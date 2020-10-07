Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ

Денис Сарбей / Деловая столица

В Офисе президента понимают, что мирные переговоры по Донбассу зашли в тупик, и ради иллюзии мирных усилий решили позвать на помощь "крепких хозяйственников", которые возьмут на себя тяготы от возможных неудач и озвучат тезисы, о которых не может напрямую говорить Банковая, да и Кравчук опасается.

В понедельник, 5 октября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук анонсировал создание при ней нового совета с участием выходцев из Донбасса. Идею ему якобы подсказали разные люди, которые ранее работали в регионе и предложили свою помощь на переговорах.

"Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Такое заявление могло бы удивить стороннего наблюдателя, ведь сейчас в составе украинской делегации уже есть представители Донецкой и Луганской областей. Журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш представляют Донецкую область, а председатель Международной организации "Луганское землячество", юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер - Луганскую область.

Видимо, дело в том, что в Офисе президента понимают - и в нормандском, и в минском форматах Украина находится в тупике. Этому есть множество доказательств - в частности, Андрей Ермак давно перестал говорить о главной цели, которую он планировал достичь до местных выборов - освобождении заложников. Россия устами Дмитрия Козака дала понять руководителю Офиса президента, что без серьезных уступок дальнейшие переговоры невозможны. Но проблема Банковой в том, что такие уступки немалое число украинцев наверняка расценит как зраду - со всеми вытекающими протестами.

"Крепкие хозяйственники" и мир на Донбассе

В результате у Зеленского изыскивают другие способы показать, что мирный процесс не в коме, а как-то и куда-то идет, то есть цель, которую Зеленский обещал своим избирателям и в которую так верили на юге и особенно на востоке страны, достижима. Чтобы добиться подобного эффекта, на Банковой решили параллельно запустить два процесса. Во-первых, придать нормандскому формату парламентское измерение, начав новые переговоры по ОРДЛО - между парламентами Украины и России при посредничестве парламентов Германии и Франции. В таком формате Зеленский и Ермак благодаря перспективным участникам переговоров Николаю Тищенко и Виктору Медведчуку снимают с себя ответственность - главным переговорщиком по ОРДЛО становится Верховная Рада, на представителей которой и пойдет негатив, связанный с "гибкой" линией на переговорах и желанием пойти навстречу пожеланиям Кремля.

Во-вторых, примерно такую же цель, но уже в минском, а не нормандском, формате преследует и будущий "совет из выходцев с Донбасса", о котором говорил Кравчук. "Крепкие хозяйственники", в 2014 г. бежавшие от войны в Киев, скорее всего, согласятся с предложением поучаствовать, и Украина вспомнит такие фамилии, как, например, бывший мэр Донецка Александр Лукьянченко, владелец "Норда" Валентин Ландык или бывший (?) владелец шахты им. Засядько Ефим Звягильский.

В целом идея сместить фокус с Офиса президента на "крепких хозяйственников" и депутатский корпус выглядит привлекательной для Андрея Ермака и его начальника Владимира Зеленского. С одной стороны, власть показывает избирателям, что минский и нормандский форматы не умерли, диалог с Москвой продолжается, хотя и другими способами. С другой, уже как бы и не они модерируют диалог - не им за него и отвечать.

Впрочем, учитывая практику реализации подобных идей, нынешняя задумка с советом при ТКГ может и не зайти украинцам еще до начала работы. Здесь достаточно вспомнить о практически сразу же скомпрометированной "Платформе примирения" Сергея Сивохо, который вместо прогресса в переговорах добился ненависти со стороны патриотически настроенных граждан (в том числе не только к Сивохо, но и к тем, с чьей подачи он появился в СНБО) и поспешил ретироваться с миротворческого поприща. Не застрахованы от похожего сценария и участники будущего совета.