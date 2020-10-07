Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву

Юрий Вишневский / Деловая столица

Кремль приступил к реализации новой стратегии по захвату Украины. Роль главного проводника этой стратегии доверена украинскому куму Путина.

Визит в Москву Виктора Медведчука 6 октября, конечно, имел большую предвыборную составляющую. Как-никак, Медведчук возглавляет политсовет ОПЗЖ. А московские встречи Медведчука получили восторженный пиар в кремлевских медиа. И те украинские избиратели, которым важнее интересы Путина, чем их собственные интересы, теперь могут уверенно консолидироваться вокруг ОПЗЖ и Медведчука.

Но Путин ничего не делает за бесплатно. Даже для Медведчука, хотя тот его кум. Поэтому закономерен вопрос, какую цену собирается взыскать Путин с Украины за кремлевский пиар киевского визитера.

Если просуммировать все версии ответов, в том числе и высказанные самим Медведчуком, то приходится констатировать, что Кремль приступил к реализации новой стратегии по захвату Украины. Ее три главные составляющие - это российский контроль над украинской ГТС, массовое заражение украинцев российской псевдовакциной от коронавируса и легитимизация российской оккупации ОРДЛО. В таком случае Медведчуку, судя по всему, Кремль доверил роль главного проводника этой стратегии в Украине.

Теперь мы подробнее расскажем о каждой из трех составляющих.

Российский контроль над украинской ГТС

Утром 7 октября появились два очень интересных комментария. Один - на сайте tZEinform, который подчеркнул желание России захватить украинскую ГТС.

«Визит Медведчука в Москву, его встреча с очередным клоном Путина (личное общение Путина уже около четырех месяцев ограничено 23 членами ближайшего круга), разговоры о поставках в Украину российской "вакцины для лечения COVID-19" - это все театральное представление для широкой публики. Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. После начала боевых действий Турции на стороне Азербайджана против Армении стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован. Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба - накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства», - сообщил сайт.

Этот комментарий можно было бы и проигнорировать, если бы не появившийся одновременно с ним совершенно официальный комментарий главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который рассказал, что заказ российским «Газпромом» больших мощностей для транспортировки газа через украинскую ГТС может стать весомым аргументом против завершения строительства «Северного потока - 2».

«Газпром обратился к украинской стороне, чтобы увеличить зарезервированные объемы транзита, что является очень положительным признаком. Во-первых, украинская сторона сможет получить больше прибыли в будущем, что означает больше доходов и больше налогов, уплаченных в бюджет государства. Во-вторых, это доказывает, что российская позиция, согласно которой украинскую ГТС необходимо заменить на "Северный поток - 2", является абсолютно ошибочной», - сказал Коболев.

То есть действительно у Кремля концепция поменялась. И теперь «Газпрому» позарез нужна украинская ГТС.

Заражение украинцев российской псевдовакциной

О вакцине от коронавируса заговорил сам Медведчук. И не просто заговорил, а стал публично рекламировать субстанцию «Спутник V» российского производства. Как отмечает сайт ОПЗЖ, Медведчук заявил, что эффективность и безопасность вышеуказанной субстанции проверил лично на себе и членах своей семьи - ни с побочными эффектами, ни с временным недомоганием никто из них не столкнулся. «Вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан. Очень легко перенесли. Для физического состояния просто незаметно, - уверяет Медведчук. - А анализы крови подтвердили, что есть антитела в достаточном количестве и у меня, и супруги, и у сына».

На видеоролике, распространенном Медведчуком, глава политсовета ОПЗЖ просит Путина «рассмотреть возможность, чтобы эта вакцина попала в Украину». А тот отвечает: «Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, заботы о людях...»

Разумеется, дело тут не только в пиаре ОПЗЖ. Путин очень заинтересован (из имиджевых и финансовых соображений) продавить свою псевдовакцину на мировой рынок. А использовать для этого украинцев - весьма грамотный ход. Во-первых, это бесплатные подопытные ролики. Если передохнут - Путину не жалко. А во-вторых, это бесплатная реклама. Если уж даже украинцы, несмотря на российскую агрессию, захотят испытать на себе «Спутник V», то и другие страны могут клюнуть на эту наживку.

Впрочем, для нас главная опасность не в этом. Если сбудется задумка Медведчука и Путина, то миллионы украинцев заразятся российской псевдовакциной. И если после этого среди них повысится смертность, то Путину придется поспешить, ибо иначе прокремлевский электорат наполовину вымрет, а оставшаяся часть может заподозрить, что их обманули. В то же время массовое согласие украинцев испытать на себе российскую заразу будет означать, что психологический иммунитет населения Украины против вируса «русского мира» резко ослаб.

Ввиду всех этих факторов Путин может попытаться быстро возбудить в Украине политическую турбулентность, чтобы в результате захватить контроль над нашей страной - политическим путем, если удастся привести к власти Медведчука и ОПЗЖ, или же путем новой военной агрессии.

Легитимизация российской оккупации ОРДЛО

Также Медведчук, не имея на то никаких полномочий от Верховной Рады Украины, встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Обсуждали они, по сообщению сайта ОПЗЖ, межпарламентский диалог в рамках «нормандского формата».

Напомним, на Банковой решили придать нормандскому формату парламентское измерение, начав новые переговоры по ОРДЛО - между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции. Формально главным там будет Николай Тищенко, но реальный контроль над процессом может получить Медведчук.

И вот сейчас сам Медведчук поведал подробности своей задумки. «Еще в марте я встречался с председателем Госдумы, руководителями фракций, председателями комитетов, и мы начали реализацию парламентского измерения "нормандского формата", так как в парламенте Украины создано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Мы провели тогда встречи с парламентариями Германии, Франции, РФ, и у нас были обширные планы по реализации формата для встречи в Страсбурге», ‒ рассказал он.

По его словам, эти планы пришлось сдвинуть из-за коронавируса. «Но сегодня возникла необходимость в проведении консультаций», ‒ сообщил Медведчук. «Сегодня с Вячеславом Викторовичем мы обсудили возможность активизировать вопрос парламентского измерения "нормандского формата", переговоры между депутатами, чтобы продолжить минские переговоры в Трехсторонней контактной группе и помочь главам государств, которые входят в "нормандский формат", через позицию парламентариев вывести из тупика вопрос мирного урегулирования на Донбассе», ‒ добавил он.

Тут же Володин подтвердил, что «нормандский формат» мог бы сыграть большую положительную для Кремля роль, особенно в рамках парламентского измерения. «Период паузы, на который повлияла пандемия, завершен, мы дальше будем активно работать, привлекать наших коллег из парламентов Германии и Франции», ‒ сообщил он.

А какой план будет продвигать Медведчук, в том нет никакого секрета. Этот план обнародован на сайте ОПЗЖ и принципиально противоречит Минским договоренностям. В Минских договоренностях постоянно говорится об ОРДЛО - отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Вместо этого план Медведчука предлагает в статью 133 раздела IX «Территориальное устройство Украины» Конституции Украины внести дополнение об Автономном регионе Донбасс (АРД).

Ну и позволим себе процитировать заключительные пункты этого плана: «Институциональным актом АРД является Конституция АРД, которая принимается Верховной Радой АРД... На конституционном уровне в АРД учреждается высший представительный орган власти - Верховная Рада АРД и высшая государственная должность - Председатель Совета Министров АРД... Верховная Рада АРД уполномочена утверждать состав Совета Министров АРД, бюджет АРД, назначать выборы депутатов Верховной Рады АРД, организовывать и проводить местные референдумы, утверждать структуру и численность муниципальной милиции, систему учреждений судебной власти, согласовывать вопросы назначения и увольнения прокурора, руководителей СБУ и МВД, реализовывать религиозные, культурные и языковые права...»

Если этот план будет подписан от имени Верховной Рады Украины на переговорах в рамках парламентского измерения нормандского формата, то переиграть все назад будет очень трудно. Поэтому Путин и Медведчук будут спешить. А Зе-власть, судя по бравурным заявлениям Тищенко о своем участии в переговорах по ОРДЛО, уже вовсю им подыгрывает.