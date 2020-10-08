Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть

Вадим Денисенко / Деловая стоилца

Сенсационная новость - коррупционеры решили взорвать судью во дворе ВАКС, зная, что его там гарантированно не было.

Хоть это и звучит абсурдно, по меньшей мере так утверждают в самом ВАКС, очевидно - в рамках медийной кампании накануне принятия решения Конституционного суда о законности создания самого ВАКС.

Лавры Шокина, на которого перед отставкой будто покушались с тепловизором, а затем едва не лично Байден травил его ртутью, на дают покоя судьям ВАКС накануне вероятного принятия Конституционным судом решения о неконституционности закона об антикоррупционном суде.

В ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда произошел взрыв - на месте, где обычно паркует автомобиль судья, председательствующий в деле. Этот инцидент стал последним эпизодом, который убедил судей в согласованном вмешательстве со стороны адвокатов (?) Мартыненко (?!?), отметили в суде. Дословно: "Заключительным шагом, который дал судьям уверенность в том, что указанное выше является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу. Учитывая все обстоятельства, коллегия судей ВАКС расценивает действия сторон по данному делу как вмешательство в деятельность судей".

Проговорим этот абсурд еще раз: адвокаты Мартыненко якобы хотели взорвать машину судьи, которой гарантированно не было ночью во дворе ВАКС, чтобы вмешаться в деятельность судей по делу, которое разваливается в ВАКС через криво слепленное НАБУ и САП обвинение. Параллельно судья ВАКС обвинила руководителя ЦПК Шабунина в давлении на судей и заявила, что ВАКС независимый от НАБУ и САП.

Чтобы понять, что происходит в этом театре абсурда, надо учесть события, которые происходят на фоне этих мягко говоря странных заявлений.

Конституционный суд vs ВАКС

22 июля в Конституционный суд Украины поступило представление 49 народных депутатов относительно конституционности Закона "О Высшем антикоррупционном суде". Нардепы считают, что оспариваемый закон не соответствует украинской Конституции, а его правоприменение приводит к нарушению гарантированных Конституцией принципов функционирования судоустройства в нашей стране и сужения прав судей по их независимости и неприкосновенности. Сейчас суд как раз приступил к рассмотрению этого дела.

ВАКС с большой вероятностью окажется вне правового поля. Почему? Потому что в аналогичном представлении о назначении директора НАБУ Сытника суд принял решение о неконституционности такого назначения: Сытник сейчас "подвешенный", пока президент не принял политического решения по нему. Хотя в наших широтах возможно все: украинские суды славятся принятием абсолютно противоположных решений по аналогичным делам.

Вопрос: кому выгоден "неудавшийся теракт" во время слушания дела в Конституционном суде?

Существует конфликт между НАБУ и ВАКС по делу "Роттердам +"

В августе прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, курирующий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам +". После этого судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая отказала экс-нардепу Виктору Чумаку в удовлетворении жалобы на постановление прокурора САП Пономаренко о закрытии производства по "Роттердам +".

Дело полностью провалило НАБУ, так и не сумев при проведении досудебного следствия доказать нанесения кому-то ущерба от применения формулы. Но руководитель ЦПК Виталий Шабунин, неизменный медийный рупор директора НАБУ Сытника, пишет пост, в котором обзывает прокурора САП "дешевым", а судью ВАКС - "паршивой овцой", которая "продает справедливость".

В свою очередь судья ВАКС Вера Михайленко делает резкое политическое заявление в адрес Шабунина: «Судьи ВАКС независимы в принятии судебных решений и будут оставаться такими несмотря на негативное, а иногда провокационное отношение отдельных лиц к деятельности суда... Нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма осуществления правосудия". И в сторону самого Сытника:" Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Судя по всему, нам показывают, что началась внутренняя война между ВАКС, НАБУ и САП. Есть ли она на самом деле - вопрос открытый.

Война внутри ВАКС

Между тем очень похоже, что война происходит внутри ВАКС между группами влияния. Не забываем, что в аналогичных делах ВАКС может или отказывать в избрании меры пресечения (как в делах против Клименко или Клюева), или выбирать эту меру (как в деле Бахматюка). Не забываем о "тройке судей Сытника", к которым по странному стечению при автоматическом распределении дел попадают все дела, интересующие директора НАБУ. Или то, что решение "не своих" судей ВАКС НАБУ потом гарантированно "отыгрывает" в лояльной Апелляционной палате ВАКС. Наконец, не забываем, что НАБУ - главный "держатель компромата" в стране благодаря бесконтрольности и раздутым полномочиями. Сколько часов записей телефонных разговоров судей лежит на одном сервере с записями судьи Вовка, экс-руководителя САП Холодницкого или родственников Ермака, одному Сытнику известно.

Медийная кампания ВАКС

Политические заявления ВАКС по НАБУ, САП и Шабунину, как и странные заявления о взрывчатке, подложенной под отсутствующую машину судьи адвокатами Мартыненко, говорит о том, что кто-то начал координировать медийную кампанию ВАКС. Это кампания по созданию имиджа ВАКС как «независимой» структуры, без которой борьба с коррупцией полностью провалится. И почерк очень знакомый: подобным образом систему защиты выстраивали и Сытник, и Шабунин. Насчет "войны ВАКС, НАБУ и САП" стоит обратить внимание не только на заявления ВАКС, но и реакцию на них Сытника и Шабунина.

Обычно при "наездах" на Сытника первым включается Шабунин. Здесь он сохраняет молчание. Ни поста на "Фейсбуке", ни колонок на "Украинской правде" и "Новом времени", ни получасовых спичей на "24 канале" - ничего. Также по защите Сытника обычно отрабатывают семь-восемь лояльных изданий, группы блогеров (преимущественно из партии "Демократический топор»). Ничего подобного после заявлений ВАКС мы не видим. Почему? Потому что это не соответствует, очевидно, целям кампании. Зато целям кампании соответствует "поднятие градуса" со взрывом и обвинением Мартыненко. Так формируется образ "настоящих антикоррупционеров - ВАКС", которых злобные коррупционеры хотят убрать руками Конституционного суда. Аудитория, на которую направлена эта кампания, кстати, довольно узкая - это Офис президента. Но история "взрывчатку подложили адвокаты Мартыненко" - это перегиб. В этом просто никто не поверит.

Для Сытника в этой кампании тоже есть один бесспорный интерес: комедия о якобы "конфликте" по делу "Роттердам +" направлена на оправдание Сытника за провал дела. А так и ВАКС дело закрыл, и Сытник бы ни при чем. И при показательной видимости конфликта Сытник сохраняет влияние на свою "тройку судей", на удобную Апелляционную палату. Вообще в этой истории с решениями Конституционного суда и Сытник, и ВАКС находятся в одной упряжке. Их интерес: убедить Зеленского не трогать их.

И у них это, похоже, выходит: в Брюсселе Зеленский продемонстрировал неготовность принимать политические решения относительно этих структур. Что будет результатом такой неготовности? Индульгенция антикоррупционной тройке НАБУ, САП и ВАКС на имитацию борьбы с коррупцией и выборочное правосудие.