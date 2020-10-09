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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе

21:26 08.10.2020 |

Политика

 Виталий Портников / #Буквы

После первого с момента начала пандемии коронавируса "живого" саммита Украина - Европейский союз президент Владимир Зеленский в своей колонке для интернет-издания "Европейская правда" говорил о несомненном успехе встречи. Этот тезис также будет пытаться продать гражданам команда Владимира Зеленского, об этом будут писать близкие к власти журналисты и блогеры.

И действительно - почему бы не говорить об успехе? Итоговое заявление саммита полно оптимистических обещаний - в частности, о продлении безвиза для украинцев после окончания пандемии, о подписании уже в 2021 году соглашения об «открытом небе», что позволит увеличить количество авиарейсов между городами Украины и странами ЕС, о "промышленном безвизе", о возможности пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом для ускорения экономической интеграции нашего государства. Так что же ошибались те, кто считал этот саммит публичным поражением украинского президента? Никакой зрады быть не может!

Но возникает простой вопрос: а кто же так считал? Кто вообще считает, что на саммитах Украины и Европейского союза происходят серьезные реальные разговоры о действиях партнеров, а не куртуазные церемонии, которые должны подтвердить обоюдную заинтересованность?

Тех, у кого короткая память, хочу пригласить в Вильнюс 2013 года, когда от тогдашнего украинского президента Виктора Януковича ожидали подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Янукович пересек все возможные красные линии в отношениях с европейцами, он не выполнил своих обещаний, необходимых для того, чтобы подписать это соглашение - в частности, отказаться от ликвидации последствий избирательного правосудия, что должно было привести к освобождению Юлии Тимошенко. С этим авторитарным правителем, который однозначно ориентировался на Москву и не прислушался к собственному обществу, нельзя было даже садиться за стол переговоров, а тем более подписывать какие-то соглашения. Но лидеры стран Европейского союза уговаривали Януковича до последнего.

Если бы он не оказался, к счастью, таким идиотом - он подписал бы соглашение и приехал бы в Киев победителем. У нас была бы ассоциация с Европейским союзом, не было бы Майдана и войны с Россией, не было бы демократии, а был бы авторитаризм путинского образца, который к тому же помогал бы коррумпированным связям российских олигархов с их европейскими партнерами через украинское окно. По сути, это было то, что европейцы тогда предлагали Януковичу - и даже Тимошенко не надо было освобождать. Но повторяю, к счастью, он слушал не Меркель, а Путина, и просто побоялся, что соглашение в перспективе не позволит ему присоединить Украину к России. Вот и весь вильнюсский саммит, если серьезно. Согласитесь, что Зеленский заслуживает куда более позитивного отношения.

И именно поэтому итоги Брюссельского саммита имеют такой выразительный куртуазный характер. Само решение о продлении безвиза - это просто ничто, потому что совершенно не понятно, зачем это вообще декларировать. Украина пока еще не сделала ничего, чтобы можно было поставить ребром вопрос об отказе от безвизового режима для ее граждан. Одно дело - политические заявления, другое - институциональные решения, которые должны базироваться на процедурах. К тому же, никто сегодня не знает, когда реально закончится эпидемия и как будет восстановлен безвизовый режим. В ситуации, когда одни немецкие земли требуют от жителей других тест на коронавирус и решают не поселять в отелях жителей проблемных земель, говорить о какой-то ближайшей перспективе безвиза - абсолютный сюр. От того, что большинство украинцев просто не готово осознать ближайшие последствия пандемии для нашей обычной жизни, эти последствия меньше не становятся.

То же самое можно сказать о соглашении по "открытому небу". Это соглашение на столе у ​​европейцев уже много лет. Его не подписывали не потому, что Украина там чего-то не выполнила, а потому, что Великобритания и Испания не могли договориться между собой о воздушном пространстве Гибралтара. Теперь Великобритания решила покинуть ЕС (с этой точки зрения нам просто повезло, потому что иначе это соглашение еще 10 или 20 лет никто не подписывал бы) - и Евросоюз обещал подписать соглашение на этом саммите.

Но не подписал, потому что европейцы не успели до конца договориться с британцами о процедуре развода и неизвестно, вообще успеют ли. Но если успеют и все процедурные моменты между Великобританией и Евросоюзом будет урегулированы, соглашение подпишут в следующем году. Тоже нет на данный момент существенного значения. Так как увеличение количества рейсов является важным только тогда, когда будет преодолена пандемия, заработает безвиз, начнут восстанавливаться авиационная и туристическая отрасли. Совершенно не понятно, зачем увеличивать количество рейсов, если на них некому летать. И это, кстати, касается не только самого безвиза, но и состояния европейской и украинской экономик.

И если уж продолжать тему экономики, надо отметить, что пересмотр соглашения об ассоциации и "промышленного безвиза", которые улучшат условия украинской интеграции в европейский рынок, действительно очень важны - но для этого нужно обеспечить реальный рост самой украинской экономики, которая, по заключению ведущих международных институтов, не спешит восстанавливаться после пандемии, или, если быть точным - во время пандемии.

И здесь мы переходим к главному моменту этого саммита - макроэкономической помощи Украине.

Так вот, этой макроэкономической помощи не будет до того самого момента, пока в Евросоюзе не убедятся, что украинская власть готова обеспечить независимость антикоррупционных структур и провести честную процедуру избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

И здесь мы возвращаемся ко всем сигналам, раздававшимся, когда парламентское большинство создало для избрания этого руководителя комиссию, большинство членов которой является очевидно лояльными к президентскому Офису и не имеют никакого отношения к антикоррупционной деятельности.

Вот тогда и говорили, что такое решение угрожает безвизу, что Украина не выполняет своих обязательств и тому подобное. Но вот безвиз как раз будет, а денег не будет. Ни от Европейского союза, ни от МВФ, представители которого как раз и занимаются мониторингом соответствия действий украинской власти ее предыдущим обязательствам. При этом сам Владимир Зеленский утверждает, что конкурс на руководителя САП - который, очевидно, будет удивительно независимым от украинского президента, как и все другие прокуроры, да - будет продолжаться несколько месяцев, так много желающих занять это место.

Ну так вот столько, сколько будет длиться этот конкурс и сколько не будет уверенности, что окружение Зеленского не протягивает на эту должность очередную куклу, которой сможет манипулировать президент и связанные с ним олигархические кланы, столько, вероятно, и не будет финансовой помощи. Необходимой украинскому правительству в ситуации, в которой оказались сегодня наша экономика. И это договоренность о том, что сначала независимость антикоррупционных структур, а затем деньги - это и есть единственный реальный итог саммита в Брюсселе. А все остальное - протокольная пыль, не имеющая никакого реального значения. Не имеющая никакого реального значения ни для кого, кроме одного человека.

И этот человек - вовсе не Владимир Зеленский. Для Зеленского все эти итоги для поговорить и покрасоваться, показать какой он прекрасный европеец, не то что Порошенко и вообще Украина уже скоро будет в Европейском союзе, Зеленский это сам сказал собеседникам на закрытой встрече, нам только нужна четкая программа такого присоединения. Для Зеленского такие слова просто ничего не стоят, это как какой-то сценарий, который он снова озвучивает на телевидении.

А вот человек, для которого все эти итоги имеют значение - это Владимир Путин. Российский президент просто убеждается, что его украинский коллега, так не желающий его обижать и всегда очень осторожно говорящий о нем лично и о его политических действиях, на самом деле делает все возможное, чтобы оторвать Украину от матушки России и ускорить ее интеграцию в проклятый Запад. Возникает вопрос - зачем тогда договариваться о чем-то с этим Зеленским, зачем останавливать войну, когда любой компромисс приведет только к тому, что Зеленский быстрее убежит к своим буржуям?

Это я, конечно, не для того, чтобы призвать Зеленского прекратить заниматься европейской интеграцией, если он хочет договориться с Путиным. Это я к тому, понимает ли вообще сам Зеленский, что любой его диалог с европейскими лидерами и его оптимистические заявления об ускорении европейской интеграции Украины делают невозможным любой компромисс в отношениях с Россией, прекращение войны в Донбассе и восстановление территориальной целостности Украины? Осознает ли украинский президент, что это взаимосвязанные понятия, и Путин начал эту войну как раз для того, чтобы не допустить интеграции Украины к цивилизованный мир?
 

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