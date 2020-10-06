Коллективная безответственность: Почему Ермак заговорил о том, что ТКГ ничего не решает

Роман Федюк / Depo.ua

Заявления главы офиса президента о том, что Фокина "назначали коллективно", а ТКГ - это "только переговорная площадка", выглядят как не очень удачные попытки срочно отбелить имидж - свой и Зеленского. При этом Ермак и дальше демонстрирует то ли полное отсутствие стратегии дальнейшего ведения переговоров в ТКГ, то ли нежелание ее обнародовать.

В своем последнем развернутом интервью в эфире канала "Украина 24" руководитель офиса президента Андрей Ермак сказал немало интересного. Ну, там, об эффективной борьбе правительства с коронавирусом и о 100-процентном доверии представителей монобольшинства к действующему президенту Украины. И о том, что все депутаты понимают, что попали в парламент только благодаря Зеленскому. Точнее, "людей в "Слуге народа" объединяет то, что эта политическая сила пришла в парламент, потому что президентом стал Зеленский". А еще мы узнали, что новоизбранные депутаты "не всегда понимают, что каждое сказанное ими слово будет под пристальным вниманием". Впрочем, все это больше касается внутренней политики. Но руководитель президентского офиса не забыл и о политике внешней. В частности, о переговорах с Россией и работе давно уже не совсем минской Трехсторонней контактной группы.

В частности, Ермак сделал попытку оправдаться из-за истории с Фокиным. Хотя, точнее будет сказать, не то чтобы совсем оправдаться, а снизить степень собственной ответственности за всю эту историю.

По словам главы офиса президента, пригласить Витольда Фокина к ТКГ было коллективным решением, которое принималось с учетом того, что он родился на Донбассе и имеет большой опыт государственного управления.

Это заявление несколько противоречит предыдущим утверждениям главы украинской делегации в ТКГ Кравчука. Который еще за несколько недель до скандальных высказываний Фокина утверждал, что не имеет никакого отношения к решению взять последнего в состав ТКГ. Будто предчувствовал последующие фортели своего "подчиненного".

Таким образом складывается ситуация, в которой для всех очевидно, что кто-то из важных спикеров - то ли Кравчук, то ли Ермак - лукавит. Но при этом, как ни странно, первый продолжает занимать свое место в ТКГ и ему доверено выбирать преемника Фокина. Другой тоже чувствует себя на своем посту вполне уверенно. А гражданам Украины предлагают верить в две взаимоисключающие версии попадания Фокина в ТКГ.

Впрочем, параллельно Ермак пытается убедить аудиторию в том, что все это не так уж и важно. Ведь "Трехсторонняя контактная группа - это консультационная площадка. Это не представительство государства, соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина", - отмечает Ермак. Как бы намекая тем, что любые договоренности и документы, которые в рамках работы ТКГ подписывал и он сам (например, еще в марте, когда он согласился на работу Консультативного совета, где представители Украины должны были обсуждать урегулирование конфликта на Донбассе с представителями сепаратистов), не стоит воспринимать слишком всерьез.

А еще Ермак заявил, что все четыре лидера стран Нормандского формата не ставят под сомнение необходимость очередной встречи в нормандском формате. В этом тотальном согласии отличается лишь "риторика". "Кто-то говорит: давайте выполним сначала то, о чем договаривались в Париже. В этом есть логика. Многое из этого уже выполнено. Кто-то говорит о том, что уже можно встречаться. Поэтому мое личное мнение: эта встреча очень нужна. И она нужна именно для того, чтобы были приняты конкретные решения", - заявляет Ермак.

Не уточняя при этом, о каких именно "конкретных решениях" идет речь. Как-то "забывая" о том, что у Киева и Москвы несколько разные представления не только о дате новой встречи. Они отличаются относительно многих вопросов, связанных с решением конфликта - за исключением, разве что, обмена пленными. Не согласован вопрос о передаче контроля за украинской-российской границей, деоккупации Л-ДНР, проведении там действительно демократических выборов, и так далее. Именно для этого и должна была бы существовать "только площадка".

Нет сомнения, что все озвученные заявления являются тривиальной попыткой отмывания имиджа в первую очередь, самого Ермака, а во вторую - действующего президента. С которых снимается как ответственность за историю с Фокиным, так и за возможное повторение таких дипломатических провалов.