Игра Качурой: Когда в Верховной Раде создадут группу «Слуги народа — За жизнь»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Александр Качура либо намеренно добивается, чтобы его выгнали из фракции «слуг», либо мы становимся свидетелями сознательной работы на раскол монобольшинства. Вопрос: в чьих интересах.

Нардеп-"слуга" Александр Качура в последнее время просто феерит в медиа-пространстве. То вступился за изгнанного из ТКГ Витольда Фокина, то призвал расследовать обвинения в адрес руководства "СН" в продаже мест в списках, которые прозвучали из уст его коллеги по фракции Николая Галушко, то обратился в НАБУ и Нацполицию, чтобы те отреагировали на аудиозаписи Гео Лероса. А на днях господин Качура сделал ряд заявлений, которые могут серьезно повлиять на рейтинг президентской партии на местных выборах.

"Уже многие представители власти и министерства заявляли, что выборы состоятся 25 октября и не будут перенесены. Я буду менее оптимистичен. Через несколько недель мы можем преодолеть отметку в 10 тыс. больных за сутки. Показатели необъективные: в стране нет массового тестирования, и мы не знаем точного количества больных COVID-19... Если ситуация с инфицированием населения будет прогрессировать, то мы получим массовую неявку избирателей на участки. И нам придется собрать волю в кулак, и, по рекомендации СНБО, парламент будет вынужден ввести чрезвычайное положение и, следовательно, жесткий карантин", - сообщил он в своем Телеграм-канале. То есть нардеп ведет к тому, что в случае низкой явки встанет вопрос о легитимности выборов.

На самом деле, согласно законодательству, - не встанет, но тут дело в другом. Говорят, на Банковой рассматривался вариант переноса выборов на весну 2021 года. Мотивов было два. Первый - чтобы провести местные выборы по всей стране, в том числе в ОРДЛО. Потому что вариант сделать это осенью провалился, поскольку Верховная Рада категорически отказалась отменять постановление о назначении выборов, в котором содержался пункт о невозможности выборов на временно оккупированных территориях до их деоккупации. Второй мотив - непрерывное падение рейтинга "слуг". Говорят, в головах отдельных Зе-советников поселилась мысль, что к весне ситуация с рейтингом улучшится. Коронавирус пойдет на спад, да и с миром на Донбассе может что-то решится. Поэтому введение чрезвычайного положения, а вместе с ним и перенос выборов на весну могло бы стать как минимум отложением рисков для президентской партии.

Однако у этой идеи есть несколько слабых мест. Первое - эпидемиологическая ситуация по стране разная, поэтому распространить на все регионы действие чрезвычайного положения не получится. Сразу возникнет подозрение, что власть что-то мутит. Второе слабое место - против чрезвычайного положения будут другие участники выборов. Уже сейчас они требуют от правительства отчета об использовании средств из антиковидного фонда, значительная часть которых, по данным Счетной палаты, пошли на ремонт дорог. То есть только кто-то в высоких кабинетах заговорит о чрезвычайном положении и переносе выборов, все партии дружно будут добивать рейтинг "слуг" историями о новых "свинарчуках". Будут и парламентские ВСК, и требования отставки главы Минздрава Степанова или же всего правительства. И, не исключено, - требование импичмента президента.

Объявленные вчера меры по усилению противодействия пандемии могут свидетельствовать, что идею переноса местных выборов решили пока не реализовывать. Даже наоборот - похоже, власть попытается своей "героической имитацией" борьбы с ковидом остановить масштабную критику в свой адрес и за сомнительные расходы из антикоронавирусного фонда, и за неизвестно зачем введенный жесткий карантин весной, и за крайне низкое количество тестирований... То есть технология проста: за две недели до дня голосования сделать войну с COVID-19 ключевой темой ОП, правительства, "слуг", председателей ОГА.

Но почему же Качура говорит о переносе выборов? Вариантов может быть два. Либо он играет за одну из тех групп, которые продвигают идею отсрочки избрания местных советов и мэров, либо же играет против своей партии. В пользу тех политсил, которым выгодно, чтобы было введено чрезвычайное положение и выборы попытались перенести.

Второе заявление Качуры касалось российской вакцины "Спутник". В эфире телеканала NewsOne он отметил, что в случае эффективности этой вакцины ее нужно покупать. Ранее президент Владимир Зеленский отказался это делать, зато Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным и расхвалил российский "Спутник". И вот "слуга" Качура фактически подыграл Медведчуку. В России, напомним, слова "зеленого" нардепа оценили: председатель комитета Совета Федерации по международным делам, подсанкционный Константин Косачев сказал, что Качура "ставит интересы людей выше геополитических". То есть и здесь этот "слуга" поплыл против течения. Против самого президента.

Третье подряд заявление Качуры касается поствыборной ситуации. Кажется, нардеп раскрыл тайные планы власти. Или же озвучил тайные желания ОПЗЖ. В интервью информагентству "Єдність" он сказал: после местных выборов 25 октября представители партии "Слуга народа" в местных, районных и областных советах объединятся с представителями партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", поскольку "этого не избежать". А вот если "зеленые" пойдут на сотрудничество с "Евросолидарностью", он будет просить исключить его из фракции.

Это заявление на свои знамена сейчас поднимут все. А в руководстве "зеленых" назовут его личным мнением Качуры. Такое уже бывало не раз с другими деятелями. Но, во-первых, это никоим образом не помешает этому человеку и дальше провозглашать вещи, которые вроде бы не соответствуют позиции партии или президента. Во-вторых, не исключено, что он просто таким образом давит на свое руководство ради какой-то должности, потому что засиделся в заместителях председателя парламентского комитета, и как только ее получит - заговорит иначе. В-третьих, может быть и такое, что мы наблюдаем за сценарием откола от "слуг" части депутатов, которые ориентируются на ОПЗЖ.