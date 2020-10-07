«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах

17:49 06.10.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Нынешний украинский президент очень боится назвать Путина убийцей, но еще больше он боится Майдана.

Перед тем, как отправиться в Брюссель на саммит Украина - ЕС, Владимир Зеленский дал интервью газете Politico Europe, издающейся в Брюсселе и специализирующейся на европейской политике. Для Зеленского это была хорошая возможность довести до европейских политиков то, что волнует Украину. Однако вместо этого он щедро поделился с европейцами своими личными фобиями.

Фобии перед Евросоюзом

Первый вопрос был, естественно, о том, чего Зеленский ожидает от предстоящего саммита Украина - ЕС. Зеленский начал было отвечать, перечислил несколько пунктов, но затем вдруг ни с того ни с сего переключился на тему своей готовности к этому саммиту. Выглядело это так, будто он превратился в школьника, пытающегося заверить учительницу, что он выучил урок.

«Мы показываем, что являемся серьезными партнерами, и подтверждаем это развитием антикоррупционной системы совместно со специалистами из стран ЕС. Что мы сделали за год моего президентства? - спросил он сам себя и стал себе отвечать. - Я понимаю, что ЕС рассчитывал, что все это будет отстроено еще пять лет назад. Мне понятно, почему это не было отстроено, но мы с вами люди будущего, поэтому не будем много говорить о прошлом или прошлых. Поговорим о нас. За год мы дали полную независимость НАБУ - главному антикоррупционному органу в нашей стране. Мы запустили Антикоррупционный суд, он сегодня работает, полностью технически подготовлен, и мы уже полгода имеем результаты по приговорам тем коррупционерам, которые, к сожалению, еще существуют в нашей стране. Я считаю, что мы как партнеры очень хорошо подготовлены к этому стратегически важному саммиту Украина - ЕС». Зеленский привел еще несколько заранее подготовленных аргументов и подытожил: «Я думаю, что мы готовы к этому саммиту». Хотя его никто об этом не спрашивал.

Понятно, что Зеленский готовился к поездке в Брюссель именно с тем чувством страха, с каким школьник, не выучивший урок, придумывает по дороге в школу правдоподобную легенду для учительницы. Он знал, что на саммите его будут допрашивать с пристрастием о проваленной борьбе с коррупцией. О настойчивом стремлении взять под свой контроль все антикоррупционные органы и лишить их независимости. Об игнорировании фракцией «слуг народа» писем и публичных обращений послов стран G7 и ЕС.

И вот Зеленский настолько испугался предстоящего допроса на саммите, что взял и выложил свои страхи прямо перед журналистом Politico Europe.

Фобии перед Порошенко

В поисках оправдания за провалы в борьбе с коррупцией Зеленский не нашел ничего лучше, чем бросить камень в огород предыдущего президента Петра Порошенко. Аналогично он поступил и в поисках оправдания за невыполненное обещание быстрого мира на Донбассе. В конце разговора с журналистом Зеленский вдруг решил поведать, хотя его об этом не спрашивали, «кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией». И он ответил себе на свой вопрос: «К сожалению, СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога. Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат либо большим финансовым структурам, либо политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению».

Просто удивительно, как человек, выигравший выборы с результатом 73%, сейчас жалуется, что кто-то мешает ему говорить с Путиным. Впрочем, чему удивляться, если он не постеснялся признать себя потерпевшим от Маруси Звиробий и Софии Федыны.

Фобии перед Путиным

Хотя вопросов о Порошенко журналист Politico Europe не задавал, Зеленский сам себе их задавал и затем отвечал. Противоположная ситуация случилась с вопросом о Путине. У журналиста нашелся прямой и простой вопрос, из тех, которые так любит Зеленский. «Как вы думаете, Путин убивает людей?» - спросил журналист.

Прекрасная возможность напомнить Европе (особенно тем европейцам, которые спят и видят, как возобновить с Россией business as usual) о кровавых военных преступлениях Путина в Украине. Но Зеленский стыдливо спрыгивает с этой темы и начинает вещать о том, что с Путиным нужно разговаривать.

Журналист дотошный попался, не успокаивается, задает другой вопрос о российской верхушке: «Считается, что в Кремле есть какой-то раскол, они раздражены либо чувствуют определенную паранойю. Как вам кажется, есть ли из-за этого большая угроза для Украины?» Зеленский спрыгивает и с этой темы тоже, словно никакой угрозы от Путина нет.

Такое впечатление, что сказать о Путине что-то правдивое (то есть плохое) для Зеленского - табу. Просто потому, что он боится его, как кролик удава. Это видит вся Европа, и это большая проблема Украины.

Фобии перед США и перед Коломойским

Можно перечислить еще ряд фобий, проявившихся в этом интервью. Например, есть явная фобия перед США, особенно ввиду возможных обвинений во вмешательстве в американские выборы. Еще недавно Зеленский публично комментировал пресловутые пленки Деркача о Байдене, а теперь испуганно заверяет: «Мы не будем вмешиваться в выборы и во все, что может потом быть использовано как вмешательство».

Также есть явная фобия перед Игорем Коломойским. «Недавно был отчет, который вызвал большую волну в СМИ, о том, что Коломойский построил много домов, резиденций в США, и он мог использовать для этого деньги, которые фактически были выведены из Приватбанка», - напомнил журналист. «Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек», - ответил Зеленский. Похоже, насчет Коломойского у него такое же табу, как и насчет Путина.

Фобии перед украинцами и майданом

Но в то же время он панически боится украинцев. Напомним, в начале июля Зеленский срочно съехал в Конча-Заспу, где он ощущает себя в большей безопасности от проявлений народной любви. О планах продать свой дом в Иванковичах под Киевом он сообщил еще в начале июня, объяснив это тем, что «там бастуют люди, приходят с разными проблемами». Переезд готовился давно. Ремонтные работы в доме №29 в резиденции «Конча-Заспа», куда переехали Зеленские, начались еще осенью прошлого года. Однако журналисту Politico Europe Зеленский придумал другую версию: «Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за COVID. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию». Похоже, он побоялся признаваться в том, что спрятался в госрезиденции «Конча-Заспа» от людей, и решил сказать, что спрятался от коронавируса.

Комментируя массовые протесты в российском Хабаровске и в Беларуси, Зеленский напомнил: «В Украине было два Майдана. И я вижу там такую же ситуацию: люди не хотят жить так, как раньше. Люди стремятся к другому. Если не будет диалога, если власть не будет говорить об этом с людьми и будет делать вид, что это происходит "где-то, в том или ином районе, это же не вся страна", то потом будет волна. А волна всегда смывает все прошлое». Судя по его интервью, он реально боится нового майдана в Украине (особенно по поводу зрады на Донбассе). И это хорошо, как и то, что об этой его фобии уже знают в Брюсселе.

 

ПО РУБРИКАМ

06.10 Зеленский подписал закон об ограничении пени и штрафов по микрозаймам

06.10 Украина повысила ставки по ОВГЗ на 0,2-0,5 п.п.

06.10 НБУ создал департамент надзора за рынком небанковских финуслуг

06.10 Депозитные ставки для физлиц 06.10.20

06.10 Цены осени. Как отложенный спрос надавит на рынок недвижимости

06.10 Чистая продажа валюты населением в сентябре сократилась до $136 миллионов

06.10 Доллар 6 октября торгуется разнонаправленно к евро и иене

06.10 Справочный курс гривны 6 октября повышен на 2,04 коп до 28,3803 грн/$1

06.10 Фондовые биржи АТР 6 октября закрылись ростом вслед за подъемом на рынках США

06.10 Рожкова считает вынесение ей Советом выговора и недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости Нацбанка

06.10 Таможня США начнет отслеживание внутренних операций с биткоином

06.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.20

06.10 Остаток средств на корсчетах банков 06.10.20

06.10 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.10.2020

06.10 Объемы торгов на биткоин-биржах в сентябре превысили $169 млрд

• дальше…

06.10 Суд ЕС принял решение против Венгрии по делу университета Сороса

06.10 ЕС изменил «черный список» налоговых гаваней, исключив Оман и Каймановы острова

06.10 Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций

06.10 Таможня США начнет отслеживание внутренних операций с биткоином

06.10 ЕС возмущен слишком поспешным принятием судебной реформы в Грузии

06.10 Суд в Англии пересмотрит решение о золоте Венесуэлы, в котором президентом признали Гуайдо

06.10 В Бишкеке демонстранты захватили парламент Кыргызстана, выпущены на свободу бывшие президент и премьеры

05.10 ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро»

05.10 Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций

05.10 В парламент Киргизии проходят четыре партии

05.10 В Чехии на местных выборах победила партия Бабиша

05.10 Война в Карабахе, первая неделя: новая роль Турции и решимость Азербайджана

02.10 США ввели санкции против белорусских силовиков

02.10 Лондон ввел санкции против строителей Крымского моста

02.10 Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз

• дальше…

06.10 В Украине обновили приложение «Дія»: запустили цифровое свидетельство о рождении ребенка

05.10 Кличко рассказал о планах по ремонту дорог в Киеве на следующий год

01.10 Кабмин расширил перечень судоходных рек Украины

30.09 «Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры

30.09 Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

29.09 В Украине упростили процедуру иммиграции для желающих работать в стране

29.09 Кабмиин изменил правила въезда в Украину для иностранцев на период карантина

28.09 В Bolt рассказали о первых итогах работы проката электросамокатов в Киеве

25.09 Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

24.09 Всемирный банк о медреформе Украины: наблюдается успех, но коррупционные риски сохраняются

23.09 В скором времени Netflix и голосовой помощник Siri «заговорят» на украинском языке

22.09 В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей

21.09 В Киеве появился еще один сервис проката электросамокатов

17.09 Украина застряла в развитии человеческого капитала. Что показал индекс Всемирного банка

16.09 Украинцы боятся кризиса почти в два раза больше, чем коронавируса

• дальше…

06.10 Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев

06.10 Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ

06.10 «Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах

06.10 Рожкова считает вынесение ей Советом выговора и недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости Нацбанка

06.10 Ползучая чистка в НБУ. Почему Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу

06.10 В посольстве США объяснили, что означают санкции против Деркача

05.10 Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие 1-й замглавы НБУ Рожковой и замглавы НБУ Сологубу

05.10 В Европарламенте пригрозили отменой безвиза отдельным украинским олигархам и политикам

05.10 Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает

05.10 Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»

05.10 Дедушка в трусиках. Почему Кремль перешел к тактике мелких пакостей

05.10 Позитив недели. Новая «тепловая» головка самонаведения позволит Украине делать свои «Джавелины»

02.10 Каша от Зеленского. Как президент смешал ковид и выборы с политическим цирком

02.10 Пленки Лероса: подарок от СБУ или НАБУ?

02.10 На фракции СН министру инфраструктуры Криклию предъявили обвинение в коррупции - Дубинский

• дальше…

06.10 SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался

06.10 Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем

06.10 SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали

06.10 Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций

06.10 Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске

06.10 Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки

06.10 Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely

06.10 Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов

05.10 Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно

05.10 Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций

05.10 Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi

05.10 Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО

02.10 Началось распространение Google TV для Android

02.10 Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro

02.10 Microsoft планирует инвестировать более $500 млн в развитие облачных сервисов Azure в Украине

• дальше…

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно