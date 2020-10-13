Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов

Ігор Петренко / Depo.ua

Вновь активизировались разговоры о возможном переносе местных выборов из-за роста заболеваемости COVID-19. В то же время главный санврач Виктор Ляшко анонсировал продолжение карантина до Нового года.

Соответствующие разговоры то затихают, то возобновляются еще с лета - в зависимости от стадии, в которой находятся политические процессы в стране и куда движутся интересы основных игроков. С увеличением числа инфицированных в стране тема "отменят ли местные выборы" снова актуализировалась. Причем благодаря самим "слугам". Но обо всем по порядку.

Политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что у Зеленского серьезно рассматривают отмену выборов 25 октября в связи с коронавирусом. Якобы в Офисе президента об этом говорят с начала октября (когда эпидемия вируса в Украине начала набирать угрожающие масштабы), однако всерьез такую вероятность не рассматривали. Сейчас же, по данным источников автора публикации, такая идея рассматривается и решение будет принято в ближайшие дни: оно якобы согласуется с олигархами и группами влияния перед возможным внесением на рассмотрение Верховной Радой.

В унисон о том же написал и анонимный Телеграм-канал "Легитимный":

Если упомянутые сообщения соответствуют реальному положению вещей и такой вариант действительно прорабатывается Банковой, это стало бы грубым нарушением Конституции Украины. Напомним давнее, от 10 июня 2009 года, решение Конституционного Суда Украины, в котором указано, что "сроки проведения выборов являются важным институтом гарантии реализации избирательных прав граждан. Отмена выборов в органы местного самоуправления или перенос сроков их проведения по основаниям, не предусмотренным законом, являются нарушением этих прав граждан".

Карантин, каким бы жестким он ни был, основанием для переноса выборов не является. Единственным законным основанием может быть введение чрезвычайного положения по всей стране. Об этом заявляли и в Центральной избирательной комиссии.

Чтобы перенос даты голосования состоялся в рамках закона, Совбез или, в случае эпидемии, правительство должны внести президенту предложение ввести в пределах страны чрезвычайное положение. Глава государства должен переадресовать эту инициативу парламенту, а тот должен утвердить соответствующий указ президента или отказать Зеленскому. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в Раде, где у Банковой нет устойчивого большинства, вряд ли депутатский корпус поддержит такое решение.

Чрезвычайная ситуация в условиях введения карантина поводом для переноса выборов быть не может, разъяснили в ЦИК. Еще весной о том, что о переносе местных выборов речь не идет, потому что для этого нужно менять Конституцию, говорил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Заявления других чиновников, даже высокопоставленных, о возможности отсрочки местных выборов не стоит воспринимать всерьез. В этот ряд можно поставить, к примеру, сделанное в августе предположение главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который заявил: если половина территории страны окажется в "красной" зоне карантина, это может быть основанием для переноса местных выборов.

В случае если бы окружение президента Владимира Зеленского действительно решилось на такой шаг, это создало бы ситуацию нарушения властью Конституции и законов нашего государства. Что при определенных обстоятельствах может служить сигналом оппонентам этой власти к началу процедуры импичмента действующего президента.

Но пока что сигналы с Банковой не дают оснований ожидать такого шага от власти, который грозит самыми непредсказуемыми последствиями. Не воспримут этого и западные партнеры Украины, с которыми Зеленский, несмотря на непоследовательность своих действий и действий своей команды на внутренней арене, пока пытается выстраивать нормальные отношения.

Вместе с тем открытым остается вопрос: не держат ли все же "слуги" в голове как запасной вариант сценарий избежания с помощью переноса выборов провала, который прогнозируют им по результатам нынешней кампании многие социологи, эксперты и политики?

Новый импульс соответствующим слухам и версиям предоставил один из ярких представителей Зе!команды, нардеп Александр Качура, написав в своем Телеграм-канале, что местные выборы в Украине, назначенные на 25 октября, могут быть перенесены из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. Мол, из-за эпидемии на выборах будет низкая явка, что поставит под сомнение их легитимность. В таком случае, считает депутат, "нам (власти, - ред.) придется собрать волю в кулак, и, по рекомендации СНБО, парламент будет вынужден ввести чрезвычайное положение и, следовательно, жесткий карантин".

Еще раз отметим, что предлагаемый Качурой путь противоречит Основному закону и законодательству нашей страны. Но влияние подобных заявлений не стоит и преуменьшать. Сколько бы ни говорили сейчас представители власти об отсутствии у них подобных намерений, Качура свое слово сказал. И много политических игроков начали это комментировать именно в контексте попытки "слуг" отодвинуть во времени свой возможный проигрыш в борьбе за местную власть.

Такое впечатление, что в штабе "слуг" не понимают, что чем больше спикеры от власти говорят о возможности отсрочки нынешней гонки, тем глубже будут проседать рейтинги президентской политсилы. И тем мощнее будет становиться критика со стороны оппозиции всех цветов, которая рассчитывает по результатам этой кампании начать свое возвращение на политический Олимп в общегосударственных масштабах. Оппозиция может даже выиграть от подобных слухов и взять какие-то лишние или нелишние проценты на разговорах о слабости власти.

Поэтому с такими высказываниями представителей команды президента стоило бы быть более сдержанными. Ведь и в самом деле, если они объединят против себя значительную часть политического класса, который заручится поддержкой граждан, недовольных угрозой второго закрытия страны на жесткий карантин, весной у нас может быть полная перегрузка власти.