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Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
18:28 06.10.2020 |
Саммит Украина - Европейский Союз, который проходит сегодня в Брюсселе, многие считают серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского и его команды.
Фактически, это первая встреча главы государства с новой европейской командой, первый личный контакт, который должен продемонстрировать европейцам искренность намерений Зеленского относительно реформирования страны. Но само это определение выглядит большим преувеличением. Преувеличением хотя бы уже потому, что европейский верховный представитель по внешней политике ЖозепБоррель, который будет ключевой фигурой на этом саммите из-за самоизоляции главы Европейской комиссии Урсулы фон Ляйен, недавно был в Киеве ивыражал серьезную обеспокоенность относительно замедления темпов реформ.
После появления достаточно жёсткой статьи Борреля, описывающей это европейское беспокойство, из ее текста были изъяты слова о том что ЕС - не благотворительная организация и не банкомат. Но суть ситуации это не меняет. То, что в ЕС не верят в готовность Зеленского продолжать европейские реформы - это очевидный факт.
И Зеленскому не удастся никого обмануть или разубедить. Просто потому, что в Европейском Союзе привыкли верить делам, а не словам. А действия президентской команды недвусмысленно свидетельствуют о скатывание Украины к государству постсоветского образца, к тому самому государству, от которого мы вроде бы ушли после Майдана 2013-2014 годов и к которому стали стремительно возвращаться возвращаться после президентских выборов 2019 года.
Ещё Зеленскому не удастся переубедить европейцев просто потому, что он сам не верит в европейскую Украину. Что все его представления о власти - это представление человека, убеждённого в эффективности советских и постсоветских моделей управления, в том, что демократию можно подменить авторитаризмом и популизмом. Стремление сосредоточить власть в одних руках, слепое доверие к ближайшему окружению, неуважение к профессионалам, постоянные попытки снять с себя личную ответственность за провалы - так страной правит Лукашенко, а не Меркель или Макрон. И поэтому диалог европейцев с Зеленским будет возвращением к тому стилю диалога, который в Брюсселе вели с Кучмой или Януковичем.
Это диалог с чужим человеком. Человеком из чуждого европейцам мира. И очень жаль, что из-за политического помешательства своих граждан Украина вновь оказалась за границами той цивилизации, к который она обязана стремиться хотя бы ради собственного выживания.
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