Новая СДПУ(о) для нового Кучмы. Какое будущее готовит Коломойский для Зеленского при помощи «За майбутнє»

Денис Сарбей / Деловая столица

Новая партия Игоря Коломойского «За майбутнє» после местных выборов попытается усилить его влияние на Кабмин, а если не выйдет - начнет работать на досрочные выборы парламента.

У министра здравоохранения Максима Степанова начались неприятности - тезка Игоря Коломойского и его "правая рука" Игорь Палица потребовал отставки чиновника, инициировав сбор депутатских подписей за это. Причина для отставки - министр-де не справился со своими прямыми обязанностями, и именно поэтому в Украине растет количество заболевших от коронавируса.

Возможно, министра решили "повоспитывать" за то, что он предпочел идти от "слуг народа" и ведет их список в Одесский областной совет, а не от партии "За майбутнє", которую возглавляет Палица, являющийся кумом Степанова. А может, просто предвыборная логика диктует так сурово обойтись с кумом - народу надо демонстрировать заботу и типа защиту какими угодно способами.

Некоторые социологические исследования дают новой партии Коломойского, фракцию которой в парламенте уже прозвали "За Майбах", довольно высокий процент поддержки - якобы она на пятом месте по Украине. Так, по замерам социологической группы "Рейтинг" больше всего украинцев готовы проголосовать за "Слугу народа" (15,5%), за ОПЗЖ и "Европейскую солидарность" - по 11,4%, за "Батькивщину" 8,3% и "За мабутнє" - 6,2%. Конечно, многие к украинским предвыборным рейтингам относятся крайне скептически - они уже давно стали не социологией, а политтехнологией.

"Агрегированные рейтинги манипулятивны, потому что у нас проходит на самом деле не одна, а более 1400 кампаний. Кроме того, во многих крупных городах позиции "За майбутнє" довольно слабы - вспомнить тот же Киев, Львов, да и Харьков тоже", - говорит политолог Евгений Магда.

С другой стороны, есть и регионы с более высоким уровнем поддержки. "Кроме Волыни, вотчины Палицы, партия достаточно популярна в Тернопольской области, на Черкасчине, в Ивано-Франковской области, в столичном регионе и на Ровенщине, - говорит Евгений Магда. - "За майбутнє", в отличие от "Слуги народа", не имеет ограничений в плане привлечения в партию "новых лиц", они ангажируют "крепких хозяйственников" и имеют большее пространство для маневра, да и мажоритарщики из депгруппы в парламенте помогают - они популярны на своих округах".

Впрочем, пройти в как можно большее количество местных советов - не единственная цель партии Коломойского-Палицы, а может, и не главная. Звучат разговоры о том, что партия уже нацелилась на досрочные парламентские выборы. А подкреплением для таких амбиций является приход под знамена "За майбутнє" некоторого количества популярных действующих мэров. Основными звездами коллекции можно назвать мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, мэра Белой Церкви Геннадия Дикого и мэра Вышгорода Алексея Момота.

"Майбутній" Кабмин или прикрытие от американцев?

Сплав "крепких хозяйственников", депутатов-мажоритарщиков и местных элит, коим является "За майбутнє", - достаточно серьезный задел для усиления политического влияния Коломойского, отношения которого с Банковой в последнее время охладели.

Можно также отметить случаи, когда члены партии или члены ее депутатской группы в парламенте атакуют представителей "зеленой" власти. Например, функционер партии "За майбутнє", аграрный бизнесмен Олег Дмитренко еще летом обвинил депутата от "Слуги народа" Павла Халимона в вымогательстве взятки за решение проблем с силовиками. По результатам "личного приема одного из народных депутатов", которым оказался изгнанный из СН и вступивший в "За майбутнє" Антон Поляков, прокуратура возбудила дело.

Не стихает критика власти и на телерупоре Коломойского "1+1", что вызывает в памяти некоторые исторические параллели.

"Происходящее напоминает ситуацию в политике в начале 2000-х годов. Тогда СДПУ(о) отошла от старой партии власти НДП и постоянно ее дискредитировала, влияя на ситуацию в интересах президента Кучмы и главы его администрации Медведчука", - отмечает Магда.

После местных выборов у "За майбутнє" может быть два возможных варианта взаимодействия с властью. Во-первых, они надеются, что смогут продать свой электоральный успех, нарастив численность парламентской группы, а с другой стороны, из фракции "слуг" выйдут ориентирующиеся на Коломойского мажоритарщики, и, возможно, этого хватит, чтобы прокачать ситуацию в направлении коалиционного правительства. Палица уже открыто говорит о том, что хочет быть премьером, и собирается конвертировать рейтинг в политические возможности, влияние и должности.

Во-вторых, Палица прямо заявляет, что партия нацелена на досрочные выборы в Верховную Раду, и это не только работа на углубление внутреннего кризиса Зе-власти. Конечно, среди экспертов нет единого мнения, насколько партия "За майбутнє" готова пойти против партии президента, чтобы после досрочных выборов попасть отдельной фракцией в Раду, но тут часто не учитывается важный фактор. Дело в том, что ФБР обратила пристальное внимание на подозрительные действия Коломойского в США и в Украине, и начинает усиливать на него давление. Поэтому олигарху нужно большее политическое представительство во власти, и гарантии, что любое развитие событий в США не приведет к изменению отношения к нему украинских силовиков. Имея же свои фракции и мэров во множестве местных советов и городов, а потом и в парламенте, Коломойскому будет намного легче договариваться с главой государства и его окружением.