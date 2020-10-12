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Коломойский против Ощадбанка: олигарх оспаривает у банка $1,3 млрд российских активов
13:47 12.10.2020 |
Подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое разрешило Ощадбанку получить $1,1 млрд от Международного коммерческого арбитража. Об этом сообщает Finbalance.
Средства будут получены в качестве взыскания с Министерства юстиции Российской Федерации за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к России составляет $1,3 млрд.
Компания ИКБ-Инвест просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от июля 2019 года.
По данным госреестра, основателем ИКБ-Инвест является КУА "Финансовый капитал" - фирма из структур группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у группы "Приват" в Крыму после его аннексии Россией.
По данным издания, упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд о праве Ощадбанка взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и Ощадбанка, которое продолжается с осени 2019 года.
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