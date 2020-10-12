Зона COVID-эксперимента. К чему уже привели донбасские испытания путинской вакцины

Олег Полищук / Деловая столица

Вакцинация подопытных вип-кроликов дала серьезный побочный эффект: резко обострились их хронические заболевания, а у кого таковых не было - ослабло зрение, появились боли в суставах и сильная одышка.

«По последним данным, в неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли», - отметили 6 октября в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН об актуальной ситуации с COVID-19 в ОРДЛО, опираясь в своем отчете исключительно на официальные данные российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске. При этом эксперты ООН добавили, что ситуация с распространением болезни на захваченных Россией территориях Донетчины и Луганщины зимой радикально ухудшится, а тамошняя система здравоохранения вообще перестанет справляться с наплывом инфицированных.

Впрочем, уходящая неделя продемонстрировала, что коллапс в оккупации с оказанием медицинской помощи случился уже в середине осени, и даже сугубо официальные коронавирусные цифры только одного «минздрава ДНР», а они, как известно, занижены в разы, стали ежедневно бить рекорды, быстро догнав и перегнав статистику ООН. К примеру, если утром 7 октября «власти» ОРДО заявили об установлении антирекорда в 135 новых случаев COVID-19 за сутки, то 9 октября суточный показатель выявленного инфицирования коронавирусом достиг 200.

Всего же, по данным «минздрава ДНР» на 10 октября, выявлено 4470 случаев коронавирусной инфекции, повлекших 281 смерть. И это не считая официальных цифр «властей» ОРЛО, где тамошний «минздрав ЛНР», с одной стороны, ведет COVID-статистику намного «аккуратней» своих донецких коллег: по состоянию на 10 октября тут декларируют всего 1178 заражений коронавирусом за все время пандемии и 48 смертей.

Но, с другой стороны, «главный санитарный врач ЛНР» Докашенко еще 6 октября подписал специальное уведомление своим подчиненным следующего короткого содержания: «Государственная служба «Луганская санитарно-эпидемиологическая станция минздрава ЛНР" информирует о приостановке исследования материала на коронавирусы в связи с отсутствием расходного материала». Другими словами, COVID-тестирование было попросту приостановлено на всей территории оккупированной Луганщины, так что ежедневное обнародование свежих данных о распространении коронавируса в этой квазиреспублике превратилось в окончательную фикцию и очевидный для всех обман.

Зона COVID-эксперимента

Реальная же ситуация с коронавирусной эпидемией в ОРЛО по-настоящему аховая. Например, в местных Telegram-каналах сообщается о том, что в луганских больницах уже запрещено устанавливать причиной смерти пневмонию, даже если у умершего были поражены 70% легких. Вообще сам диагноз «воспаление легких» теперь нигде не записывается, хотя не только инфекционные, но и другие отделения медицинских заведений большинства оккупированных городов переполнены больными именно с пневмонией. Большой «дефицит мест» также наблюдается в тамошних моргах - дескать, нет алгоритма, как хоронить тех, кто де-факто умер от COVID-19.

И если ты пока еще живой, но уже с высокой температурой, к тебе ни за какие деньги не приедет «скорая». А отвечая на твой экстренный вызов, просто порекомендуют сходить на прием в поликлинику, где тут же отправят лечиться домой, выписав какие-то жаропонижающие или в лучшем случае антибиотики. Однако и на этом «приключения» в зоне COVID-эксперимента не заканчиваются - круг замыкается в аптеке, где больной видит пустые полки.

«Там эпидемия. Пневмония - это приговор! Там нет лекарств и врачей, лечить некому», - бил на жалость в недавнем эфире пропагандистского телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» бывший первый секретарь луганского обкома КПУ и экс-нардеп Спиридон Килинкаров, с 2014-го благополучно живущий в Москве. А также напомнил о том, что 5 октября якобы от двухсторонней пневмонии умер в Луганске не кто-нибудь, а сам создатель «гимна ЛНР» Юрий Дерский, называвший себя «первым министром культуры ЛНР».

Испытания путинской вакцины

Тем временем в ОРДО также фиксируются массовые случаи заражений коронавирусом многих топ-коллаборантов, а простых жителей теперь будут кошмарить «полицейскими» проверками базаров, магазинов и транспорта на предмет жесткого соблюдения масочного режима. В случае же выявления нарушений - штраф и даже в отдельных случаях перспектива оказаться «на подвале». Параллельно в «МЧС ЛНР» ввели новые правила: все сотрудники, которые более недели отсутствовали на службе, обязаны сделать тест на коронавирус в одной из частных клиник Донецка за свой счет.

Но и это еще не все. После испытания на «министре» и «высшем офицерском составе МЧС ДНР» новой российской COVID-вакцины теперь ею будут прививать всех в этом «ведомстве» вплоть до уборщиц. Хотя вакцинация подопытных вип-кроликов уже дала серьезный побочный эффект - резко обострились не только их хронические сердечно-сосудистые заболевания, но и желудочно-кишечного тракта, и мочевыводящей системы.

Такой же дополнительный букет новых симптомов заработали на ровном месте и привитые «чудодейственной» путинской вакциной российские оккупанты из 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного в ОРДО. Так, у большинства вакцинированных наблюдаются резкое ослабление зрения, нарушение в работе опорно-двигательного аппарата, боли в суставах, сильная одышка и беспричинное повышение температуры тела. По крайней мере, об этом говорят многие донецкие врачи, персонально лечившие последствия такой вакцинации "ихтамнетов". И поэтому медики первыми напрочь отказались от испытания на себе данных «спасительных» уколов и никому пробовать такое настоятельно не рекомендуют.