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Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в части местного самоуправления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Глава государства Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 907-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Документ унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также закон предусматривает:
- разграничения доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;
- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;
- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.
Напомним, необходимость изменений в Бюджетный кодекс возникла после того, как 16 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин", а 17 июля парламент принял Постановление "Об образовании и ликвидации районов".
Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.
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