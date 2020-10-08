Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса

Юрий Вишневский / Деловая столица

Владимир Зеленский попал на крючок, за который его могут дергать не только украинские игроки, но и западные партнеры. Крючок этот вроде маленький, но глубокий. Имеются в виду пресловутые «пленки Тищенко», вторую серию которых обнародовал внефракционный нардеп Гео Лерос утром 7 октября.

Новые пряники и кнуты от Запада

Прежде всего отметим, зачем западным партнерам мог понадобиться крючок лично для Зеленского. Раньше главным пряником в общении с Киевом были дешевые кредиты от МВФ и ЕС, а главным кнутом - угроза лишить этого пряника. В июне Украина получила от МВФ первый транш в размере $2,1 млрд по новой программе Stand-by. Но сейчас сотрудничество с МВФ зависло. Кроме того, в июле Украина подписала с ЕС соглашение об 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Однако этих денег Киев пока что не получил. На саммите Украина - ЕС 6 октября Зеленскому пояснили, что в ближайшие месяцы денег не будет. В совместном заявлении по итогам саммита констатируется: «Мы подтвердили приоритетность поддержания макроэкономической стабильности Украины, соблюдения обязательств перед МВФ и реализации всех среднесрочных условий, согласованных в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС». То есть сначала Украина должна выполнить свои обязательства перед МВФ и ЕС, а затем уже будут кредиты.

Таким образом, в данный момент западным партнерам нужны в диалоге с Киевом другие пряники и кнуты. Судя по итогам саммита Украина - ЕС, в качестве пряника теперь используются обещания сохранить безвиз и начать переговоры по «промышленному безвизу» (в совместном заявлении говорится о начале миссии ЕС по предварительной оценке готовности Украины к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции). Однако угрожать Киеву отменой безвиза и лишением перспектив «промышленного безвиза» ЕС сейчас не будет. Поскольку не желает оттолкнуть украинцев от себя и толкнуть их в объятия Москвы.

Поэтому кнут для Киева будет другой. И он будет применяться лично к Зеленскому.

Опасность лично для Зеленского

Если сказать одной фразой, то сейчас Зеленский оказался перед перспективой, что его перестанут обвинять в том, что он недостаточно борется с коррупцией, а начнут обвинять в том, что он коррупцию возглавляет. Но прежде чем использовать этот кнут для воспитания, сначала воспитуемого подцепят за крючок. В качестве такого крючка как раз и могут быть использованы «пленки Тищенко», которые порционно обнародуются Леросом.

На записях, по утверждению Лероса, фигурируют замглавы парламентской фракции «слуг народа» Николай Тищенко и так называемый «смотрящий за Киевом» Денис Комарницкий. Однако Лерос не ограничивается ударом по ним. В своем видеоблоге он акцентирует на том, что якобы Тищенко и Комарницкий сотрудничают с Иваном Бакановым - главой СБУ и близким другом Зеленского. На записях человек с голосом, похожим на голос Комарницкого, жалуется, что Лерос не публикует полученный им официальный ответ СБУ. «Он написал вместе с замом Баканова, Наумовым, мне ответ от СБУ, и обижается, что я это не опубликовал. Теперь вам понятно, что эта ОПГ работает вместе с СБУ», - прокомментировал Лерос.

Вечером 7 октября Лерос обратился непосредственно к президенту: «Владимир Зеленский, откуда "смотрящий за Киевом" знает о письме Баканова на меня, которое я нигде не публиковал? Может, потому что вы с кварталовцем Бакановым и господином Комарницким одна ОПГ? Уважаемые продажные шкуры, если Тищенко или Комарницкому что-то надо от СБУ, то они получают настоящий консьерж-сервис, когда их с почестями завозят во внутренний двор СБУ на оперативном авто Службы безопасности, сливают дела против вашей ОПГ и фабрикуют дела на оппонентов! Это ваше истинное лицо!».

Если бы Лерос был отщепенцем-одиночкой, тогда Банковая, конечно, могла бы не обращать внимания на его вскрики. Но проблема Зеленского в том, что Лерос - отнюдь не одиночка. Это факт хотя бы ввиду того, что ему кто-то принес пленки. Сам Лерос говорит, что это запись прослушки Комарницкого, которую ему передал «один честный офицер СБУ». Но на Банковой подозревают, что запись попала к Леросу из НАБУ (СБУ могла осуществлять прослушку именно по просьбе НАБУ). И Банковой остается только догадываться, согласовывало ли НАБУ эту утечку информации со своими западными контактерами (или наоборот, пытается ли НАБУ использовать своих западных контактеров для раскрутки «пленок Тищенко» и комментариев Лероса).

Новые конфликты между "слугами народа"

Конечно, за этот крючок пытаются дергать и украинские игроки. Telegram-канал «Резидент» поделился, например, такой версией: «Наш источник в ОП рассказал, что нардеп Тищенко стал объектом информационной атаки, цель которой - ослабить влияние главы Офиса президента. Кварталовцы и соросята объединились против Ермака, который усилил свой аппаратный вес». Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак, как он сам признавался, является кумом Тищенко (крестил его первого сына).

«Пленки Тищенко» уже вызвали бунт во фракции «слуг народа». Так, Богдан Яременко требует реакции партии на «пленки Тищенко» и пригрозил выйти из партии, поскольку «быть подчиненным» Тищенко он считает «ниже своего достоинства». Денис Маслов, в свою очередь, отмечает, что по каждому новому видео можно открывать уголовное производство.

На записях в качестве объекта неудовольствия Тищенко и Комарницкого фигурирует, кроме Лероса, еще и нардеп Александр Дубинский. «Денис Комарницкий в разговоре с замглавы фракции Николаем Тищенко говорит, что нужна "программа по Дубинскому и Леросу". С нетерпением жду продолжения расшифровок так называемых пленок Тищенко. Очень интересно, что они там с Комаром придумали. Как только выясню - сразу буду отвечать», - заявил Дубинский 2 октября, когда вышла первая серия записей. Вторая серия уже вышла, но Дубинский пока молчит.

Последствия для Тищенко и Ермака

В то же время не исключено, что последствием «пленок Тищенко» станет изгнание Тищенко с поста замглавы фракции. Telegram-канал «Темный Рыцарь» рассказал, что «Все силы Офиса президента брошены на то, чтобы сохранить должность замглавы фракции за Николаем Тищенко. Должность никто не забирает, но никто не хочет быть в Колиной фракционной группе, в связи с чем решено перетасовать всю фракцию, чтобы выдать ему новых людей. Другие замы Арахамии в бешенстве, не хотят отдавать своих, рядовые депутаты в бешенстве, оскорбленные тем, что их, словно собак на рынке, куда-то перемещают без их согласия. Зачем это все нужно, кроме как для спасения Коли, никто объяснить не может, но все согласны, что ничего тупее, чем затеять это перед голосованием за бюджет - не придумать».

В свою очередь,Telegram-канал «Легитимный» передает, со ссылкой на свой источник на Банковой, что «в ОП смотрят ролики Гео Лероса и пытаются выработать контрмеры, но на данный момент не придумали ничего толкового, кроме как забиться в глухую любимую оборону с игнорированием темы. Наш источник сообщает, что пока обсуждались самые актуальные месседжи для применения прямой контрмеры против разоблачительных видеоблогов Гео Лероса: 1) все эти записи - это подделка голоса Комарницкого и Тищенко с применением технологий нейронной сети с моделированием "любого голоса"; 2) это "дублеры" с похожими голосами, которых записывали, а после накладывали шумы, чтобы придать этим записям эффект "прослушки". Главная проблема ОП и околоОПэшной тусовки бизнесменов, которые фигурируют на записях - это нехватка креативных кадров и жадность. Ребята не могут решить, кто будет этим заниматься, кто будет платить за пиар-кампанию по "отбеливанию" друг друга. Вся пиар-кампания оценивается в сумму от $50 тыс. и более».

Ну и для баланса приведем комментарий Telegram-канала «Очки Баканова». «Главный информационщик Ермака Михаил Подоляк плачется в своем ФБ: "Позитива не будет. Потому что не нужен. Почти никому. Одним, потому что уже не могут не лгать. Другим, потому что слушают первых и по-сектантски верят в то, что обязательно все будет плохо..." Это забавно. Потому что именно информационщик отвечает за "позитив". Хотя Мишу понять можно. Сложно продвигать позитив, когда твой хозяин Ермак постоянно лажает, когда Зеленского фактически представляют и подставляют такие персонажи, как Тищенко или Комарницкий. Когда глава СБУ Баканов перед тем же Тищенко ходит на полусогнутых. Не плачь, Миша, позитива нет», - утешает канал.

Как видим, в окружении Зеленского «пленки Тищенко» уже стали инструментом внутривидовой борьбы за выживание. И в этом качестве они будут использоваться независимо от местных выборов (на самом деле «пленки Тищенко» малоизвестны в народе и вряд ли сильно повлияют на настроения избирателей). Как минимум, уже ослабли позиции Тищенко внутри партии «Слуга народа» (где он возглавляет столичную парторганизацию) и внутри ее парламентской фракции. А если Тищенко станет совсем токсичным, это может стать дополнительным аргументом против Ермака.

