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АНАЛИТИКА

Отрицание реальности. Как Зеленский воевал с Порошенко в Лондоне

18:25 12.10.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Во время визита в Великобританию Владимир Зеленский признался, что требует от Ирины Венедиктовой посадить Петра Порошенко до конца года. И выдал много других странных заявлений.

Самым громким итогом пребывания Владимира Зеленского в британской столице стало вовсе не заявление о том, что мы, мол, "привезли из Великоброитании 2,5 млрд фунтов", а интервью украинского президента программе ВВС HARDtalk. Формально это была, конечно, беседа, но по сути выглядело как допрос. Ведущий программы Стивен Сакур смог выведать у допрашиваемого подробности о его дальнейших планах и о его психологическом состоянии. И то, и другое, как оказалось, напрямую связано с Петром Порошенко.

Сверхзадача для Венедиктовой

Отметим, что Сакур неплохо подготовился к интервью. Он продемонстрировал знание разных моментов президентства Зеленского, в т.ч. таких как увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки всего лишь через полгода пребывания на этом посту. И эту свою осведомленность ведущий HARDtalk использовал, чтобы зацепить Зеленского и заставить его раскрыться.

Разговор о внутриполитической ситуации в Украине Сакур начал с обвинений в коррупции: «Мне кажется, что когда речь идет о вашем крестовом походе против коррупции, вы сделали прямо противоположное. Вы много пообещали. И недостаточно сделали». Собеседник не нашел ничего лучшего, чем вновь давать обещания. «То, что я обещаю, я хочу выполнить, я иду к этой цели», - стал рассказывать Зеленский. И тут ведущий напомнил ему о Рябошапке: «Генеральный прокурор, которого вы уволили, потом сказал, что вы потеряли мужество в борьбе с коррупцией. Почему вы потеряли мужество?»

Допрашиваемый начал оправдываться: мол, он требовал от генпрокурора реального результата, а тот его за полгода не показал. Ведущий HARDtalk вновь пошел в наступление: «Но вы мне сказали, что вам нужно время на ваш антикоррупционный крестовый поход. В то же время человеку, которого вы назначили руководить этим крестовым походом, вы даете только шесть месяцев. Это потому, что он хотел бросить вызов так называемым важным людям, а вы не хотите, чтобы преследовали олигархов?»

Зеленский в ответ стал объяснять, какого конкретного результата он требовал от Рябошапки и требует теперь от Венедиктовой. «Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ».

Сакур правильно понял Зеленского, что речь идет конкретно о посадке Порошенко. И он прямо сказал об этом собеседнику: «Вы, кажется, решительно настроены преследовать только Порошенко». Тут допрашиваемый опомнился и пошел на попятную. «Честно говоря, я не влияю на правоохранительные органы», - ответил он. После его признаний о том, что он требует посадок, это прозвучало смешно.

Разумеется, в западных столицах осведомлены о конфликте, возникшем между Венедиктовой, когда она возглавляла ГБР, и Рябошапкой, когда он был генпрокурором. Рябошапка в подробностях рассказал, как Венедиктова подсунула ему «юридический трэш» в качестве подозрения пятому президенту. И когда Рябошапка отказался это подписывать, он был уволен, а Венедиктова получила его кресло.

Однако в западных столицах могли сомневаться насчет дальнейших планов Зеленского. Например, там могли предположить, что Зеленский смирился с реальностью, после того как Рябошапка и Венедиктова не смогли выдвинуть Порошенко никаких обвинений в коррупции. Но Зеленский лично в эфире ВВС HARDtalk развеял эти сомнения. Теперь в западных столицах могут быть твердо уверены в намерении Зеленского посадить Порошенко во что бы то ни стало, под любым предлогом, из совершенно корыстных политических мотивов - политической мести и желания устранить политического конкурента.

Индульгенция для Татарова

Ведущий HARDtalk продемонстрировал знание еще и такой специфической детали, как включение Зеленским в свой ближний круг Татарова. «Вы назначили заместителем руководителя вашего президентского офиса человека, тесно связанного с насилием, насилием власти против демонстрантов на Майдане в 2014 г. Вы знаете, я имею в виду Олега Татарова», - сказал Сакур и затем констатировал: «Семьи тех, кого убили на Майдане силы Януковича, они назвали ваше назначение этого человека "возвращением к старой политике Януковича", они сказали, что это своеобразное продолжение пророссийской политики с вашей стороны».

Зеленский на это ответил очень зло: «Это просто слова сейчас звучат». И далее перевел стрелки на Порошенко. «То, что это поднимают СМИ, которыми владеет господин Порошенко, мне это известно. Все знают, что у нас был олигарх-президент. Хорошо, мы прошли это. Но ему до сих пор кажется, что он президент. Он финансирует различные средства массовой информации, владеет ими. Есть у него СМИ, которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент. Вот и все. Все, что происходит, связано именно с этим вопросом».

Еще раз. Когда семьи погибших возмущаются негативной ролью Татарова во время Майдана, Зеленский говорит, что «это просто слова». В этой связи напомним факты (не просто слова), о которых сообщила адвокат членов семей Небесной сотни Евгения Закревская. Она утверждает, демонстрируя видео-доказательство, что «Татаров откровенно врет о событиях в переулке Крепостном и на Щорса 23 января 2014 г. И врет он не просто так, а чтобы легитимизировать преступления - зверское избиение, пытки, уничтожение автомобилей протестующих... Избитых протестующих тогда задержали, большинство бросили под стражу, инкриминировали, как и сообщает Татаров, - хулиганские действия и массовые беспорядки. То, что он врет, уже установлено приговорами суда, которые вступили в законную силу. По части фигурантов. По всем другим фигурантам продолжаются судебные процессы. Всего более двух десятков обвиняемых».

Уже одно это достаточно характеризует реальное отношение Зеленского к семьям Небесной сотни и к ценностям Майдана. Более того, назначение Татарова на высокий пост в офисе Зеленского можно расценивать не только как оправдание Татарова за его действия во время Майдана, но и как выдачу ему индульгенций на любые аналогичные действия в случае акций протеста против Зеленского.

Но проблема не только в этом. Зеленский в британском эфире лишний раз продемонстрировал свою зацикленность на Порошенко. Ведущий HARDtalk говорит Зеленскому, что семьи Небесной сотни расценивают назначение Татарова как возвращение к политике Януковича, а Зеленский в ответ вдруг связывает «все, что происходит», с тем, что Порошенко «не может успокоиться, что он не президент».

По кремлевской методичке

Конечно же, Стивен Сакур затронул и внешнюю политику Украины. «Разве правда не в том, что с Владимиром Путиным у власти в Москве нет возможности мира, при котором вы вернете все территории, которые сейчас больше не контролируете?» - заявил он Зеленскому. Фактически это был призыв вернуться в реальность. Приведем фрагмент дальнейшего диалога.

ВВС: Мой вопрос к вам очень простой. Дайте мне простой ответ - да или нет. Верите ли вы, что сможете заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным, которое вернет вам все ваши территории, включая Крым?

В.З.: Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру.

ВВС: Итак, если вы потерпите неудачу в должности президента, вы пойдете и скажете своему народу: "Знаете, я потерпел неудачу, я больше не могу представлять вас?"

В.З.: Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами.

Как видим, призыв вернуться в реальность фактически отброшен. Вместо адекватной оценки ситуации слышим то, что написано во всех кремлевский методичках: мол, если президент Украины не может окончить войну, то он должен уйти и уступить место другому, который сможет. Логика кремлевских методичек в том, что вина за продолжение войны лежит исключительно на украинской власти, а не на Путине. Зеленский фактически признался, что у него та же логика.

Но не нужно винить его в том, что он совершил этот каминг-аут в британском эфире. Тут заслуга программы HARDtalk и ее ведущего.

 

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