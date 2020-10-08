Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть

17:48 08.10.2020 |

Политика

 Вадим Денисенко / Деловая стоилца

Сенсационная новость - коррупционеры решили взорвать судью во дворе ВАКС, зная, что его там гарантированно не было.

Хоть это и звучит абсурдно, по меньшей мере так утверждают в самом ВАКС, очевидно - в рамках медийной кампании накануне принятия решения Конституционного суда о законности создания самого ВАКС.

Лавры Шокина, на которого перед отставкой будто покушались с тепловизором, а затем едва не лично Байден травил его ртутью, на дают покоя судьям ВАКС накануне вероятного принятия Конституционным судом решения о неконституционности закона об антикоррупционном суде.

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда произошел взрыв - на месте, где обычно паркует автомобиль судья, председательствующий в деле. Этот инцидент стал последним эпизодом, который убедил судей в согласованном вмешательстве со стороны адвокатов (?) Мартыненко (?!?), отметили в суде. Дословно: "Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное выше является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу. Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу как вмешательство в деятельность судей".

Проговорим этот абсурд еще раз: адвокаты Мартыненко якобы хотели взорвать машину судьи, которой гарантированно не было ночью во дворе ВАКС, чтобы вмешаться в деятельность судей по делу, которое разваливается в ВАКС через криво слепленное НАБУ и САП обвинение. Параллельно судья ВАКС обвинила руководителя ЦПК Шабунина в давлении на судей и заявила, что ВАКС независимый от НАБУ и САП.

Чтобы понять, что происходит в этом театре абсурда, надо учесть события, которые происходят на фоне этих мягко говоря странных заявлений.

Конституционный суд vs ВАКС

22 июля в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов относительно конституционности Закона "О Высшем антикоррупционном суде". Нардепы считают, что оспариваемый закон не соответствует украинской Конституции, а его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов функционирования судоустройства в нашей стране и сужения прав судей по их независимости и неприкосновенности. Сейчас суд как раз приступил к рассмотрению этого дела.

ВАКС с большой вероятностью окажется вне правового поля. Почему? Потому что в аналогичном представлении о назначении директора НАБУ Сытника суд принял решение о неконституционности такого назначения: Сытник сейчас "подвешенный", пока президент не принял политического решения по нему. Хотя в наших широтах возможно все: украинские суды славятся принятием абсолютно противоположных решений по аналогичным делам.

Вопрос: кому выгоден "неудавшийся теракт" во время слушания дела в Конституционном суде?

Существует конфликт между НАБУ и ВАКС по делу "Роттердам +"

В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам +". После этого судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".

Дело полностью провалило НАБУ, так и не сумев при проведении досудебного следствия доказать нанесения кому-то ущерба от применения формулы. Но руководитель ЦПК Виталий Шабунин, неизменный медийный рупор директора НАБУ Сытника, пишет пост, в котором обзывает прокурора САП "дешевым", а судью ВАКС - "паршивой овцой", которая "продает справедливость".

В свою очередь судья ВАКС Вера Михайленко делает резкое политическое заявление в адрес Шабунина: «Судьи ВАКС независимы в принятии судебных решений и будут оставаться такими несмотря на негативное, а иногда провокационное отношение отдельных лиц к деятельности суда... Нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма осуществления правосудия". И в сторону самого Сытника:" Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Судя по всему, нам показывают, что началась внутренняя война между ВАКС, НАБУ и САП. Есть ли она на самом деле - вопрос открытый.

Война внутри ВАКС

Между тем очень похоже, что война происходит внутри ВАКС между группами влияния. Не забываем, что в аналогичных делах ВАКС может или отказывать в избрании меры пресечения (как в делах против Клименко или Клюева), или выбирать эту меру (как в деле Бахматюка). Не забываем о "тройке судей Сытника", к которым по странному стечению при автоматическом распределении дел попадают все дела, интересующие директора НАБУ. Или то, что решение "не своих" судей ВАКС НАБУ потом гарантированно "отыгрывает" в лояльной Апелляционной палате ВАКС. Наконец, не забываем, что НАБУ - главный "держатель компромата" в стране благодаря бесконтрольности и раздутым полномочиями. Сколько часов записей телефонных разговоров судей лежит на одном сервере с записями судьи Вовка, экс-руководителя САП Холодницкого или родственников Ермака, одному Сытнику известно.

Медийная кампания ВАКС

Политические заявления ВАКС по НАБУ, САП и Шабунину, как и странные заявления о взрывчатке, подложенной под отсутствующую машину судьи адвокатами Мартыненко, говорит о том, что кто-то начал координировать медийную кампанию ВАКС. Это кампания по созданию имиджа ВАКС как «независимой» структуры, без которой борьба с коррупцией полностью провалится. И почерк очень знакомый: подобным образом систему защиты выстраивали и Сытник, и Шабунин. Насчет "войны ВАКС, НАБУ и САП" стоит обратить внимание не только на заявления ВАКС, но и реакцию на них Сытника и Шабунина.

Обычно при "наездах" на Сытника первым включается Шабунин. Здесь он сохраняет молчание. Ни поста на "Фейсбуке", ни колонок на "Украинской правде" и "Новом времени", ни получасовых спичей на "24 канале" - ничего. Также по защите Сытника обычно отрабатывают семь-восемь лояльных изданий, группы блогеров (преимущественно из партии "Демократический топор»). Ничего подобного после заявлений ВАКС мы не видим. Почему? Потому что это не соответствует, очевидно, целям кампании. Зато целям кампании соответствует "поднятие градуса" со взрывом и обвинением Мартыненко. Так формируется образ "настоящих антикоррупционеров - ВАКС", которых злобные коррупционеры хотят убрать руками Конституционного суда. Аудитория, на которую направлена эта кампания, кстати, довольно узкая - это Офис президента. Но история "взрывчатку подложили адвокаты Мартыненко" - это перегиб. В этом просто никто не поверит.

Для Сытника в этой кампании тоже есть один бесспорный интерес: комедия о якобы "конфликте" по делу "Роттердам +" направлена на оправдание Сытника за провал дела. А так и ВАКС дело закрыл, и Сытник бы ни при чем. И при показательной видимости конфликта Сытник сохраняет влияние на свою "тройку судей", на удобную Апелляционную палату. Вообще в этой истории с решениями Конституционного суда и Сытник, и ВАКС находятся в одной упряжке. Их интерес: убедить Зеленского не трогать их.

И у них это, похоже, выходит: в Брюсселе Зеленский продемонстрировал неготовность принимать политические решения относительно этих структур. Что будет результатом такой неготовности? Индульгенция антикоррупционной тройке НАБУ, САП и ВАКС на имитацию борьбы с коррупцией и выборочное правосудие.
 

ПО РУБРИКАМ

17:57 Депозитные ставки для физлиц 08.10.20

16:21 Количество страховщиков-нарушителей нормативов выросло – НБУ

13:37 Доллар 8 октября стабилен к мировым валютам в ожидании статистики из США

13:33 В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

13:20 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)

12:53 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.10.20

12:48 Справочный курс гривны 8 октября повышен на 3,81 коп до 28,2865 грн/$1

12:31 Фондовые биржи АТР 8 октября закрылись в основном ростом на оптимизме из США

11:35 МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления

11:15 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.10.20

11:08 Остаток средств на корсчетах банков 08.10.20

11:06 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.10.2020

10:57 НБУ введет новые требования к банкам

10:49 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.10.2020

10:33 Золото слабо дорожает 8 октября на ожиданиях по стимулированию экономики США

• дальше…

18:16 Великобритания согласовали кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной

17:17 ЕБА опасается возобновления проверок во время карантина для агрессивного наполнения бюджета

15:28 Мировые цены на нефть 8 октября растут на опасениях вокруг предложения сырья

13:33 В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

13:20 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)

12:45 Автогаз продолжает дорожать в рознице 8 октября

10:33 Золото слабо дорожает 8 октября на ожиданиях по стимулированию экономики США

09:22 До конца года цены на хлеб вырастут на 15% – ассоциация

09:04 Импорт бензинов в сентябре сократился на 20%

08:24 В мелком опте 7 октября повысились цены на бензины А-92 евро, А-95 евро

• дальше…

18:16 Великобритания согласовали кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной

17:37 Глобальная Британия и российский сарказм. Почему визит Зеленского в Лондон стал знаковым событием

16:56 Ватикан потратил полученные пожертвования на деривативы, привязанные к кредитоспособности Hertz

15:38 Активный спрос на китайские активы укрепляет роль юаня на международных рынках - эксперты

15:34 Власти Сингапура разрешат «круизы в никуда»

13:03 Ошибки резидентов. Зачем московские чекисты охотятся на Тихановскую

10:54 США ужесточили выдачу рабочих виз для IT-специалистов

10:40 Дебаты кандитатов в вице-президенты США доказали полное расхождение их взглядов

08:29 Всемирный экономический форум из-за пандемии «переезжает» с Давоса в Люцерн

08:22 Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

07.10 Франция планирует наказывать за «сертификаты» о подтверждении девственности

07.10 Китай задействовал цифровой юань в сделках на $162 млн

07.10 В Италии будут штрафовать до 1000 евро за пребывание без маски на улице

07.10 В ЕС осудили планы Северного Кипра открыть заброшенный курорт на ничейной земле

07.10 Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS

• дальше…

12:48 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

10:48 В Украине появилась первая социальная сеть скидок

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

30.09 «Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры

30.09 Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

29.09 В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране

29.09 Кабмиин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

28.09 В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

23.09 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

• дальше…

18:16 Великобритания согласовали кредитные гарантии до 2,5 млрд фунтов для торговли с Украиной

17:54 Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса

17:48 Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть

17:37 Глобальная Британия и российский сарказм. Почему визит Зеленского в Лондон стал знаковым событием

13:54 Пленки Лероса: Почему Ермак с Тищенко останутся «в законе»

13:45 Новая СДПУ(о) для нового Кучмы. Какое будущее готовит Коломойский для Зеленского при помощи «За майбутнє»

12:48 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы

08:22 Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ

08:17 Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выдавил победу из саммита Украина-ЕС

07.10 Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву

07.10 СБУ будет просить Раду восстановить налоговые проверки на предприятиях

07.10 Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ

07.10 От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС

07.10 Евросоюз согласился обновить Соглашение об ассоциации с Украиной

06.10 Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев

• дальше…

16:43 Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим

16:02 Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ

11:03 Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет

08:39 Mercedes-Benz откажется от «механики» и перейдет на универсальные платформы

07.10 Sony разобрала PlayStation 5: жидкий металл, «турбина», незаменяемый SSD и прочее

07.10 Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины

07.10 Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка

06.10 SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался

06.10 Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем

06.10 SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали

06.10 Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций

06.10 Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске

06.10 Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки

06.10 Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely

06.10 Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно