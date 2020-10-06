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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Тимошенко между Ахметовым и Коломойским. Какие подножки Зеленскому готовит «Батьківщина»

15:17 05.10.2020 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Два крупнейших олигарха продемонстрировали, что они могут сделать ставку на Юлию Тимошенко, если Зе-власть будет недостаточно учитывать их пожелания.

В двух телевыступлениях - на канале Рината Ахметова и на канале Игоря Коломойского - Юлия Тимошенко объявила себя и свою партию «Батьківщина» альтернативой Владимиру Зеленскому и его партии «Слуга народа». У этих заявлений, несомненно, есть и тактические, и стратегические цели.

Кого и к чему призывает Тимошенко

Сначала приведем самые сочные цитаты. 25 сентября Тимошенко выступила в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина». Лидер «Батьківщини» фактически противопоставила местные громады центральной власти. «В центре власть уже передает стратегическую собственность, недра, ресурсы международным спекулянтам, лишая страну рычагов развития. Теперь они положили глаз на ресурсы, принадлежащие местным громадам. И поэтому чрезвычайно важно не повторить ошибки, допущенные во время общенациональных выборов, когда украинцы голосовали за яркие обертки, не понимая, а что, собственно, в них завернули», - заявила Тимошенко.

И свою «Батьківщину» она позиционировала именно как защитницу интересов местных громад, способную противостоять центральной власти. «Сегодня 68% людей считают, что страна движется в неправильном направлении. А выборы - это тот момент, когда можно пойти другим путем. Именно громады, их объединения способны стать той мощной силой, которая больше не даст центральной власти проводить политику против интересов украинцев и Украины. Команда "Батьківщини" будет формировать собственное представительство в советах, будет объединяться и с мэрами, и с другими командами, которые будут стоять на позициях Украины, украинцев, экономического национализма. Надо после этих выборов повернуть вектор развития в правильном направлении - том, который хотят видеть люди», - призвала Тимошенко.

1 октября она выступила в программе «Право на власть» на телеканале «1+1» и говорила там еще более радикальные вещи. Она подчеркнула, что местные выборы 25 октября будут, по сути, большим референдумом о доверии власти, доверии президенту. Они покажут, довольны ли люди работой президента и его команды и тем курсом, которым он ведет государство, заявила Тимошенко.

И она вновь противопоставила громады и Зе-власть. «Я надеюсь на серьезное обновление советов, консолидацию здоровых сил в советах и между громадами, к которым вынуждены будут прислушиваться. У нас уже есть примеры, когда советы, понимая всю опасность принятых в центре законов, о той же легализации игорного бизнеса, принимают решения, что их территории будут свободными от игорных заведений. Если все громады объединятся и будут требовать отмены этого закона, президент будет вынужден прислушаться. Так же советы могут выразить свою твердую позицию против распродажи земли и по другим важным для них и всей страны вопросам. Нужно почувствовать реальную силу громад. Они не должны быть бесправными и безмолвными», - сказала Тимошенко.

В заключение она призвала украинцев обязательно прийти на выборы. «Надо надевать маски, рукавчики, очки, выдерживать полутораметровую дистанцию, но идти и сказать "да" или "нет" тому, что творилось последние полтора года. Мы наконец должны стать сильными, потому что только сильных уважают в мире», - заявила она.

Тактическая задача-минимум "Батьківщини"

Конечно, сейчас все публичные выступления партийных лидеров - это прежде всего элемент пиара перед местными выборами 25 октября. Пока что избирательная кампания складывается малоудачно для «Батьківщини». Падением рейтингов правящей партии «Слуга народа» успешно воспользовались «Европейская солидарность» в западных и центральных регионах и ОПЗЖ в восточных и южных областях. А «Батьківщина» фактически не смогла поучаствовать в этом дележе электората «слуг». Она нигде не поднимается выше третьего места, а в общеукраинском зачете все более отстает от тройки лидеров.

Частично это связано с болезнью лидера «Батьківщини». Напомним, 23 августа стало известно, что Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии. 11 сентября было объявлено, что Тимошенко излечилась от коронавируса, но еще болеет воспалением легких. Фактически лидер «Батьківщини» пропустила из-за болезни целый месяц предвыборной кампании. Участие в шоу Шустера стало первым большим публичным выступлением Тимошенко после вынужденного перерыва.

Но отставание «Батькивщины» в предвыборной гонке было вызвано не только болезнью лидера, но и проблемами в позиционировании. В отличие от «Европейской солидарности» и ОПЗЖ, «Батьківщина» не смогла найти себе идеологическую нишу.

И вот сейчас Тимошенко своими выступлениями у Шустера и в «Право на власть» попыталась решить эту проблему. И если не получается найти, то создать эту нишу для своей партии.

Она вновь подняла те вопросы, с помощью которых и раньше надеялась завлечь на свою сторону жителей села (борьба против введения рынка земли) и жителей города (борьба против легализации игорного бизнеса). Но помимо этого она предложила и общую программу для селян и горожан: борьба с центральной властью.

Для местных выборов эта тема может стать хитовой - именно благодаря тому, что центральная Зе-власть демонстрирует некомпетентность и произвол, помноженные на коррупцию и расточительство. Когда-то большевики завоевали власть под лозунгом «Вся власть советам!». Тимошенко, как видим, сейчас провозглашает похожие лозунги - о власти советов и о власти громад.

Это то, благодаря чему она надеется решить свою тактическую задачу-минимум - поучаствовать в дележе электората «слуг». Заметим, Тимошенко не нападает сейчас ни на «Европейскую солидарность», ни на ОПЗЖ, а только на Зе-власть, которую она называет прошлогодней ошибкой украинцев. Тимошенко фактически предлагает: хочешь наказать Зеленского и «слуг народа» за все провалы - голосуй на местных выборах за «Батьківщину», чтобы максимально ослабить центральную Зе-власть.

Стратегическая задача-максимум "Батьківщини"

Известны давние связи Тимошенко как с Игорем Коломойским, так и с Ринатом Ахметовым. После победы Зеленского на президентских выборах она рассчитывала, что Коломойский замолвит за нее словечко перед Зеленским, чтобы тот дал ей премьерский пост. И хотя эти надежды не сбылись, но связь между Тимошенко и Коломойским не прервалась. В то же время окрепли ее отношения с Ахметовым. Свидетельством тому стало то, что на довыборах в парламент в 208-м округе Тимошенко публично поддерживает Олега Ляшко, который считается талантливым выразителем чаяний Ахметова. И вокруг которого может консолидироваться группа лояльных к Ахметову депутатов, которая затем будет претендовать на участие в формировании нового парламентского большинства и нового правительства.

Очень немаловажно, что Тимошенко получила трибуну для программных выступлений сначала на канале Ахметова, а затем и на канале Коломойского. Этим она продемонстрировала Зеленскому вес своих слов.

Со своей стороны, Ахметов и Коломойский тоже кое-что продемонстрировали Зеленскому. А именно: что они могут сделать ставку на Тимошенко, если Зеленский будет недостаточно учитывать их пожелания.

Конечно, Ахметов и Коломойский - давние конкуренты в бизнесе и в политике. Но они не враги, по крайней мере они способны объединяться ради общих интересов. И эту способность они сейчас демонстрируют.

В этих условиях стратегическая задача-максимум Тимошенко - чтобы «Батьківщина» была включена в состав новой коалиции и получила долю в новом правительстве. А как и когда это получится - это уже другой вопрос. Если люди Ахметова и Коломойского уговорят Зеленского, чтобы все произошло тихо-мирно-полюбовно, то передел власти произойдет сразу после местных выборов. А если не договорятся, тогда может быть запущен сценарий, когда местные громады при активнейшем участии «Батьківщини» будут бунтовать против центральной Зе-власти, добиваясь досрочных парламентских выборов.

 

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