Завершение реформы децентрализации: Зеленский подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" в части местного самоуправления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Глава государства Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" № 907-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года. Документ унифицирует определение термина "бюджеты местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также закон предусматривает:

- разграничения доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;

- установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;

- установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Напомним, необходимость изменений в Бюджетный кодекс возникла после того, как 16 апреля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин", а 17 июля парламент принял Постановление "Об образовании и ликвидации районов".

Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.