках, то на встрече с британскими разведчиками руководитель этой структуры Ермак был бы наиболее желанным гостем. Поскольку именно он может наиболее быстро и эффективно обезвредить гипотетических "кротов".

А факт его отсутствия говорит о том, что он также, вероятно, находится под подозрением. Или, как минимум, не вызывает должного доверия. Впрочем, после многочисленных историй - хоть с мартовским согласием Ермака на совместные с сепаратистами заседания в ТКГ, хоть с далеко свежими инициативами, вроде Фокина в ТКГ или тайных переговоров Ермака относительно миротворчества на Донбассе с проводниками российского влияния в Ватикане - такая информация не вызывает удивления.

Но не Ермаком или президентским офисом все ограничивается. Можно, например, вспомнить тот факт, что часть олигархических медиа-ресурсов вдруг стали заметно более благосклонны к "Слугам народа". Например, это касается фирташевского "Интера", у совладельца которого, как известно, крайне сложные отношения с США. Хоть и с Россией не то, чтобы совсем простые.

В таком формате украинскому президенту могли намекнуть, что о сотрудничестве с подобными персонажами в Лондоне узнают не намного позже, чем на Банковой. И что подобное сотрудничество, принеся какие-то тактические преимущества команде действующего президента, в стратегическом плане могут обернуться катастрофой в виде свертывания западной помощи - как финансовой, так и организационной и военной. А для реализации политики "многовекторного кучмизма" и лавирования между олигархическими кланами - и все это в условиях конфликта с Россией - у действующего президента банально не хватит таланта. И даже Ермак ему в этом не поможет.