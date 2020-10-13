Как Зеленский хочет провести лохотрон с вопросами

Юрий Вишневский / Деловая столица

Банковая придумала лохотрон для доверчивых украинцев. Лохотрон, напомним, это такая игра для народа, в которой народ проигрывает в любом случае, какой бы вариант он ни избрал.

13 октября Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором анонсировал, что одновременно с местными выборами будет проведен некий опрос. «25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов», - предупредил Зеленский, за что ему, конечно, спасибо. Теперь мы знаем, что он собирается нарушить Конституцию. Перечень полномочий президента, записанный в Конституции, является исчерпывающим, об этом гласит недавнее (принятое 28 августа 2020 г.) решение Конституционного суда. Но Конституция не дает президенту никаких полномочий задавать украинцам вопросы на избирательном участке.

К слову, закона об опросах населения на избирательных участках тоже нет. По крайней мере, на данный момент. В своем видеообращении Зеленский пробормотал нечто маловразумительное: мол, написание его предвыборной программы было демоверсией народовластия, но сейчас парламент готовится закрепить это на законодательном уровне. Трактовать эти слова можно совершенно по-разному.

В своей предвыборной программе, обнародованной еще в январе 2019-го, Зеленский пообещал буквально следующее: «Мой первый законопроект: "О народовластии". В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и прочие формы прямой демократии». Как и следовало ожидать, он обманул. Его первым законопроектом стал проект закона «О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" относительно осуществления закупок во время избирательного процесса», зарегистрированный 22 мая 2019 г.

Лишь 9 июня 2020 г., более чем через год после инаугурации Зеленского, он внес проект закона «О народовластии через всеукраинский референдум». Он был принят в первом чтении 18 июня. До местных выборов 25 октября запланировано пленарное заседание парламента 20 октября. Возможно, как раз тогда этот законопроект будет принят во втором чтении и в целом. Однако в нем говорится только о референдумах и нет ни слова ни о каких вопросах, которые мог бы задавать президент людям на избирательном участке, не имея на то конституционных полномочий.

Конечно, нельзя исключать, что 20 октября этот закон будет принят с каким-то дополнительным разделом, который вопреки Конституции легализует всенародные опросы по инициативе президента. Но не исключен и другой вариант. Зеленский мог упомянуть свое предвыборное обещание о народовластии просто для того, чтобы похвастаться: вот, смотрите, эти пять вопросов, которые я вам задам, это и есть выполнение моего обещания. На Банковой надеются, что украинцы радостно съедят это и не заметят, что их банально обманули.

Как Банковая хочет провести лохотрон с вопросами

Какими конкретно будут эти пять вопросов, Зеленский пообещал рассказать позднее (список вопросов еще подбирается). Пока же он только сообщил, что это будут вопросы «о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете; о чем мы спорим с друзьями, родителями или таксистами; о том, о чем раньше у нас никогда не спрашивали».

Растягивание на два этапа - сначала анонс, а затем уже объявление самих вопросов - это известная политтехнология. Это способ приковать к себе внимание. Заставить всех думать только об одном: «А какие же пять вопросов мне задаст Зеленский на избирательном участке?».

Чтобы подогреть интерес, Зеленский повышает ценность этих вопросов. «Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты», - соврал он. Соврал, ибо ответы людей никакой решающей силы иметь не будут. Это уже признал и офис Зеленского, заявивший, что опрос «не будет иметь прямых юридических последствий». Если бы Зеленский был честным, он бы сказал: «Ты там ничего не решишь, но хоть посмеемся».

В этой связи нелишне напомнить печальную судьбу результатов всеукраинского референдума, проведенного по желанию Леонида Кучмы 16 апреля 2020 г. Явка составила 81,1%, на все четыре вопроса было получено подавляющее большинство голосов «за» (от 82,9 до 91,1%). Тем не менее парламент спокойно задвинул эти результаты в самый длинный ящик - и кстати, хорошо сделал, ибо обезопасил себя и нас от ужесточения режима Кучмы.

Если так сделали с результатами полноценного референдума, то тем более так могут сделать с результатами какого-то опроса, статус которого никак не может быть решающим, а максимум - консультативным.

Конечно, политтехнологи Банковой, наверное, придумали какие-то президентские указы, которые можно будет предъявить в качестве якобы реализации ответов народа на пять вопросов Зеленского. Но все рано это будет лохотрон, ибо если украинцы вдруг ответят противоположно желаниям Банковой, то Зеленский отреагирует на это так же, как реагирует на петиции, которые ему не нравятся. То есть - бесцеремонно проигнорирует.

Поверить в желание власти провести честный опрос, а не лохотрон, можно было бы лишь в том случае, если бы сторонники обоих вариантов ответов («да» и «нет») по каждому из пяти вопросов Зеленского получили бы равные права и возможности в формировании местных комиссий по проведению опроса, равное государственное финансирование на агитационные кампании «за» и «против» и равный доступ к государственным и коммунальным СМИ.

Но Банковая ничего этого делать не собирается. И это, кстати, красноречивое свидетельство того, как Зеленский понимает «народовластие» - без равных возможностей для оппонентов донести до народа свою позицию.

Да и сам этот опрос для Банковой - не более чем политтехнология, призванная увеличить число голосов, которые будут отданы на местных выборах за партию «Слуга народа». Такой себе спасательный круг для рейтинга. И весь процесс будет в руках Банковой - его координатором будет замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Вполне возможно, что вся эта затея в конечном счете обернется против Зеленского. Хотя бы потому, что исполнители на местах превратят все в фарс.

Но уверенно можно утверждать одно: отмены или переноса местных выборов под предлогом коронавируса не будет. Банковая, похоже, окончательно отказалась от этого варианта - иначе не появился бы анонс фейкового плебисцита.