Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда

Ігор Петренко / Depo.ua

Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что отдельного фонда для борьбы с коронавирусом в следующем году не будет.



О том, что значительные средства из коронавирусного фонда, созданного весной, пошли не на борьбу с коронавирусом, стало известно не сегодня. И политики, и эксперты отмечали, что эти деньги тратятся на так называемое большое строительство, то есть на ремонт автодорог. Но чиновники продолжали убеждать, что средств хватит на все. Мол, нечего волноваться, все под контролем. И вдруг Счетная палата сообщила, что из сотни аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые планировали закупить за деньги из Фонда для борьбы с COVID-19, не приобретен ни один. Зато 54,1% средств этого фонда направили на ремонт и строительство дорог.

На фоне ежедневного роста заболеваемости коронавирусом и, как следствие, переполненности больниц инфицированными тема расходов из антиковидного фонда обострилась. А "Европейская солидарность" даже обратилась в НАБУ с требованием провести расследование расходования государственных средств на борьбу с коронавирусом. Депутаты "ЕС" также планируют обратиться в Административный суд относительно законности действий правительства по перераспределению этих средств. Сейчас, как заявила депутат Виктория Сюмар, денег критически не хватает для развертывания больниц третьей волны, закупки кислородных концентраторов и мотивации медицинских работников работать в этих больницах третьей волны.

Оппозиция на то и оппозиция, чтобы критиковать власть. А что же власть? Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подготовку к открытию временных госпиталей. Правда, не уточнил, где и за какие средства. Не отстает от министра и главный санврач Виктор Ляшко. По его словам, в Украине в настоящее время готовят потенциальных 50 тыс. коек для зараженных коронавирусом. Из них 12 440 имеют подведенный централизованный кислород. В то же время Ляшко добавил, что в планах Кабмина обеспечение кислородом 80% коек. Планы замечательные, но создается впечатление, что вчерашняя медиа-активность ответственных за медицину в стране была призвана сбить волну обвинений в адрес властей в неэффективности распределения средств из антиковидного фонда. Поэтому и начали открывать "потемкинские госпитали".

В свою очередь председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил: проект бюджета на 2021 год не предусматривает создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19. "Согласно представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, отдельного ковидного фонда как такового не предвидится. Есть отдельные статьи на вакцинацию (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард - на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава... 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока предполагается на следующий год", - отметил спикер. И пояснил: "В этом году мы создавали именно ковидний фонд, в марте, потому что мы понимали, что средств, предусмотренных для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 млрд был сформирован такой же фонд, Верховная Рада за него голосовала ".

Напомним: когда формировался этот фонд, депутаты согласились сократить расходы по очень многим статьям. Но при условии, что деньги пойдут исключительно на борьбу с пандемией. Зато, как оказалось, средства пошли не совсем туда. И теперь "слуги", ища выход из ситуации, объявляют, что в следующем году вообще никакого фонда не будет. То есть если не будет, то и нет основания проверять расходы из нынешнего?

На самом деле это худшее из объяснений. Куда лучше запустить на полную коронавирусный фонд, отчитываться о расходах из него каждой копейки и демонстрировать обществу, что эти траты дают результат. Но, видимо, есть проблема: если размах эпидемии будет расти, чиновникам придется снова обращаться к депутатам с просьбой увеличить финансирование фонда, а те обязательно спросят, на что потратили предыдущие 65 (или 66) миллиардов.

И еще одно. Ученые сейчас не берутся прогнозировать, когда закончится эпидемия, ведь нет даже полностью признанной всеми вакцины от страшной болезни. И чудо-лекарств против нее тоже. Но "зеленые" чиновники, похоже, думают, что после Нового года ковид исчезнет...