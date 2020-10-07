«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах

Юрий Вишневский / Деловая столица

Нынешний украинский президент очень боится назвать Путина убийцей, но еще больше он боится Майдана.

Перед тем, как отправиться в Брюссель на саммит Украина - ЕС, Владимир Зеленский дал интервью газете Politico Europe, издающейся в Брюсселе и специализирующейся на европейской политике. Для Зеленского это была хорошая возможность довести до европейских политиков то, что волнует Украину. Однако вместо этого он щедро поделился с европейцами своими личными фобиями.

Фобии перед Евросоюзом

Первый вопрос был, естественно, о том, чего Зеленский ожидает от предстоящего саммита Украина - ЕС. Зеленский начал было отвечать, перечислил несколько пунктов, но затем вдруг ни с того ни с сего переключился на тему своей готовности к этому саммиту. Выглядело это так, будто он превратился в школьника, пытающегося заверить учительницу, что он выучил урок.

«Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? - спросил он сам себя и стал себе отвечать. - Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что все это будет отстроено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было отстроено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ - главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и мы уже полгода имеем результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране. Я считаю, что мы как партнеры очень хорошо подготовлены к этому стратегически важному саммиту Украина - ЕС». Зеленский привел еще несколько заранее подготовленных аргументов и подытожил: «Я думаю, что мы готовы к этому саммиту». Хотя его никто об этом не спрашивал.

Понятно, что Зеленский готовился к поездке в Брюссель именно с тем чувством страха, с каким школьник, не выучивший урок, придумывает по дороге в школу правдоподобную легенду для учительницы. Он знал, что на саммите его будут допрашивать с пристрастием о проваленной борьбе с коррупцией. О настойчивом стремлении взять под свой контроль все антикоррупционные органы и лишить их независимости. Об игнорировании фракцией «слуг народа» писем и публичных обращений послов стран G7 и ЕС.

И вот Зеленский настолько испугался предстоящего допроса на саммите, что взял и выложил свои страхи прямо перед журналистом Politico Europe.

Фобии перед Порошенко

В поисках оправдания за провалы в борьбе с коррупцией Зеленский не нашел ничего лучше, чем бросить камень в огород предыдущего президента Петра Порошенко. Аналогично он поступил и в поисках оправдания за невыполненное обещание быстрого мира на Донбассе. В конце разговора с журналистом Зеленский вдруг решил поведать, хотя его об этом не спрашивали, «кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией». И он ответил себе на свой вопрос: «К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо большим финансовым структурам, либо политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению».

Просто удивительно, как человек, выигравший выборы с результатом 73%, сейчас жалуется, что кто-то мешает ему говорить с Путиным. Впрочем, чему удивляться, если он не постеснялся признать себя потерпевшим от Маруси Звиробий и Софии Федыны.

Фобии перед Путиным

Хотя вопросов о Порошенко журналист Politico Europe не задавал, Зеленский сам себе их задавал и затем отвечал. Противоположная ситуация случилась с вопросом о Путине. У журналиста нашелся прямой и простой вопрос, из тех, которые так любит Зеленский. «Как вы думаете, Путин убивает людей?» - спросил журналист.

Прекрасная возможность напомнить Европе (особенно тем европейцам, которые спят и видят, как возобновить с Россией business as usual) о кровавых военных преступлениях Путина в Украине. Но Зеленский стыдливо спрыгивает с этой темы и начинает вещать о том, что с Путиным нужно разговаривать.

Журналист дотошный попался, не успокаивается, задает другой вопрос о российской верхушке: «Считается, что в Кремле есть какой-то раскол, они раздражены либо чувствуют определенную паранойю. Как вам кажется, есть ли из-за этого большая угроза для Украины?» Зеленский спрыгивает и с этой темы тоже, словно никакой угрозы от Путина нет.

Такое впечатление, что сказать о Путине что-то правдивое (то есть плохое) для Зеленского - табу. Просто потому, что он боится его, как кролик удава. Это видит вся Европа, и это большая проблема Украины.

Фобии перед США и перед Коломойским

Можно перечислить еще ряд фобий, проявившихся в этом интервью. Например, есть явная фобия перед США, особенно ввиду возможных обвинений во вмешательстве в американские выборы. Еще недавно Зеленский публично комментировал пресловутые пленки Деркача о Байдене, а теперь испуганно заверяет: «Мы не будем вмешиваться в выборы и во все, что может потом быть использовано как вмешательство».

Также есть явная фобия перед Игорем Коломойским. «Недавно был отчет, который вызвал большую волну в СМИ, о том, что Коломойский построил много домов, резиденций в США, и он мог использовать для этого деньги, которые фактически были выведены из Приватбанка», - напомнил журналист. «Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек», - ответил Зеленский. Похоже, насчет Коломойского у него такое же табу, как и насчет Путина.

Фобии перед украинцами и майданом

Но в то же время он панически боится украинцев. Напомним, в начале июля Зеленский срочно съехал в Конча-Заспу, где он ощущает себя в большей безопасности от проявлений народной любви. О планах продать свой дом в Иванковичах под Киевом он сообщил еще в начале июня, объяснив это тем, что «там бастуют люди, приходят с разными проблемами». Переезд готовился давно. Ремонтные работы в доме №29 в резиденции «Конча-Заспа», куда переехали Зеленские, начались еще осенью прошлого года. Однако журналисту Politico Europe Зеленский придумал другую версию: «Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за COVID. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию». Похоже, он побоялся признаваться в том, что спрятался в госрезиденции «Конча-Заспа» от людей, и решил сказать, что спрятался от коронавируса.

Комментируя массовые протесты в российском Хабаровске и в Беларуси, Зеленский напомнил: «В Украине было два Майдана. И я вижу там такую же ситуацию: люди не хотят жить так, как раньше. Люди стремятся к другому. Если не будет диалога, если власть не будет говорить об этом с людьми и будет делать вид, что это происходит "где-то, в том или ином районе, это же не вся страна", то потом будет волна. А волна всегда смывает все прошлое». Судя по его интервью, он реально боится нового майдана в Украине (особенно по поводу зрады на Донбассе). И это хорошо, как и то, что об этой его фобии уже знают в Брюсселе.