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АНАЛИТИКА

Глобальная Британия и российский сарказм. Почему визит Зеленского в Лондон стал знаковым событием

17:37 08.10.2020 |

Политика, Мир

 Владислав Гирман / Деловая столица

Сотрудничество Киева с Лондоном складывается естественно: обеим сторонам оно выгодно и в ценностном смысле, и в прагматическом.

Президент Владимир Зеленский из Брюсселя, с "полей" 22 саммита Украина-ЕС, отправился на туманный Альбион, где не только встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, но и поприсутствовал (и также примет личное участие) при заключении ряда стратегических соглашений, которые в перспективе могут существенно изменить позиции как Украины, так и, собственно, Великобритании.

Так, он побывал на авианосце Королевских ВМС Prince of Wales, на борту которого министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между странами, в частности в оборонном секторе.

В рамках этого соглашения Лондон выделит Украине 1,25 млрд фунтов стерлингов.

На какие цели, пресс-служба президента пока не сообщает. Однако, по сведениям "Европейской правды", этот меморандум станет шагом к формированию нашего москитного флота в Черном и Азовском морях - британцы совместно с неким украинским предприятием обеспечат ВМС Украины современными ракетными катерами.

Первые два корпуса, пишет издание, изготовят на британской верфи, а затем уже весь цикл производства будет осуществляться в Украине.

А эти 1,25 млрд - кредит на 10 лет, которые пойдут на строительство катеров и подготовку инфраструктуры Очакова для их развертывания.

Данные "Европравды" подтверждаются еще августовским материалом "Думской" о предложении Уоллеса, посетившего летом Украину, строить катера по британскому проекту.

Более того, Уоллес, как сообщается, предлагал в качестве вооружения на этих кораблях использовать украинские крылатые противокорабельные ракеты "Нептун", которые успешно прошли испытания (к слову, береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун" уже поставлен на вооружение. Соответствующий приказ Таран подписал примерно за неделю до визита британского министра).

Изначально ракетами "Нептун" планировали оснастить катера проекта "Веспа" либо "Лань", которые были разработаны заводом "Кузница на Рыбальском". Однако на имущество "Кузни", проданной Петром Порошенко Сергею Тигипко, как известно, наложен арест.

Т.е. ракеты есть, а морской платформы для них нет. Точнее, до визита украинской делегации в Лондон не было даже на стадии утверждения. Это огромный плюс, который себе в актив могут занести и Зеленский, и Таран, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Хотя нельзя не заметить, что в администрации Зеленского, расходы на содержание которой выросли на 40%, похоже решили "строить" украинскую армию на чужие деньги, сократив на 127 млн грн в бюджете-2021 г. расходы украинской казны на вооруженные силы.

Но и это еще не все. Помимо дополнительно выделенных Британией 5 млн фунтов гуманитарной помощи для "финансирования потребностей внутренне перемещенных лиц и громад на оккупированном Донбассе", глава МВД Украины Арсен Аваков договорился с советником премьера по международным делам Дэвидом Куорри разработать "совместный план противодействия гибридной войне России".

И вишенка на торте - сегодня, 8 октября, Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали еще один крайне важный документ - Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Базисом для него являются положения действующего Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Документ, согласно сообщению на сайте правительства Великобритании, касается таких сфер, как торговля, оборона и политическое сотрудничество. Оно включает в себя соглашение о свободной торговле товарами и услугами, с прописанными пошлинами и квотами.

Джонсон перед встречей с Зеленским подчеркнул, что соглашение "знаменует начало новой главы в наших отношениях".

"Эта глава обеспечит повышенную безопасность и процветание для народа и Великобритании, и Украины", - говорится в пресс-релизе.

Глобальная Британия

Это высказывание Джонсона - ключевое для понимания заинтересованности Лондона в развитии тесного сотрудничества с Украиной.

После брекзита Лондон весьма интенсивно взялся за реализацию концепции "Глобальной Британии", фундаментом для которой являются как 53 страны-участницы Содружества (бывшие британские колонии), так и государства, в состав Содружества не входящие.

Лондону нужны союзники и партнеры в разных уголках планеты. Причем такие, которые на аффилированы с Вашингтоном или Брюсселем.

С американскими друзьями у Британии отношения отличные, но необходимо и собственные геополитические и геоэкономические амбиции реализовать.

А в Европейском союзе доминируют либо Франция, либо Германия, в зависимости от ситуации, и, как, в частности, наглядно показала эпопея с брекзитом, они будут оказывать сопротивление любым поползновениям бывшего члена ЕС.

Правда, дискриминационная в отношении "новых членов" политика Берлина и Парижа (по крайней мере таковой ее считают, к примеру, в Варшаве) способствует формированию в Восточной Европе достаточного мощного, оппозиционно настроенного к Брюсселю и Берлину с Парижем, межгосударственного образования, ориентирующегося на США.

Лондон там тоже может урвать свой кусок пирога. Что же до Украины, она отлично подходит на роль союзника Великобритании в столь стратегически и геополитически важном регионе.

Чтобы найти подход к потенциальным союзникам, британцам нужно укреплять и всячески демонстрировать свой международный авторитет. А это стоит денег.

И Соединенное Королевство готово их тратить. Что, как видим, и показал визит Зеленского и заключенные украинской делегацией соглашения.

Понятное дело, продвижение Лондоном концепции "Глобальной Британии" только на руку Украине, поскольку представляет собой сценарий, сопутствующий евроинтеграции. Против которой в Британии на самом деле ничего не имеют.

Британцы, а точнее адепты брекзита, как верно заметил в интервью "Голосу Америки" предшественник Кулебы, ныне посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, не выступают против евроинтеграции других стран, в том числе Украины. Наоборот, считают, что она может быть выгодна.

Еще один плюс укрепления сотрудничества с Великобританией - в том, что оно существенно расширяет евроатлантические связи Киева.

Соединенные Штаты остаются ключевым союзником Украины. Однако сейчас у руля в Вашингтоне человек, который, следует признать, смог существенно ослабить действующую там государственную систему сдержек и противовесов.

И неизвестно, как далеко Дональд Трамп намерен и сможет зайти, если одержит победу на предстоящих выборах. Это, в свою очередь, создает трудности для прогнозирования будущих отношений Украины с Вашингтоном. Кроме того, стиль внешней политики Британии и США очень сильно отличается.

Вашингтон не брезгует настойчивым навязыванием своей повестки дня. Грубо говоря, его внешнеполитическая парадигма напоминает московскую: кто платит - тот и музыку заказывает.

Британская же лучше описывается следующим подходом: "Если музыка нам не понравится, платить не будем". Лондон не станет диктовать, кого следует назначить на тот или иной пост. Может посоветовать, конечно. Но если совет не примут, Британия просто сделает некоторые выводы с проекцией на будущее.

До этого момента британцы готовы быть щедрыми, особенно если таким образом они усиливают свои позиции на международной арене. Готовы предоставлять свои технологии, включая оборонные. Это раз.

Два: выход украинских компаний на британский рынок выгоден и по той причине, что рынок этот также плотно завязан на Штаты. Множество британских компаний, в том числе, в оборонно-промышленном комплексе, работают и в Америке.

Три: Соединенное Королевство при необходимости может стать своего рода мостиком из Вашингтона в Киев. Например, если сложится ситуация, в которой Штатам будет не с руки передать Украине некие технологии или вооружение, или предоставить финансовую помощь, Британия может выступить в качестве посредника.

Четыре: Украина налаживает стратегическое партнерство с уже третьей страной-членом организации "Пяти глаз" (AUSCANNZUKUS), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это и потенциальный доступ к разведданным этих стран, и расширение возможностей для развития военно-морских сил Украины.

Немудрено, что в России на визит Зеленского и членов украинского правительства в Лондон отреагировали, мягко говоря, истерически и откровенно по-хамски.

Один в один с "шуткой" спикера МИД РФ Марии Захаровой о встрече с Трампом президента Сербии Александра Вучича.

"Рупор" Москвы - сенатор Алексей Пушков - почему-то предпочел не заключенные соглашения комментировать, а протокольную встречу Зеленских с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

"Все-таки есть аудитории, где у Зеленского что-то получается. Главное, чтобы не на крупных саммитах его снимали, а в более узком кругу. На саммитах талант комедианта не востребован, а в знатных гостиных - вполне", - попытался съязвить Пушков.

В общем, учитывая уже хотя бы реакцию Москвы на этот визит можно было бы считать его успешным. Но здесь есть и нечто большее: Лондон чрезвычайно разборчиво относится к тому, кого называть стратегическим партнером. А регулярный Диалог стратегического партнерства по ключевым вопросам безопасности и обороны на уровне глав государств и правительств - свидетельство стремления придать форме соответствующее содержание.

Киеву же теперь остается не наломать дров в дальнейшем.

 

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