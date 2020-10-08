Пленки Лероса: Почему Ермак с Тищенко останутся «в законе»

Ігор Петренко / Depo.ua

Нардеп Гео Лерос обнародовал новую порцию записей разговоров якобы лиц, близких к верхушке государственной власти. Как и в предыдущих «сериях», обсуждаются вещи наполовину или сугубо уголовные. Как будут развиваться события после появления пленок?

Исключенный 1 сентября из фракции "Слуга народа" депутат парламента Гео Лерос обнародовал вторую порцию пленок, в которой, как и в первой, речь идет о том, как приближенный к Банковой нардеп от "Слуги" Николай Тищенко и названный Леросом "смотрящим по Киеву" бывший депутат Киевсовета от Блока Черновецкого Денис Комарницкий якобы общаются по различным вопросам, граничащим с криминалом. Перед тем, 30 сентября, Лерос пытался включить эти записи в Верховной Раде и заявлял: "Нардеп Тищенко и Комарницкий готовят на него нападение.

Ранее журналисты-расследователи со ссылкой на предоставленные Леросом документы и на собственные источники, сообщали, что компании, связанные с Комарницким, во времена мэра Виталия Кличко регулярно получали в Киеве подряды на строительство и реконструкцию объектов от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий был вовлечен в мэрскую избирательную кампанию "слуги" Тищенко. В расследовании звучала также фамилия еще одного влиятельного в столице человека, нынешнего нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. В контексте "пленок Лероса" вспоминают и про главу президентского офиса Андрея Ермака.

Какие же последствия будет иметь новый пленочный скандал, далеко не первый в новейшей украинской истории? На Банковой сразу отмежевались от необходимости реагировать на него. Это не удивляет, учитывая гневную реакцию самого Владимира Зеленского, который в сентябре в ответ на "наезды" бывшего члена фракции "слуг" назвал Лероса "взяточником и предателем страны".

На этот раз пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что лица, которые говорят на "пленках Лероса", не имеют отношения к Офису президента. И что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Которые определенным образом уже отреагировали: Главное следственное управление Нацполиции начало проверку по факту заявлений Лероса и внесло в соответствующий реестр сведения по статье "угроза государственному деятелю". Одновременно заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро из-за обвинения Лероса с трибуны Верховной Рады направил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

Николай Тищенко, который возглавляет городскую организацию партии "Слуга народа", по понятным мотивам все обвинения бывшего коллеги отрицает и называет обнародованные Леросом записи "некачественным фейком" и "муральщиной" (намекая на причастность Гео Лероса к появлению в Киеве муралов, на которых якобы отмывались средства города). А самого своего оппонента - "главным предателем Украины". Впрочем, это эмоции. А что же в сухом остатке, кроме проверки фактов полицией?

Вспомним, что одновременно с этими событиями Регламентный комитет ВР таки поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств срыва операции СБУ и американской спецслужбы по перемещению подозреваемых в совершении военных преступлений в нашей стране - членов частной военной компании "Вагнера" из Беларуси в Киев. Правда, разбираться в наличии или отсутствии государственной измены в действиях высокопоставленных должностных лиц Рада может начать уже после голосования на местных выборах 25 октября, до того в парламенте запланировано только рассмотрение государственного бюджета. Да и то в случае, если за создание такой комиссии хватит голосов, а это остается под вопросом.

По схожему сценарию могут развиваться и события вокруг "пленок Лероса". Обличитель обещает новые порции компромата и говорит, что благодаря его активности скоро уйдет с должности и президент Зеленский. Которого бывший "слуга" ранее назвал "пустым местом в истории", а сейчас обвиняет в укрывательстве системной коррупции в государственном аппарате.

Внутри фракции "слуг", если верить анонимным телеграм-каналам, активно обсуждают события, связанные с разоблачениями Лероса. Под Тищенко будто бы зашаталось кресло заместителя председателя парламентской фракции "Слуги народа". Якобы депутаты не хотят находиться во внутрифракционную группе, возглавляемой фигурантом "пленок Лероса".

Сам разоблачитель пишет, что Тищенко должен сдать мандат. А в Фейсбуке он обнародовал скриншот якобы из фракционного чата, где депутат Богдан Яременко (который и сам год назад побывал в скандале, но другого толка) обещает выйти из фракции, если партия власти не отреагирует на появление пленок, и добавляет, что не хочет "быть подчиненным по партийной линии рэкетира, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег".

Но такая смелость народного депутата не означает автоматически, что так же думает и большинство его коллег по фракции, которая все еще носит статус парламентского монобольшинства. Отдельные информированные источники рекомендуют искать мотив заявления Яременко не столько в органическом неприятии им коррупции, сколько в недовольстве тем, как расставили людей Яременко в избирательных списках на местных выборах. Кстати, как раз этот вопрос очень чувствителен для многих "слуг ", пожеланиями и креатурами которых избирательные штабы пренебрегли при формировании списков.

Недовольство именно по этому поводу имеет больше шансов привести к бурлению внутри фракции власти, и на фоне прогнозируемых низких результатов "слуг" на выборах 25 октября усилить центробежные процессы в их парламентской фракции. Это не какие-то подозрения в коррупции ...

Тем более что как свежие, так и предыдущие разоблачения от Гео Лероса, а также прямые обвинения из уст в адрес президента, так и не получили надлежащей правовой оценки. Если не считать сожжения автомобиля обличителя или его исключения из фракции. Но последнее можно воспринимать и как наказание, и как своеобразное вознаграждение за правоту - все зависит от точки зрения, с которой оцениваешь эту ситуацию. А так Лерос ходит себе на допросы к силовикам и обещает новые записи, которые, говорит, у него еще есть.

А что же Банковая? Лично Зеленский остается верным своей тактике отстраненности от скандалов. А возбуждение дел касательно "правдоруба" может означать, что гарант решил не сдавать ни Ермака, ни Тищенко. Если это так, то скандал будут максимально информационно распылять, подобно упомянутой ситуации с вагнеровцами, пока о нем не забудут. Впрочем, забыть могут и потому, что начнут обсуждать новые зашквары "зеленой" команды. Неизбежное появление которых запрограммировано самим механизмом формирования этой власти.

Интересно и то, чего стоит ждать дальше президентскому администратору. Напомним, аналитики видят в выступлениях Лероса признаки кампании по негативному пиару, мишенью которого Андрей Ермак. Тактической целью здесь может быть его отставка, а стратегической - ослабление самого Зеленского и окончательный перевод его в зависимую от каких-то, пока неизвестных игроков, позицию. Заметим, смелость малоизвестного еще год назад Лероса связывают с интересами предшественника Ермака на Банковой Андрея Богдана, который, вероятно, ушел с должности с обидой на президента и своего преемника, и через соцсети и интервью в СМИ пытается регулярно расшатать позиции "обидчиков".

Но если появление записей, которые порциями обнародует Лерос - это спланированная кем-то диверсия, то стоит ждать новых вбросов специфической информации. Хотя бы потому, что предыдущие две "серии" своей цели не достигли - Ермак остается на должности и не имеет очевидных для постороннего наблюдателя признаков потери им влияния.

Вряд ли пострадает сейчас от разоблачений Лероса и действующий киевский мэр и кандидат на эту же должность Виталий Кличко - несмотря на то, что его имя тоже звучит в привязке к "группе Тищенко-Комарницкого". Этот компромат сложно привязать в воображении избирателя к имени экс-спортсмена.

Но возможна и другая ситуация: оппоненты критикуют мэра за присутствие многочисленных "делегатов" от застройщиков в избирательном списке партии "УДАР". А сейчас складывается неприятная картинка: будущая коалиция в Киевсовете может сформироваться из тех же застройщиков и людей Тищенко с Комарницким. Вот это будет сложно объяснить киевлянам, и это точно обыграют. Но будет это уже после выборов, а сейчас лидерским позициям Кличко в избирательной гонке ничего не угрожает.